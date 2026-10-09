Ông Trump hạ nhiệt xung đột Iran, giá dầu vẫn neo cao

Viết trên mạng xã hội Truth Social ngày 8.10, ông Trump khẳng định Mỹ sẽ không tấn công Iran trước ngày bầu cử giữa kỳ chính thức tại Mỹ (3.11), đồng thời tiết lộ Washington “đang có các cuộc thảo luận hiệu quả” với Tehran.

Dù tuyên bố trên được kỳ vọng sẽ làm dịu thị trường, giá dầu thế giới gần như không sụt giảm mà vẫn tiếp tục neo ở mức cao. Đài NBC News cho hay chốt phiên giao dịch ngày 8.10, dầu thô Brent tăng 4% lên 104,28 USD/thùng, trong khi dầu thô Mỹ tăng 3,6% lên 91,49 USD/thùng.

Người dân đổ xăng tại bang Pennsylvania, Mỹ vào tháng 7 ẢNH: AFP

Nguyên nhân khiến giá dầu đi ngược lại động thái của ông Trump là do giới đầu tư vẫn lo ngại trước giao tranh giữa lực lượng Houthi thân Iran tại Yemen và Ả Rập Xê Út. Ngoài ra, cơn bão Isaias hình thành ở vịnh Mexico khiến công nhân trên nhiều giàn khoan phải sơ tán, gây gián đoạn nguồn cung.

Căng thẳng quân sự đã làm đình trệ eo biển Hormuz. Lượng tàu qua lại từ ngày 28.9 - 4.10 trung bình chưa tới 23 chiếc mỗi ngày. Ngay cả với những chuyến hàng không đi qua eo biển, chi phí vận chuyển đã tăng vọt. Theo Bloomberg, một chuyến tàu chở dầu thô từ Mỹ sang châu Á nay tăng lên đến 77 triệu USD, so với mức 9,2 triệu USD của năm 2025.

Liên quan đến căng thẳng tại Trung Đông, Đài Al Jazeera ngày 8.10 dẫn tuyên bố từ Bộ Quốc phòng Iran khẳng định Tehran hoàn toàn đủ khả năng ứng phó với cuộc xung đột kéo dài. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Iran Reza Talaei-Nik cho biết: “Chúng tôi hiện có đủ năng lực sản xuất cho một cuộc chiến kéo dài và liên tục".

Quan chức này tiết lộ năng lực sản xuất vũ khí của Iran đã tăng gấp 2,5 lần so với thời điểm trước xung đột. Ngoài ra, đã có khoảng 9.000 công ty tự nguyện tham gia vào nỗ lực sản xuất quân sự. Iran cũng thiết lập sẵn các cơ sở dự phòng để đảm bảo việc sản xuất không bị gián đoạn "dù chỉ một ngày", ông Talaei-Nik nói.