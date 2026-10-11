Diễn biến nóng ở Trung Đông, ông Trump nói sẽ có quyết định mới

Cơ quan Hàng không Dân dụng Ả Rập Xê Út khuya 10.10 (giờ Việt Nam) cho biết sân bay King Khalid ở Riyadh đã tạm dừng hoạt động sau khi nơi này trở thành mục tiêu của một cuộc tấn công.

Reuters sáng 11.10 dẫn lời giới chức Ả Rập Xê Út thông báo vụ tấn công khiến ít nhất 12 người thiệt mạng và hơn 300 người bị thương. Trong số những người thiệt mạng có 4 công dân Ả Rập Xê Út, 2 người Bangladesh và mỗi quốc gia Mỹ, Jordan, Palestine, Syria, Sudan và Ai Cập có một công dân. Ngoài ra, có 309 người bị thương.

Tổng thống Trump trong một sự kiện ngày 10.10 Ảnh: Reuters

Phía Ả Rập Xê Út cáo buộc lực lượng Houthi ở Yemen đứng sau vụ tấn công, đánh dấu sự leo thang đáng kể trong xung đột. Hiện chưa có tuyên bố nào từ phía lực lượng Houthi. Trước đó cùng ngày, họ đã cáo buộc Ả Rập Xê Út tấn công sân bay quốc tế Sanaa tại thủ đô Yemen – nơi đang nằm dưới sự kiểm soát của Houthi.



Ngay sau vụ tấn công, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đang cân nhắc liệu Mỹ có nên tham gia cùng Ả Rập Xê Út trong các cuộc không kích chống lại Houthi hay không. "Có thể lắm. Chúng tôi sẽ xem xét việc này. Chúng tôi mới chỉ biết tin về vụ tấn công gần đây. Vì vậy, chúng tôi sẽ đưa ra quyết định. Chúng tôi hành động rất nhanh chóng", ông Trump nói.

Truyền thông Mỹ từng đưa tin rằng những yêu cầu trước đây của Ả Rập Xê Út về việc Mỹ hỗ trợ quân sự để đối phó với lực lượng Houthi đã bị từ chối.

Ông Turki al-Maliki, người phát ngôn của liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu, ngày 11.10 tuyên bố sẽ đáp trả, theo Al Jazeera. Lực lượng Houthi trước đó đã nhận trách nhiệm về các cuộc tấn công hồi đầu tuần nhắm vào sân bay King Khalid.

Sự gia tăng các vụ tấn công, bao gồm cả những vụ nhắm vào các sân bay, cơ sở quân sự và hạ tầng dầu khí khác của Ả Rập Xê Út, diễn ra trong tuần kể từ khi liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu phát động một chiến dịch quân sự quy mô lớn chống lại lực lượng Houthi.



Nhiều đại sứ quán nước ngoài tại Ả Rập Xê Út như Anh, Canada, Đức, Tây Ban Nha đã cảnh báo công dân tránh xa sân bay quốc tế ở Riyadh.

Đại sứ quán Mỹ tại Riyadh cho biết họ đã nắm được thông tin về các vụ tấn công tại sân bay và khuyến cáo công dân tránh xa sân bay cũng như các khu vực lân cận. Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng đã lên tiếng.