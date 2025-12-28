Đêm nhạc 'Về đây bốn cánh chim trời' hoãn sát giờ diễn khiến khán giả bức xúc

Lùm xùm của đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời

Chương trình Về đây bốn cánh chim trời do Công ty Ngọc Việt Corporation sản xuất, theo kế hoạch diễn ra lúc 20 giờ ngày 28.12 tại Cung thể thao điền kinh Mỹ Đình, Hà Nội. Ban tổ chức công bố poster có sự góp mặt của các nghệ sĩ Hồng Nhung, Hà Trần, Tấn Minh, Bằng Kiều, Phạm Thu Hà, Đoan Trang, Lê Hiếu, Vũ Thắng Lợi, Lâm Bảo Ngọc, Thanh Thụy, saxophone Trần Mạnh Tuấn, nhạc sĩ Trần Tiến...

Tuy nhiên, ngay trong ngày 28.12, thông tin về việc hoãn hoặc diễn show liên tục thay đổi, gây hoang mang cho khán giả lẫn nghệ sĩ. Cụ thể, sáng 28.12, bà Nguyễn Thị Thu Hà - đại diện đơn vị tổ chức, thông báo ngừng chương trình với lý do thiếu chi phí, cần thêm thời gian bán vé và thay đổi địa điểm. Chiều cùng ngày, ban tổ chức tiếp tục đăng thông báo tạm dừng chương trình, nhưng sau đó xóa bài đăng và khẳng định bất chấp những khó khăn, ê kíp và nghệ sĩ cố gắng để chương trình có thể diễn ra như kế hoạch. Đến sát giờ biểu diễn, khán giả đã có mặt tại địa điểm tổ chức chờ thưởng thức show. Ban tổ chức thông báo chương trình diễn ra vào khoảng 20 giờ 30 phút.

Poster chương trình âm nhạc Về đây bốn cánh chim trời, tôn vinh bốn nhạc sĩ Phạm Duy, Văn Cao, Trịnh Công Sơn và Trần Tiến, quy tụ những tên tuổi hàng đầu của làng nhạc Việt Ảnh: Ngọc Việt show

Sau đó, bà Thu Hà, đại diện ban tổ chức xuất hiện trên sân khấu nói lời xin lỗi khán giả và thông báo "vì lý do bất khả kháng, chương trình không thể diễn ra được vào thời điểm này", đồng thời cho biết sẽ có phương án xử lý tiếp theo trong thời gian gần nhất.

Trên fanpage Ngọc Việt show, ban tổ chức đăng thông báo về việc hoãn thời gian tổ chức chương trình. Theo đó, phía ban tổ chức cho biết: "Hiện nay, vì lý do bất khả kháng dù đã cố gắng hết sức để khắc phục, chương trình tối nay lúc 20 giờ ngày 28.12.2015 sẽ tạm hoãn lại để có thời gian chuẩn bị tốt hơn"; đồng thời, gửi lời xin lỗi tới nghệ sĩ, đối tác và khán giả, cho biết sẽ thông báo chính thức về thời gian của chương trình trong 10 ngày tới.

Đại diện ban tổ chức ra sân khấu xin lỗi, thông báo hoãn show vào phút chót khiến khán giả bức xúc Ảnh: Chụp màn hình

Khán giả, nghệ sĩ đều bức xúc

Ngay sau lời xin lỗi của ban tổ chức, nhiều khán giả không khỏi bức xúc, trực tiếp lao lên sân khấu, yêu cầu ban tổ chức phải giải quyết ngay. Không ít khán giả bày tỏ thất vọng, chỉ trích ban tổ chức làm việc thiếu chuyên nghiệp. Trên mạng xã hội, hàng loạt khán giả tràn vào fanpage Ngọc Việt show, thả hàng loạt "phẫn nộ", cũng như để lại bình luận bức xúc.

