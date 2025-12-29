'Về đây bốn cánh chim trời' hoãn phút chót: Nỗi buồn của nhạc sĩ Trần Tiến

Nhạc sĩ Trần Tiến buồn vì lỡ hẹn với khán giả

Đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời đang trở thành tâm điểm chỉ trích trên mạng xã hội sau khi ban tổ chức thông báo hoãn ngay sát giờ biểu diễn. Theo kế hoạch, chương trình do Công ty Ngọc Việt Corporation sản xuất, diễn ra lúc 20 giờ ngày 28.12 tại Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình (Hà Nội). Đêm nhạc được quảng bá là sự kiện nghệ thuật quy mô, nhằm tôn vinh bốn nhạc sĩ lớn của nền âm nhạc Việt Nam: Phạm Duy, Văn Cao, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến, với sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ tên tuổi.

Tuy nhiên, ngay sát giờ diễn, ban tổ chức bất ngờ thông báo hoãn show. Đại diện đơn vị sản xuất trực tiếp xuất hiện tại địa điểm tổ chức để xin lỗi khán giả. Song phải đến sau đó, thông báo chính thức về việc hoãn chương trình mới được đăng tải trên fanpage Ngọc Việt show, với lý do được đưa ra là "bất khả kháng". Sự việc không chỉ khiến khán giả bức xúc, tức giận trước cách làm việc của đơn vị tổ chức mà còn để lại nhiều tổn thương cho các nghệ sĩ tham gia.

Khán giả bức xúc khi đại diện ban tổ chức ra sân khấu thông báo hoãn show ngay sát giờ chương trình diễn ra Ảnh: Chụp màn hình

Là một trong những nhạc sĩ được tôn vinh và tham gia biểu diễn, nhạc sĩ Trần Tiến rất buồn và thất vọng trước sự việc. Người thân của nam nhạc sĩ cho biết ông đã đặt rất nhiều kỳ vọng vào chương trình, mong chờ được hội ngộ cùng khán giả. Trước đó vài ngày, nhạc sĩ Trần Tiến cùng vợ ra Hà Nội, tập luyện cùng ban nhạc, chuẩn bị rất kỹ lưỡng cho đêm diễn nhưng kết quả không như mong muốn. Theo người thân nhạc sĩ Trần Tiến, cách làm việc của ban tổ chức đêm nhạc vô cùng thiếu chuyên nghiệp, dối trá.

Người thân của nhạc sĩ cho rằng việc đêm nhạc không diễn ra, dù đáng tiếc, nhưng cũng là lựa chọn cần thiết. Bởi trong một chương trình mà nghệ sĩ, nhạc công đều mang tâm lý nặng nề, mất cảm xúc vào đơn vị tổ chức, thì dù có diễn, đêm nhạc cũng khó trọn vẹn.

Nhạc sĩ Trần Tiến buồn vì lỡ hẹn cùng khán giả Ảnh: H.Đ

"Cả cuộc đời với nhiều thăng trầm, ông đã trải qua hết nên chỉ buồn thôi chứ không khóc. Sáng nay, tâm trạng ông đã ổn hơn, vẫn đi cà phê vỉa hè và sinh hoạt bình thường. Điều khiến ông buồn nhất không phải là tiền bạc hay danh tiếng, mà là lỡ hẹn với khán giả, những người đã mua vé, chờ đợi để được nghe ông hát và kể chuyện, nhưng cuối cùng lại không thể", người thân của nhạc sĩ chia sẻ.

Đơn vị tổ chức nói gì sau khi hoãn đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời?

Trên fanpage Ngọc Việt show, bà Nguyễn Thị Thu Hà - đại diện ban tổ chức đăng tải bài viết dài, lên tiếng xin lỗi khán giả và các nghệ sĩ liên quan: "Sự việc hoãn show hôm nay, ban tổ chức vô cùng xin lỗi vì bất tiện. Dù có bất kỳ lý do gì để xảy việc hoãn chương trình, lỗi đầu tiên thuộc về nhà sản xuất - Công ty Ngọc Việt".

Đại diện Công ty Ngọc Việt đồng thời gửi lời xin lỗi tới các nghệ sĩ tham gia chương trình, trong đó có nhạc sĩ Trần Tiến, nghệ sĩ saxophone Trần Mạnh Tuấn, cùng toàn thể ê kíp, đối tác đã đồng hành và dành trọn tâm huyết cho chương trình suốt gần 6 tháng chuẩn bị. Theo ban tổ chức, trong những ngày cận kề thời điểm biểu diễn, hàng trăm nhân sự đã làm việc liên tục tại hiện trường; các nghệ sĩ và các em thiếu nhi tập luyện hăng say, hào hứng để chuẩn bị cho chương trình. "Với tất cả sự tâm huyết đó, việc hoãn show là điều không mong muốn. Đơn vị chịu tổn hại đầu tiên chính là Ngọc Việt", ban tổ chức giãi bày.

Tuy nhiên, do một số yếu tố bất khả kháng trong quy trình thực hiện chương trình, ban tổ chức buộc phải đưa ra quyết định hoãn show vào phút chót. "Việc để khán giả đã đến đông đủ rồi mới thông báo hoãn là sự việc rất buồn và đau lòng mà nhà sản xuất không thể xử lý được quy trình lúc đó. Chúng tôi không hề mong muốn điều này xảy ra", đại diện Công ty Ngọc Việt thông tin.

Đơn vị tổ chức cho biết sẽ sớm phát hành thông cáo báo chí chính thức nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng hơn về lý do hoãn chương trình. Liên quan đến quyền lợi người xem, đơn vị sản xuất cam kết hoàn tiền 100% cho những khán giả có nhu cầu trả vé và không chờ lịch diễn mới.

Tuy nhiên, trước lời xin lỗi từ ban tổ chức, nhiều khán giả vẫn tiếp tục bày tỏ sự bức xúc. Trên các nền tảng mạng xã hội, hàng loạt bình luận chỉ trích ban tổ chức làm việc thiếu chuyên nghiệp, lừa dối khán giả, cho rằng việc thông báo hoãn khi người xem đã có mặt đông đủ là khó chấp nhận. Đáng chú ý, trong phần bình luận dưới các bài đăng liên quan, một số khán giả tỏ ra bức xúc gay gắt và yêu cầu ban tổ chức sớm công bố phương án hoàn tiền vé. Thậm chí, có khán giả đã gọi đến 113 báo cáo công an về vụ việc, cho rằng hàng ngàn người đã bị lừa...



