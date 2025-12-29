Vụ hoãn đêm nhạc phút chót: Ca sĩ Hồng Nhung bức xúc lên tiếng

Hồng Nhung cho biết cả ê kíp đều dành nhiều tâm huyết chuẩn bị, để rồi nhận thông báo hủy show Ảnh: FBNV

Nghe tin hoãn show như 'người bị bước hụt chân'

Trên trang cá nhân, ca sĩ Hồng Nhung đã có chia sẻ xoay quanh ồn ào của chương trình Về đây bốn cánh chim trời bị hủy ngay trước giờ diễn, khiến hàng ngàn khán giả bức xúc. Theo nữ ca sĩ, sau thành công của chương trình âm nhạc Dương Thụ được tổ chức tại Nhà hát Hồ Gươm, cùng đơn vị tổ chức tiếp tục quảng bá dự án Về đây bốn cánh chim trời, chương trình quy tụ các tác phẩm của bốn nhạc sĩ lớn gồm Văn Cao, Trịnh Công Sơn, Phạm Duy và Trần Tiến.

Hồng Nhung cho biết đây là một chương trình có quy mô lớn, với nhiều tác phẩm và trường ca đã đi vào lịch sử âm nhạc Việt Nam đều được phối mới. Nhạc sĩ Vũ Quang Trung được mời đảm nhiệm vai trò giám đốc âm nhạc. Khối lượng công việc nặng nề đòi hỏi sự tập trung, sáng tạo cao độ và nhiều giờ lao động nghệ thuật nghiêm túc, trong đó phần việc lớn nhất thuộc về giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung.

Về phía mình, nữ ca sĩ nói dù các tác phẩm mình hát không xa lạ nhưng với tinh thần mới và phối khí mới, cô đã dành nhiều thời gian tự tập luyện ở nhà để không làm mất thời gian của hơn 40 nhạc công khi tập dàn nhạc. "Tất cả nghệ sĩ đều đến với chương trình bằng một sự háo hức, sự trân trọng đối với âm nhạc của các bậc tiền bối và nhất là sự trân trọng dành cho những khán giả mua vé để vào xem một chương trình âm nhạc lớn, mang nhiều kỳ vọng", Hồng Nhung viết.

Nữ ca sĩ đăng tải hình ảnh tập luyện cùng nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn, nhạc sĩ Vũ Quang Trung và dàn nhạc để chuẩn bị cho chương trình Ảnh: FBNV

Sau ngày 27.12 tập với dàn nhạc, nữ ca sĩ cho biết bản thân càng thêm hứng khởi và chờ đợi thời khắc được đứng trên sân khấu vào tối hôm sau. Tuy nhiên, mọi việc bất ngờ rẽ sang hướng khác khi ngày 28.12, cô nhận được thông báo từ ban tổ chức rằng chương trình đã quyết định hoãn. Thông tin hủy show sau đó được đăng tải chính thức trên báo chí. "Y như người bị bước hụt chân, tôi nhận được thông báo của ban tổ chức là họ đã quyết định hoãn chương trình. Sau đó, bài viết được đăng trên báo chí thông báo chính thức về việc hủy show này, tôi chấp nhận thực tế là ca sĩ đành đi về, và cảm thông với hàng ngàn khán giả đã mua vé, giờ chắc sẽ nhận hoàn trả như những chương trình đã từng ở trong hoàn cảnh này", giọng ca 7X chia sẻ.

Nghệ sĩ tự lo mọi chi phí, chưa nhận được tiền

Tối 28.12, khi đáp xuống sân bay, Hồng Nhung nhận được vô số tin nhắn và các cuộc gọi nhỡ của các bạn bè ca sĩ nhạc sĩ, trong đó có cả những video quay tại nơi diễn ra chương trình. "Tôi thấy rất đông khán giả đã có mặt trong khán phòng, hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Sau khi nghe thông báo hủy show trực tiếp trên sân khấu, nhiều khán giả lớn tuổi lặng lẽ đứng dậy ra về, trong khi một số khác bức xúc, thậm chí gọi đến 113 báo công an, cho rằng hàng ngàn người đã bị lừa", Hồng Nhung viết.