Một khán giả viết: "Trả lại tiền vé, bồi thường tổn thất vật chất và tinh thần, xin lỗi công khai trên phương tiện thông tin đại chúng… là cách tốt nhất mà công ty cần phải làm ngay. Nếu tận mắt chứng kiến khán giả trong đó phần lớn là người lớn tuổi, thậm chí có người ngồi xe lăn để đến show, cảnh xếp hàng chen chúc, cảnh khán giả cãi nhau vì chỗ ngồi trùng nhau, cảnh bảo vệ của công ty trấn áp khán giả lên gặp ban tổ chức, mới thấy hết sự không chuyên nghiệp của công ty...". Người xem khác bức xúc: "Như trò hề, xúc phạm khán giả. Mà khán giả người lớn tuổi là nhiều. Không thể bào chữa được, không có một lý do nào có thể giải thích".

"Không thể chấp nhận được cách làm ăn coi thường khán giả và thiếu chuyên nghiệp. Báo hủy show rồi lại không hủy nữa, rồi lùa khán giả vào ngồi chờ 30 phút rồi báo lại hủy. Trong khi mình đưa mẹ lặn lội 10 km tới để mang về sự mệt mỏi bực tức. Mà xung quanh toàn khán giả trung niên, lớn tuổi. Tẩy chay đơn vị tổ chức này, đồng thời đề nghị phải hoàn tiền vé và đền bù thỏa đáng các phí tổn khác cho khán giả", một khán giả bình luận trên fanpage.

Nhạc sĩ Trần Tiến đã ra Hà Nội trước vài ngày để tập luyện cùng ban nhạc, chuẩn bị cho chương trình Ảnh: H.D

Khoảng 19 giờ ngày 28.12, nhạc sĩ Vũ Quang Trung - Giám đốc âm nhạc của chương trình Về đây bốn cánh chim trời - gây chú ý khi đăng tải thông báo chính thức trên trang cá nhân: "Tôi xin đại diện cho hơn 40 nghệ sĩ, nhạc sĩ xin thông báo chúng tôi sẽ không tham gia chương trình Về đây bốn cánh chim trời, dự kiến tổ chức vào 20 giờ ngày 28.12".

Nhạc sĩ cho biết trong suốt quá trình chuẩn bị, toàn bộ nghệ sĩ và nhạc sĩ đã thực hiện đầy đủ trách nhiệm chuyên môn, bao gồm việc hoàn tất phần hòa âm - phối khí theo đúng kế hoạch, luyện tập nghiêm túc và đầy đủ với 4 ngày tập trung liên tục cùng ban nhạc và dàn nhạc nhằm đảm bảo về mặt nghệ thuật, chất lượng biểu diễn theo tiêu chuẩn đã thống nhất.

"Tuy nhiên, sau nhiều nỗ lực trao đổi đến thời điểm cuối cùng, ban tổ chức đã không thực hiện đầy đủ các điều khoản trong hợp đồng. Điều này khiến các điều kiện cần thiết để chương trình diễn ra đúng tiêu chuẩn chuyên môn và tổ chức không còn được đảm bảo. Vì vậy, chúng tôi buộc phải đưa ra quyết định không tham gia", nhạc sĩ cho biết.

Vũ Quang Trung bày tỏ tiếc nuối vì sự việc có thể gây ảnh hưởng đến khán giả yêu nhạc và những người đã quan tâm, theo dõi chương trình. Anh mong nhận được sự thông cảm và chia sẻ từ mọi người.

Trước đó, ngày 25.12, trên fanpage Ngọc Việt show đăng thông báo ca sĩ Bằng Kiều vắng mặt trong chương trình "do lịch trình cá nhân phát sinh ngoài dự kiến và lý do bất khả kháng". Hai ngày trước khi chương trình diễn ra, fanpage này còn đăng tải hình ảnh một sân khấu hoành tráng đã được dựng tại địa điểm tổ chức sự kiện.



