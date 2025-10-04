Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Văn hóa

Giải thưởng 'Vì tình yêu Hà Nội' gọi tên Trần Tiến

Thủy Lê
Thủy Lê
04/10/2025 07:44 GMT+7

Nhạc sĩ Trần Tiến - người bảo 'Hà Nội cái gì cũng rẻ, chỉ có đắt nhất tình người mà thôi' vừa nhận Giải thưởng lớn 'Vì tình yêu Hà Nội'.

Từ 11 đề cử chính thức, Giải thưởng Bùi Xuân Phái - Vì tình yêu Hà Nội do báo Thể thao và Văn hóa (TTXVN) tổ chức, diễn ra tối 3.10, đã chọn ra Giải thưởng lớn cùng 4 giải đồng hạng. Theo đó, Giải thưởng lớn đã xướng tên nhạc sĩ Trần Tiến; 4 giải đồng hạng cho các hạng mục: Giải tác phẩm trao cho: loạt tranh về Hà Nội của họa sĩ Phạm Bình Chương trong 20 năm Xuống phố và vở nhạc kịch Lửa từ đất (Nhà hát Tuổi Trẻ Việt Nam); Giải việc làm được trao cho Trung tâm Triển lãm Việt Nam – được đánh giá là một "kỳ quan" mới tại Hà Nội, kỳ tích xây dựng tại Việt Nam, Giải ý tưởng được trao cho dự án xây dựng Nhà hát opera Hà Nội và công viên văn hóa nghệ thuật tại Quảng An (phường Tây Hồ).

Giải thưởng 'Vì tình yêu Hà Nội' gọi tên Trần Tiến- Ảnh 1.

Trung tâm Triển lãm Việt Nam được đánh giá là một "kỳ tích xây dựng" tại Hà Nội

Ảnh: BTC

Theo Hội đồng giám khảo, trong sáng tác của Trần Tiến, Hà Nội nổi bật như một "nguồn mạch" bền chặt, là điểm chạm văn hóa, là không gian ký ức tuổi thơ, là dòng chảy văn hóa dân gian Bắc bộ, là những phố phường đời thường và cả những vùng quê xứ Đoài…

"Nhìn vào những ca khúc nổi bật viết về Hà Nội của Trần Tiến, gồm: Ngẫu hứng sông Hồng, Lữ khách sông Hồng, Hà Nội ngày ấy, Hà Nội những năm 2000, Ngẫu hứng phố, Phố nghèo, Mặt trời bé con, Mẹ tôi, Quê nhà..., có thể thấy mạch nguồn sáng tác của ông có một sự kết nối tạo nên từ "tam giác văn hóa": Sông Hồng - phố cổ - xứ Đoài. Đây không chỉ là 3 không gian địa lý, mà còn là 3 tầng văn hóa, 3 mạch nguồn cảm hứng hợp lại, định hình diện mạo Hà Nội trong âm nhạc của Trần Tiến", nhà nghiên cứu âm nhạc Nguyễn Quang Long nhận định.

Giải thưởng 'Vì tình yêu Hà Nội' gọi tên Trần Tiến- Ảnh 2.

Nhạc sĩ Trần Tiến "ngẫu hứng phố" tại lễ trao giải

Ảnh: BTC

Chia sẻ tại lễ trao giải, nhạc sĩ Trần Tiến chỉ nhận mình là "một kẻ xa quê", không định sáng tác về Hà Nội mà chỉ đơn giản là viết về những gì mình nhớ thương, sâu nặng, thậm chí là ám ảnh. Từ những năm mặc áo lính ở Trường Sơn đến mỗi lần nghe ai nhắc hai chữ Hà Nội, nghe giọng Hà Nội, lòng ông luôn rưng rưng muốn khóc. "45 năm xa quê, tâm hồn tôi luôn quanh quẩn tháp Rùa", ông nói. 

"Dáng vẻ người Hà Nội lạ lắm, không lẫn đi đâu được", nhạc sĩ của phố phường Hà Nội xúc động. Ông cũng cảm ơn những người đi trước như họa sĩ Bùi Xuân Phái, đạo diễn Trần Văn Thủy, nhà thơ Phan Vũ... đã truyền cho ông tình yêu Hà Nội với những xúc cảm đẹp nhất. 

Tại lễ trao giải, Trần Tiến trở lại trong hình ảnh quen thuộc nhất của ông là ôm đàn và huýt sáo vang với những câu hát đầy ngẫu hứng, thấm đẫm hồn phố, "bụi phố", gợi nhớ một Hà Nội chưa xa, kể cả khi nó không nhắc đến một từ Hà Nội nào, như Mặt trời bé con… 

Giải thưởng Bùi Xuân Phái – Vì tình yêu Hà Nội gọi tên Trần Tiến chính là bởi vầng mặt trời ký ức mà ông đã dành tặng trọn đời cho nơi chôn rau cắt rốn của mình.