Ban tổ chức đăng poster quảng bá chương trình với sự góp mặt của hàng loạt ca sĩ nổi tiếng Ảnh: Ngọc Việt show

Theo nữ ca sĩ, trong nhiều năm biểu diễn, việc hoãn show vì những lý do khác nhau không phải là điều mới, nhưng "hoãn theo cách này thì có lẽ là lần đầu tiên trong đời". Cô bày tỏ sự đau xót khi cho rằng tại một không gian lẽ ra phải đại diện cho giá trị văn hóa, cách ứng xử của những người được xem là "tổ chức sự kiện văn hóa" lại tạo nên một câu chuyện khó có thể gọi tên. "Điều khiến tôi đau lòng nhất là khán giả của một chương trình mang tính văn hóa, cội nguồn của âm nhạc Việt Nam lại bị đối xử như vậy", Hồng Nhung nhấn mạnh.

Nữ ca sĩ cho biết không chỉ riêng cô mà nhiều nghệ sĩ khác như nhạc sĩ Trần Mạnh Tuấn, ca sĩ Hà Trần, Tấn Minh… cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự. Dù đã có hợp đồng và những cam kết chắc chắn thông qua điện thoại, tin nhắn, nhưng đến thời điểm hiện tại, các nghệ sĩ vẫn chưa nhận được bất kỳ khoản thù lao nào. Cô cho hay: "Đến giờ phút này, chúng tôi chưa nhận được 1 đồng tiền nào, kể cả chi phí cho việc di chuyển và ăn ở khách sạn cũng đều do chúng tôi tự lo. Để rồi sau khi đổ tâm huyết tập luyện, chúng tôi đành lại tự lo trở về. Xong điều đau tim nhất vẫn là sự việc mà hàng ngàn khán giả đã mua vé, không được báo hoãn, mà còn bị dẫn dắt vào trong khán phòng, chỉ để nghe lời hủy show".

Theo Hồng Nhung, sự việc đã khiến nhiều nghệ sĩ mất ngủ trong đêm vì quá tiếc nuối. Thậm chí, các nghệ sĩ còn bàn bạc với nhau về khả năng tự tổ chức lại chương trình tại một nhà hát chuyên nghiệp, nhằm phần nào "trả lại cho khán giả" những giá trị nghệ thuật mà lẽ ra họ đã được thưởng thức trong tối 28.12.

Liên quan đến ồn ào đêm nhạc Về đây bốn cánh chim trời, ca sĩ Phạm Thu Hà cũng bức xúc lên tiếng. Nữ ca sĩ cho biết cô và nhiều nghệ sĩ tham gia luôn đặt trách nhiệm với khán giả và với chương trình lên hàng đầu. Theo nữ ca sĩ, để chuẩn bị cho đêm nhạc, ca sĩ Hồng Nhung cùng vợ chồng nghệ sĩ Trần Mạnh Tuấn đã bay từ TP.HCM ra Hà Nội, trong khi Hà Trần và ca sĩ Thanh Thụy cũng thu xếp từ Mỹ trở về. Tất cả nghệ sĩ đều chuẩn bị kỹ lưỡng, sẵn sàng góp mặt theo đúng kế hoạch, nhưng cuối cùng chương trình đã không thể diễn ra. Phạm Thu Hà cho biết, sáng 28.12, khi đến địa điểm để tổng duyệt theo lịch, cô không thấy sự xuất hiện của các nhạc công và một số nghệ sĩ trên sân khấu. Nguyên nhân được xác định là đơn vị tổ chức chưa thực hiện thanh toán theo đúng các điều khoản đã cam kết trong hợp đồng, dẫn đến việc nhiều nghệ sĩ và ê kíp không thể tiếp tục tham gia. "Hơn chục năm làm nghề, tôi chưa từng gặp chương trình nào lộn xộn như thế này ở hầu hết các khâu. Khi đơn vị tổ chức không thực hiện đúng hợp đồng, việc nghệ sĩ không thể tham gia là điều hiển nhiên", Phạm Thu Hà thẳng thắn chia sẻ. Nữ ca sĩ cho biết điều khiến cô bức xúc nhất là việc ban tổ chức không đưa ra thông báo hoãn chương trình dù đã cận giờ diễn. "Tại sao không thông báo với khán giả, đơn vị tổ chức Ngọc Việt show muốn gì? Hay không muốn trả tiền khán giả? Hay muốn tất cả những điều này đổ hết cho nghệ sĩ?", cô đặt vấn đề. Phạm Thu Hà cho biết đang chờ đợi phản hồi chính thức từ đơn vị tổ chức, đồng thời mong muốn có phương án giải quyết rõ ràng, công bằng và thỏa đáng cho các nghệ sĩ cũng như toàn bộ ê kíp tham gia chương trình.



