Dồn dập diễn biến nóng tại Trung Đông

Houthi oanh tạc Riyadh

Hôm qua, lực lượng Houthi tại Yemen tuyên bố đã đánh trúng sân bay quốc tế King Khalid ở thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út bằng một tên lửa đạn đạo, theo AFP. Một ngày trước, lực lượng này cho biết đã thực hiện nhiều cuộc tấn công tại Ả Rập Xê Út. Sau đó, cơ quan chức năng sở tại thông báo có 3 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương.

Lực lượng thân chính phủ Yemen bắn về phía quân Houthi ẢNH: AP

Đợt tấn công diễn ra sau khi quân chính phủ Yemen do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn mở chiến dịch lớn bằng đường bộ và đường không nhằm giành lại phần lãnh thổ ven biển Đỏ và eo biển Bab el-Mandeb đã rơi vào tay Houthi một tháng trước. Hôm 5.10, các quan chức cho biết lực lượng liên minh do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã tái chiếm một số khu vực trọng yếu xung quanh eo biển, nơi khoảng 12% lưu lượng thương mại toàn cầu đi qua.

Trang Axios dẫn lời các quan chức Mỹ tiết lộ tại cuộc gặp ở Riyadh trong tuần này, Thái tử Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman và nhà lãnh đạo Syria Ahmed al-Sharaa đã đề cập việc đưa binh sĩ Syria đến hỗ trợ Yemen chống Houthi. Phía Mỹ đã được tham vấn và không phản đối việc này.

Bình luận về thông tin trên, một nhà ngoại giao Syria nói với Reuters nước này kiên quyết sát cánh cùng Ả Rập Xê Út trước các cuộc tấn công của Houthi nhưng Damascus đang ưu tiên các vấn đề đối nội. Sau khi kiểm soát Damascus vào cuối năm 2024, chính quyền của ông al-Sharaa đã được Ả Rập Xê Út ủng hộ và sau đó được hỗ trợ kết nối cuộc gặp với Tổng thống Mỹ Donald Trump. Giới quan sát nhận định Syria có thể đưa quân sang Yemen như cách "đáp lễ" dành cho Ả Rập Xê Út nhưng động thái đi kèm nhiều rủi ro, đặc biệt là gây thù địch với Houthi và các đồng minh khác của Iran như Hezbollah tại Li Băng và các nhóm dân quân Iraq.

Hormuz dậy sóng

Reuters hôm qua dẫn số liệu từ Hãng phân tích Kpler cho biết chỉ có 7 tàu hàng đi qua eo biển Hormuz trong ngày 6.10, thấp nhất trong hơn 2 tháng. Tình trạng này xảy ra sau một loạt vụ tấn công nhắm vào các tàu chở dầu quanh eo biển Hormuz trong hơn một tuần qua, vụ mới nhất nhắm vào tàu dầu ngoài khơi Qatar hôm 7.10. Theo The Guardian, các vụ tấn công tàu dầu qua eo Hormuz hằng tuần đã tăng lên mức cao nhất từ khi xung đột Iran bùng phát.

Tàu tại eo biển Hormuz gần cảng Bandar Abbas (Iran) ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, các nhà phân tích của Kpler cũng cho biết lượng xuất khẩu dầu từ bờ biển vịnh Oman và biển Đỏ đã tăng mạnh, giúp duy trì tổng lượng xuất khẩu dầu thô của Trung Đông ở mức trước xung đột. Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio dẫn số liệu này để khẳng định Iran "đã mất kiểm soát hoàn toàn eo biển Hormuz". Trong khi đó, Iran khẳng định ngược lại và tuyên bố sẽ ngăn chặn tuyến đường mà các nước khác sử dụng để né tránh sự phong tỏa của nước này tại Hormuz, ám chỉ tuyến phía nam ôm sát bờ biển Oman.

Những lo ngại dai dẳng về gián đoạn nguồn cung từ Trung Đông trong bối cảnh các vụ tấn công tàu thuyền ở vịnh Ba Tư và eo biển Hormuz gia tăng khiến giá dầu thế giới vượt mốc 100 USD/thùng. Nhiều hãng truyền thông Mỹ hôm qua loan tin Lầu Năm Góc đang chuẩn bị phương án khôi phục chiến sự, có thể trước cuộc bầu cử giữa kỳ ngày 3.11. Washington chưa bình luận nhưng Tổng thống Trump cuối ngày 7.10 nói "không thật sự muốn" một thỏa thuận với Iran.

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