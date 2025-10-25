Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Bộ máy lãnh đạo Chính phủ sau kiện toàn tháng 10.2025

Lê Hiệp
Lê Hiệp
25/10/2025 12:29 GMT+7

Chính phủ có thêm 2 phó thủ tướng, tổng cộng có 9 phó thủ tướng và 3 nhân sự bộ trưởng mới vừa được Quốc hội phê chuẩn.

Ngày 24.10, tại kỳ họp thứ 10 Quốc hội khóa XV, Quốc hội đã thông qua nghị quyết bổ sung 2 Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026. 

Tới sáng 25.10, Quốc hội đã bỏ phiếu kín, sau đó thông qua các nghị quyết về việc phê chuẩn bổ nhiệm ông Hồ Quốc Dũng, nguyên Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai, và bà Phạm Thị Thanh Trà, nguyên Bộ trưởng Bộ Nội vụ, làm Phó thủ tướng Chính phủ nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Cùng đó, Quốc hội cũng đã bỏ phiếu kín và thông qua các nghị quyết phê chuẩn bổ nhiệm ông Lê Hoài Trung, Quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao, làm Bộ trưởng Bộ Ngoại giao; ông Trần Đức Thắng, Quyền Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Môi trường, làm Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp - Môi trường; ông Đỗ Thanh Bình, Thứ trưởng thường trực Bộ Nội vụ, làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ.

Sau kiện toàn, bộ máy lãnh đạo Chính phủ có 27 thành viên, gồm Thủ tướng, 9 phó thủ tướng 17 bộ trưởng, thủ trưởng cơ quan ngang bộ. 

Bộ máy lãnh đạo Chính phủ sau kiện toàn tháng 10.2025 - Ảnh 1.

 

chính phủ bộ máy chính phủ lãnh đạo Chính phủ thủ tướng Phó thủ tướng bộ trưởng
