'Về đây bốn cánh chim trời' hoãn phút chót: Sở VH-TT Hà Nội lên tiếng

Sở VH-TT Hà Nội nhấn mạnh, việc ban tổ chức hoãn đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời ngay trước giờ biểu diễn nhưng không thông báo chính thức tới cơ quan chức năng là sai quy định Ảnh: Ngọc Việt show

Ngày 29.12, Sở VH-TT Hà Nội đã lên tiếng về vụ việc đơn vị tổ chức đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời hoãn show ngay sát giờ diễn, gây bức xúc với nghệ sĩ và khán giả.

Sở VH-TT Hà Nội cho biết ngày 15.12, đơn vị đã tiếp nhận hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến của Công ty TNHH Ngọc Việt Education (đại diện theo pháp luật là bà Nguyễn Thị Thu Hà - Giám đốc công ty) đề nghị tổ chức biểu diễn nghệ thuật chương trình Về đây bốn cánh chim trời. Căn cứ các quy định hiện hành, trong đó có Nghị định số 144/2020/NĐ-CP của Chính phủ về hoạt động nghệ thuật biểu diễn, Sở đã thẩm định nội dung chương trình biểu diễn và cấp văn bản số 6105/SVHTT-QLNT ngày 22.12.2025, chấp thuận cho đơn vị tổ chức chương trình theo đúng quy định của pháp luật.

Thực hiện chức năng quản lý nhà nước, Sở VH-TT Hà Nội đã cử cán bộ thực hiện giám sát chương trình biểu diễn Về đây bốn cánh chim trời. Khoảng 17 giờ ngày 28.12, ngay sau khi nắm bắt và xác thực thông tin việc chương trình có khả năng hoãn biểu diễn, Sở VH-TT Hà Nội đã phối hợp với các đơn vị chức năng (phòng PA03 - Công an TP.Hà Nội, Cục Nghệ thuật biểu diễn - Bộ VH-TT-DL, A03 - Bộ Công an) làm việc với đại diện đơn vị tổ chức.

Nhiều nghệ sĩ và nhạc công đã dành nhiều tâm huyết cho đêm nhạc, để rồi nhận thông báo hoãn show Ảnh: FBNV

Tại buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Thu Hà báo cáo với cơ quan chức năng về việc đang làm việc với các nghệ sĩ để giải quyết các khúc mắc, đồng thời khẳng định chương trình sẽ diễn ra theo đúng lịch đã đăng ký. Tuy nhiên, thực tế chương trình không được tổ chức theo nội dung đã trao đổi.

Khoảng 20 giờ 30 cùng ngày, bà Nguyễn Thị Thu Hà đã trực tiếp thông báo tới khán giả về việc không thể tổ chức chương trình trong tối cùng ngày, đồng thời đại diện đơn vị tổ chức nhận trách nhiệm, xin lỗi khán giả và cam kết giải quyết các vấn đề phát sinh, trong đó có hoàn trả tiền vé cho khán giả do việc hoãn chương trình.

Sở VH-TT Hà Nội yêu cầu công ty tổ chức đêm nhạc chịu hoàn toàn trách nhiệm

Theo Sở VH-TT Hà Nội, việc Công ty TNHH Ngọc Việt Education hoãn tổ chức chương trình ngay trước giờ biểu diễn nhưng không có thông báo chính thức tới cơ quan chức năng là không bảo đảm thực hiện đúng quy định tại Nghị định số 144/2020/NĐ-CP ngày 14.12.2020 của Chính phủ quy định về hoạt động nghệ thuật biểu diễn.

Ngày 29.12, Sở VH-TT Hà Nội cho biết đã ban hành văn bản và mời đại diện Công ty TNHH Ngọc Việt Education đến làm việc, yêu cầu đơn vị khẩn trương giải quyết toàn bộ vấn đề phát sinh do việc hoãn chương trình, chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật; đồng thời bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của khán giả đã mua vé cũng như các tổ chức, cá nhân có liên quan theo đúng quy định.

Sở VH-TT Hà Nội cho biết tiếp tục phối hợp cơ quan liên quan xem xét, xử lý vụ việc theo đúng quy định của pháp luật.

Sau thông báo hoãn đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời, bà Nguyễn Thị Thu Hà - đại diện ban tổ chức lên tiếng xin lỗi khán giả và các nghệ sĩ liên quan. Đại diện Công ty Ngọc Việt cho biết do một số yếu tố bất khả kháng trong quy trình thực hiện chương trình, ban tổ chức buộc phải đưa ra quyết định hoãn show vào phút chót. "Việc để khán giả đã đến đông đủ rồi mới thông báo hoãn là sự việc rất buồn và đau lòng mà nhà sản xuất không thể xử lý được quy trình lúc đó. Chúng tôi không hề mong muốn điều này xảy ra", đại diện đơn vị này thông tin. Đơn vị tổ chức cho biết sẽ sớm phát hành thông cáo báo chí chính thức nhằm cung cấp thông tin đầy đủ, rõ ràng hơn về lý do hoãn chương trình. Liên quan đến quyền lợi người xem, đơn vị sản xuất cam kết hoàn tiền 100% cho những khán giả có nhu cầu trả vé và không chờ lịch diễn mới.



















