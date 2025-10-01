Sử dụng AI trong sáng tác ca khúc dự thi: Góc nhìn từ các nghệ sĩ

Rất nhiều câu hỏi liên quan tới Cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2026 – 2031 được đặt ra và được ban tổ chức giải đáp tại buổi gặp mặt báo chí phát động cuộc thi tổ chức vào chiều 30.9.2025.

Cuộc thi sáng tác ca khúc tuyên truyền được Trung ương Đoàn phát động nhằm tìm kiếm tác phẩm nghệ thuật giàu ý nghĩa, phản ánh tinh thần "Tiên phong - Đoàn kết - Bản lĩnh - Đột phá - Phát triển".

Sự kiện có sự tham dự của đại diện Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Hội Nhạc sĩ Việt Nam, lãnh đạo Trung ương Đoàn và Hội LHTN Việt Nam.

Trong số các vấn đề được đặt ra, nhiều nhà báo, khách mời đã đặt ra vấn đề sử dụng AI trong việc sáng tác ca khúc tham dự cuộc thi lần này. Đại diện ban giám khảo, ban tổ chức cũng và các nghệ sĩ cũng đã chia sẻ góc nhìn liên quan đến vấn đề này.