Thời sự

Bắt giám đốc công ty tổ chức show ‘Về đây bốn cánh chim trời’

Trần Cường
Trần Cường
30/12/2025 22:16 GMT+7

Công an Hà Nội vừa khởi tố, bắt tạm giam giám đốc công ty tổ chức show 'Về đây bốn cánh chim trời' để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Tối 30.12, đại diện Công an Hà Nội cho biết, cơ quan này vừa ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam, lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Thu Hà (46 tuổi, trú P.Thanh Liệt, Hà Nội) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Bắt giám đốc công ty tổ chức show ‘Về đây bốn cánh chim trời’- Ảnh 1.

Công an Hà Nội tống đạt các quyết định và lệnh tố tụng đối với bà Hà

ẢNH: N.B

Theo tài liệu điều tra, bà Hà là giám đốc, kiêm người đại diện theo pháp luật của Công ty TNHH Ngọc Việt Education (Công ty Ngọc Việt). Công ty này hoạt động trong lĩnh vực sáng tác, nghệ thuật và giải trí.

Từ khoảng tháng 6, Công ty Ngọc Việt chuẩn bị và triển khai tổ chức chương trình biểu diễn nghệ thuật Về đây bốn cánh chim trời, dự kiến diễn ra vào 20 giờ ngày 28.12 tại Cung thi đấu điền kinh trong nhà, đường Trần Hữu Dực (P.Từ Liêm, Hà Nội). 

Nội dung chương trình gồm các sáng tác của các cố nhạc sĩ Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và nhạc sĩ Trần Tiến; có sự tham gia của nhiều ca sĩ, nghệ sĩ nổi tiếng như Trần Thu Hà, Hồng Nhung, Đoan Trang, Phạm Thu Hà, Lâm Bảo Ngọc, Huỳnh Tấn Minh, Lê Hiếu, Vũ Thắng Lợi, Thanh Thủy (Công ty Ngọc Việt ký hợp đồng trực tiếp).

Đây là sự kiện âm nhạc được đông đảo khán, thính giả trong và ngoài nước quan tâm. Công ty Ngọc Việt bắt đầu mở bán vé từ ngày 11.10 bằng nhiều hình thức, gồm bán trực tiếp và thông qua các công ty liên kết, cộng tác viên.

Quá trình thực hiện chương trình, mặc dù biết rõ buổi biểu diễn không đủ điều kiện để diễn ra, bà Hà vẫn chỉ đạo nhân viên thông báo chương trình vẫn tổ chức theo kế hoạch, tiếp tục bán vé và thu tiền của khán giả. 

Đến thời điểm tổ chức, bà Hà chỉ đạo đón khán giả vào Cung thi đấu điền kinh, yêu cầu khán giả chờ đến 20 giờ 30, sau đó đại diện Công ty Ngọc Việt thông báo chương trình bị hủy bỏ. 

Sự việc khiến nhiều khán giả bức xúc, yêu cầu hoàn trả tiền vé và làm đơn trình báo đến cơ quan công an.

