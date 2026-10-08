Căng thẳng tăng nhiệt, Houthi tấn công chết người ở sân bay Ả Rập Xê Út

Giới chức Ả Rập Xê Út cho biết 3 người đã thiệt mạng trong các cuộc tấn công nhắm vào hai sân bay quốc tế của nước này sau khi lực lượng Houthi ở Yemen tuyên bố đã nã pháo vào cả hai, theo AFP sáng 8.10.

Cơ quan hàng không dân dụng Ả Rập Xê Út thông báo một công dân Ai Cập và một công dân Algeria đã thiệt mạng tại sân bay Abha, trong khi một công dân Sudan tử vong tại sân bay ở Riyadh. Ngoài ra, 36 người khác cũng bị thương trong các vụ tấn công.

Trước đó, lực lượng Houthi đã nhận trách nhiệm về một loạt cuộc tấn công, bao gồm cả ở sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh.

Một cột khói đen lớn bốc lên từ khu vực chứa nhiên liệu tại sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, Ả Rập Xê Út, vào ngày 19.9 Ảnh: Reuters

Liên minh quân sự do Ả Rập Xê Út dẫn đầu thông báo trên nền tảng X rằng họ đã phá hủy bệ phóng tên lửa đạn đạo được sử dụng trong vụ tấn công vào Riyadh. Trong một tuyên bố sau đó, liên minh này trực tiếp cáo buộc lực lượng Houthi và khẳng định sẽ tiến hành đáp trả. Liên minh cho biết họ đã tấn công và phá hủy 82 "mục tiêu quân sự hợp pháp", bao gồm các cơ sở tên lửa đạn đạo trên núi của Houthi, các trung tâm chỉ huy và kiểm soát, hệ thống thông tin liên lạc cùng các địa điểm tập kết của lực lượng này.

Ông Trump loại trừ khả năng vũ khí sinh học trong vụ nhân viên phòng thí nghiệm Nga tử vong, phía Nga cập nhật thông tin

Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 7.10 cho rằng cái chết của một nhân viên phòng thí nghiệm nghiên cứu bệnh dịch tại Nga dường như không liên quan đến vũ khí sinh học. "Chúng tôi không nghĩ vậy. Chúng tôi sẽ sớm làm rõ vấn đề, nhưng chúng tôi không nghĩ là có liên quan", ông Trump nói với các phóng viên tại Phòng Bầu dục khi được hỏi liệu có yếu tố vũ khí sinh học nào trong vụ việc hay không.

Ông Trump cho biết Nga khẳng định họ đã kiểm soát được tình hình, nhưng cũng nói thêm rằng thông tin được công bố ra bên ngoài còn hạn chế. Ông Trump nhắc lại rằng ông có lịch điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về vấn đề này, nhưng không tiết lộ thời điểm cụ thể. "Hôm nay là sinh nhật của ông Vladimir Putin", ông Trump nói thêm.

Reuters sáng 8.10 đưa tin Cơ quan quản lý y tế Nga Rospotrebnadzor ngày 7.10 cho biết không có nguy cơ bùng phát dịch bệnh tại Siberia sau khi nhân viên làm việc tại viện nghiên cứu về bệnh dịch hạch ở khu vực này tử vong.

Rospotrebnadzor cho hay họ đang dần dỡ bỏ các biện pháp phòng ngừa đã được áp dụng trước đó, sau khi kết luận rằng không có nguy cơ bùng phát dịch bệnh và đã chia sẻ thông tin mới nhất với WHO. Rospotrebnadzor cho biết không phát hiện ca nhiễm dịch hạch nào ở những người từng tiếp xúc với nữ nhân viên Darya Shipilova đã qua đời, đồng thời 90% số người bị cách ly đã được cho phép rời đi sau khi gần 5.000 xét nghiệm không tìm thấy bất kỳ mầm bệnh nguy hiểm nào.

Cơ quan này cũng khẳng định cô Shipilova đã được tiêm vắc-xin và nhờ đó có khả năng miễn dịch đối với các loại mầm bệnh nguy hiểm mà cô thường xuyên tiếp xúc trong công việc. Tuy nhiên, thông báo không nêu rõ nguyên nhân gây ra chứng viêm phổi dẫn đến cái chết của cô hay cách thức cô bị nhiễm bệnh.

Nga cũng cảnh báo về các thông tin sai lệch khi xuất hiện tin tức về một ca nghi nhiễm thứ hai.

Trụ sở của Rospotrebnadzor, cơ quan giám sát sức khỏe và người tiêu dùng Nga, tại Moscow Ảnh: Reuters

Tổng thống Trump trao giải thưởng khoa học danh giá cho các tỉ phú công nghệ

Nhà Trắng cho biết Tổng thống Donald Trump sẽ trao giải thưởng khoa học danh giá nhất của Mỹ cho tỉ phú giàu nhất thế giới Elon Musk cùng các lãnh đạo công nghệ khác tại một buổi lễ diễn ra vào ngày 8.10.

Đồng sáng lập Google Sergei Brin, CEO Nvidia Jensen Huang và lãnh đạo AMD Lisa Su cũng sẽ được trao tặng Huân chương Khoa học Quốc gia tại hội nghị thượng đỉnh mang tên "Khoa học: kỷ nguyên vàng mới".

Tổng thống Mỹ Donald Trump cùng các lãnh đạo công nghệ phát biểu trước báo giới sau bữa trưa tại Nhà Trắng ngày 29.9 Ảnh: Reuters

Ông trùm máy tính Michael Dell và CEO Microsoft Satya Nadella sẽ nhận Huân chương Công nghệ và Đổi mới Quốc gia, giải thưởng cao quý nhất trong lĩnh vực này.

"Chính quyền Tổng thống Trump trân trọng những đóng góp của các nhà lãnh đạo xuất sắc trong lĩnh vực khoa học và công nghệ này. Những cá nhân được vinh danh đang góp phần đảm bảo rằng nước Mỹ tiếp tục giữ vị thế dẫn đầu thế giới về đổi mới sáng tạo", người phát ngôn Nhà Trắng Liz Huston cho biết trong một tuyên bố gửi tới hãng tin AFP.

Nữ tử tù Mỹ nhận thức được việc mình bị hành quyết

Các luật sư của nữ tử tù Mỹ Christa Pike cho biết bà đã tỉnh lại trong trạng thái "giận dữ và hoang mang" tại bệnh viện và sẽ phải trải qua quá trình hồi phục lâu dài, sau khi sống sót qua nỗ lực thi hành án tử hình thất bại của bang Tennessee.

Cho đến tận ngày 5.10, các luật sư vẫn tin rằng bà Pike đã chết não và thiết bị hỗ trợ sự sống sẽ bị ngắt vào ngày hôm sau. "Nhưng vào ngày 6.10, trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người, bao gồm cả tôi, đội ngũ luật sư và cả ê kíp y tế, bà Christa đã tỉnh lại và bắt đầu trò chuyện... Lúc này, bà ấy cảm thấy giận dữ và hoang mang về mọi chuyện. Bà ấy hoàn toàn nhận thức được việc bang đã cố gắng thi hành án tử hình đối với mình", luật sư Randall Spivey chia sẻ với các phóng viên sau phiên tòa hôm 7.10, theo Reuters.

Tại phiên tòa này, thẩm phán đã ra lệnh cho giới chức Tennessee phải bảo quản các ống tiêm cùng những bằng chứng khác liên quan đến vụ thi hành án thất bại nói trên.