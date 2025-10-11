Tâm nguyện của nhạc sĩ Trần Tiến sau biến cố sức khỏe

Nhạc sĩ Trần Tiến dần lấy lại sức khỏe sau cơn bạo bệnh năm 2020 Ảnh: HẢI DUY

Ở tuổi U.80, với hơn nửa thế kỷ gắn bó với sự nghiệp sáng tác, nhạc sĩ Trần Tiến không chỉ là người kể chuyện bằng giai điệu mà còn là minh chứng về sức mạnh ý chí trước những thử thách của đời người.

Hồi năm 2020, ông được chẩn đoán ung thư vòm họng giai đoạn 4. Tin dữ khiến những người yêu nhạc bàng hoàng. Nam nhạc sĩ phải trải qua 30 lần xạ trị, nhiều lúc tưởng chừng không thể gượng dậy. "Đến lần xạ trị thứ 30, tôi gần như nằm liệt, không thể dậy nổi. Nhưng những giai điệu gọi tôi: "Trần Tiến đâu, dậy đi, đừng hèn thế!". Tôi viết bài Không gục ngã để động viên chính mình", ông nhớ lại. Bài hát trở thành tuyên ngôn sống, đồng thời là lời nhắn nhủ cho những ai đang chống chọi bệnh tật rằng: "Còn một ngày được sống, hãy sống thật trọn vẹn".

Trần Tiến thừa nhận mình vốn là người "tham sống, sợ chết". Trải nghiệm cận kề cái chết đã giúp ông trân quý từng hơi thở hiện tại. Nhờ ý chí kiên cường, sự chăm sóc tận tình của gia đình và nỗ lực không ngừng của các y bác sĩ, ông hồi phục một cách kỳ diệu. "Được sống đến hôm nay là một kỳ tích", nhạc sĩ chia sẻ.

Nhạc sĩ chia sẻ, thời gian còn lại, ông muốn dành tặng những gì trân quý nhất cho khán giả Ảnh: HẢI DUY

Sau khi thoát cửa tử, Trần Tiến tâm niệm rằng sinh – lão – bệnh – tử vốn là chuyện thường tình, ông học cách sống bao dung, yêu thương những người xung quanh. Thời gian còn lại, ông muốn dành tặng những gì trân quý nhất cho khán giả. Mỗi cột mốc trong cuộc đời ông đều gắn với một ca khúc do chính ông sáng tác, đến nay đã được mấy mươi bài hát. Ở tuổi không còn đủ sức sáng tác nhiều nữa, nhạc sĩ tâm nguyện sẽ phát hành toàn bộ các ca khúc này trên một kênh nhạc online, để gửi đến những người yêu mến ông.

Cuộc sống hiện tại của nhạc sĩ Trần Tiến

Trần Tiến và vợ có đời sống hôn nhân viên mãn sau hơn 50 năm gắn bó Ảnh: HẢI DUY

Hiện nay, nhạc sĩ Trần Tiến duy trì lối sống lành mạnh, mỗi ngày bắt đầu bằng thiền định và tập thể dục, đồng thời uống thuốc điều trị và thăm khám định kỳ. Bên cạnh sức khỏe, gia đình là niềm viên mãn lớn nhất và cũng là nguồn động lực để ông trân trọng từng khoảnh khắc cuộc sống.

Đối với Trần Tiến, tài sản lớn nhất chính là vợ. Vốn mang trong mình tính cách lãng du, trái ngược với người bạn đời – bà Ngà là một nhà sư phạm mẫu mực và nghiêm khắc. Nhưng chính sự khác biệt ấy lại giúp hai người dung hòa, cùng nhau vun vén hạnh phúc suốt hơn nửa thế kỷ. Ở tuổi gần 80, họ vẫn giữ thói quen xưng hô "anh - em", "ông - bà", thỉnh thoảng vẫn gọi nhau theo cách trìu mến của tuổi trẻ. Cuộc sống của họ giản dị nhưng trọn vẹn, ông miệt mài sáng tác nhạc, bà chăm sóc nhà cửa, vườn tược, viết sách và khi rảnh rỗi, cả hai lại sum vầy bên con cháu.

"Chúng tôi không còn lãng mạn như các bạn trẻ, nhưng tình cảm tuổi già là sự chăm sóc và tôn trọng nhau. Mỗi người tự ý thức việc của mình, cho nhau tự do, thoải mái, không áp đặt. Đôi khi ông xã uống chút rượu hay hút điếu thuốc, tôi cũng không ngăn cản, vì nghĩ ở tuổi này nên để anh thích làm gì thì làm. Có khi như thế anh lại khỏe mạnh, sống lâu hơn", bà Ngà cho biết. Theo vợ nhạc sĩ, trải qua biến cố lớn về sức khỏe, hai năm trở lại đây ông đằm tính hơn, không nóng nảy như trước.

Sau thành công của live concert Trần Tiến - Nửa thế kỷ phiêu bạt tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5.2023, sắp tới đây, tại Hà Nội nhạc sĩ Trần Tiến tiếp tục tham gia chương trình Về đây bốn cánh chim trời. Đây là đêm nhạc tôn vinh ông cùng các nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy và Trịnh Công Sơn, dự kiến diễn ra vào tháng 12.2025.