Tâm nguyện của nhạc sĩ Trần Tiến sau biến cố sức khỏe

Ở tuổi U.80, với hơn nửa thế kỷ gắn bó với sự nghiệp sáng tác, nhạc sĩ Trần Tiến không chỉ là người kể chuyện bằng giai điệu mà còn là minh chứng về sức mạnh ý chí trước những thử thách của đời người.
Hồi năm 2020, ông được chẩn đoán ung thư vòm họng giai đoạn 4. Tin dữ khiến những người yêu nhạc bàng hoàng. Nam nhạc sĩ phải trải qua 30 lần xạ trị, nhiều lúc tưởng chừng không thể gượng dậy. "Đến lần xạ trị thứ 30, tôi gần như nằm liệt, không thể dậy nổi. Nhưng những giai điệu gọi tôi: "Trần Tiến đâu, dậy đi, đừng hèn thế!". Tôi viết bài Không gục ngã để động viên chính mình", ông nhớ lại. Bài hát trở thành tuyên ngôn sống, đồng thời là lời nhắn nhủ cho những ai đang chống chọi bệnh tật rằng: "Còn một ngày được sống, hãy sống thật trọn vẹn".
Trần Tiến thừa nhận mình vốn là người "tham sống, sợ chết". Trải nghiệm cận kề cái chết đã giúp ông trân quý từng hơi thở hiện tại. Nhờ ý chí kiên cường, sự chăm sóc tận tình của gia đình và nỗ lực không ngừng của các y bác sĩ, ông hồi phục một cách kỳ diệu. "Được sống đến hôm nay là một kỳ tích", nhạc sĩ chia sẻ.
Sau khi thoát cửa tử, Trần Tiến tâm niệm rằng sinh – lão – bệnh – tử vốn là chuyện thường tình, ông học cách sống bao dung, yêu thương những người xung quanh. Thời gian còn lại, ông muốn dành tặng những gì trân quý nhất cho khán giả. Mỗi cột mốc trong cuộc đời ông đều gắn với một ca khúc do chính ông sáng tác, đến nay đã được mấy mươi bài hát. Ở tuổi không còn đủ sức sáng tác nhiều nữa, nhạc sĩ tâm nguyện sẽ phát hành toàn bộ các ca khúc này trên một kênh nhạc online, để gửi đến những người yêu mến ông.
Cuộc sống hiện tại của nhạc sĩ Trần Tiến
Hiện nay, nhạc sĩ Trần Tiến duy trì lối sống lành mạnh, mỗi ngày bắt đầu bằng thiền định và tập thể dục, đồng thời uống thuốc điều trị và thăm khám định kỳ. Bên cạnh sức khỏe, gia đình là niềm viên mãn lớn nhất và cũng là nguồn động lực để ông trân trọng từng khoảnh khắc cuộc sống.
Đối với Trần Tiến, tài sản lớn nhất chính là vợ. Vốn mang trong mình tính cách lãng du, trái ngược với người bạn đời – bà Ngà là một nhà sư phạm mẫu mực và nghiêm khắc. Nhưng chính sự khác biệt ấy lại giúp hai người dung hòa, cùng nhau vun vén hạnh phúc suốt hơn nửa thế kỷ. Ở tuổi gần 80, họ vẫn giữ thói quen xưng hô "anh - em", "ông - bà", thỉnh thoảng vẫn gọi nhau theo cách trìu mến của tuổi trẻ. Cuộc sống của họ giản dị nhưng trọn vẹn, ông miệt mài sáng tác nhạc, bà chăm sóc nhà cửa, vườn tược, viết sách và khi rảnh rỗi, cả hai lại sum vầy bên con cháu.
"Chúng tôi không còn lãng mạn như các bạn trẻ, nhưng tình cảm tuổi già là sự chăm sóc và tôn trọng nhau. Mỗi người tự ý thức việc của mình, cho nhau tự do, thoải mái, không áp đặt. Đôi khi ông xã uống chút rượu hay hút điếu thuốc, tôi cũng không ngăn cản, vì nghĩ ở tuổi này nên để anh thích làm gì thì làm. Có khi như thế anh lại khỏe mạnh, sống lâu hơn", bà Ngà cho biết. Theo vợ nhạc sĩ, trải qua biến cố lớn về sức khỏe, hai năm trở lại đây ông đằm tính hơn, không nóng nảy như trước.
Sau thành công của live concert Trần Tiến - Nửa thế kỷ phiêu bạt tổ chức tại Hà Nội vào tháng 5.2023, sắp tới đây, tại Hà Nội nhạc sĩ Trần Tiến tiếp tục tham gia chương trình Về đây bốn cánh chim trời. Đây là đêm nhạc tôn vinh ông cùng các nhạc sĩ Văn Cao, Phạm Duy và Trịnh Công Sơn, dự kiến diễn ra vào tháng 12.2025.
Nhạc sĩ Trần Tiến sinh năm 1947, là em trai của NSND Trần Hiếu. Năm 16 tuổi, ông làm hậu đài Đoàn ca múa Hà Nội. Sau một năm tự học, ông là ca sĩ của đoàn. Năm 1971 đến 1978, ông theo học Nhạc viện Hà Nội, tốt nghiệp bằng thanh nhạc và sáng tác giao hưởng.
Trong sự nghiệp, phong cách sáng tác của ông thay đổi theo từng thời kỳ, từ những ca khúc mang tinh thần yêu nước như Giai điệu Tổ quốc, Vết chân tròn trên cát... hay những bản nhạc cổ động đổi mới như Rock đồng hồ, Trần trụi 87... đến dân gian đương đại với Tùy hứng lý ngựa ô, Ngẫu hứng sông Hồng, Quê nhà... Sau biến cố sức khỏe, ông tiếp tục sáng tác, tự thu âm các ca khúc yêu thích và tham gia những chương trình phù hợp.
Trước khi trở thành nhạc sĩ lừng danh, Trần Tiến từng là ca sĩ của một đoàn nhạc từ năm 18 tuổi. Ông được cử đến nhà nhạc sĩ Văn Cao xin bài Tiến về Hà Nội phối khí. Ban đầu còn e dè, nhưng nhạc sĩ gạo cội đã khuyên ông nên bỏ nghề hát để tập trung sáng tác, đồng thời tặng món quà cưới đặc biệt là tập chép tay tất cả kinh nghiệm của bản thân và của nhạc sĩ Olivier Messiaen. Những lời khuyên của Trịnh Công Sơn và cơ hội gặp gỡ Phạm Duy sau này cũng góp phần định hình con đường sáng tác của ông, đồng thời trở thành nguồn cảm hứng để xây dựng các chương trình âm nhạc xuyên suốt cho thế hệ trẻ.
