Vụ nữ tử tù Christa Pike: Vì sao chờ hơn 30 năm mới thi hành án?

Bức ảnh chụp ngày 30.3.1996 cho thấy Christa Pike được áp giải rời khỏi tòa án ở Knoxville (Tennessee) ẢNH: REUTERS

Việc thi hành án tử hình đối với phạm nhân Christa Pike tại Mỹ gây xôn xao khi tử tù này sống sót sau 2 mũi tiêm thuốc độc, buộc cơ quan chức năng phải điều trị, giúp tử tù này tỉnh lại và có thể nói chuyện.

Bị cáo Pike mới 18 tuổi khi bị kết án sát hại Colleen Slemmer, một học viên cùng theo học nghề tại Knoxville Job Corps (bang Tennessee) vào tháng 1.1995.

Tại Mỹ, tử tù có thể đưa ra nhiều tầng kháng cáo liên tục (ở cấp bang và liên bang). Sau kháng cáo trực tiếp, một tử tù ở Mỹ vẫn có thể sử dụng các thủ tục hậu kết án (post-conviction petition) để yêu cầu tòa xem xét những vấn đề không thể hoặc không được giải quyết đầy đủ trong kháng cáo trực tiếp, đặc biệt là quyền hiến định, hiệu quả của luật sư, chứng cứ mới. Theo trang Justia Law, trường hợp của bà Pike kéo dài đặc biệt lâu vì vụ án trải qua nhiều tầng xét xử và bị cáo nhiều lần thay đổi lập trường về việc tiếp tục kháng cáo. Vụ của bà Pike còn khá phức tạp do những tranh luận về độ tuổi khi gây án và sức khỏe tâm thần của nữ tử tù này, cũng như các lệnh hoãn của tòa án.

Vụ án trong đêm mưa

Trong hơn 3 thập niên kể từ khi bị cáo này nhận án tử vào tháng 3.1996, các luật sư đã nhiều lần nỗ lực ngăn chặn hoặc thay đổi bản án tử hình dành cho thân chủ, nhưng đều không thành công, theo Đài WBIR-TV.

Theo các điều tra viên và lời khai của những người liên quan tại tòa, vụ án bắt đầu vào một đêm mưa tháng 1.1995, khi Pike cùng bạn trai là Tadaryl Shipp rủ nạn nhân Slemmer đến một khu vực hẻo lánh thuộc khuôn viên nông nghiệp của Đại học Tennessee.

Các công tố viên cho biết Pike nghi ngờ Slemmer có tình ý với Shipp.

Các điều tra viên cho biết Pike và Shipp đã tấn công Slemmer trong ít nhất 30 phút. Slemmer phải chịu nhiều vết thương liên tiếp, bao gồm các vết chém từ dao chặt thịt và một vật sắc nhọn khác. Theo kết quả khám nghiệm tử thi và lời khai được trình bày tại vụ án, một hình ngôi sao 5 cánh biểu tượng của Satan cũng đã bị khắc lên ngực nạn nhân.

Các công tố viên cho biết Pike đã tung đòn kết liễu nạn nhân bằng một mảnh nhựa đường. Một nhân viên Đại học Tennessee phát hiện thi thể nạn nhân vào hôm sau. Knoxville Job Corps đã đóng cửa vĩnh viễn sau những lo ngại của cộng đồng về tội ác này.

30 năm trước lần hành quyết thất bại

Bị cáo Pike ra tòa tại hạt Knox ở Tennessee vào tháng 3.1996. Trong phiên tòa, các bồi thẩm viên đã nghe đoạn ghi âm lời thú tội của Pike, bao gồm cả lời kể của cô về việc liên tục đánh nạn nhân Slemmer.

Bạn bè cũng làm chứng rằng Pike đã cho họ xem một mảnh hộp sọ của Slemmer vào sáng hôm sau vụ giết người. Một nhân chứng cho biết bị cáo Pike dường như đang mỉm cười khi nói về vụ án mạng.

Bồi thẩm đoàn đã kết tội giết người đối với bị cáo Pike và tuyên án tử hình. Ban đầu, tử tù này dự kiến bị hành quyết vào năm 1997, nhưng các luật sư tiếp tục kháng cáo. Vào tháng 1.1997, bị cáo Shipp đã lãnh án tù chung thân với khả năng được ân xá, do gây án khi mới 17 tuổi.

Vào năm 2002, tử tù Pike nói với tòa án rằng mình sẵn sàng từ bỏ việc kháng cáo và chấp nhận bản án.

"Tôi đã giết người. Tôi từng ngồi ngay trong phòng xử án này, đối diện với bồi thẩm đoàn, những người đã tuyên tôi phạm tội và kết án tử hình", phạm nhân này cho biết.

Tòa chấp thuận và ấn định ngày hành quyết 19.8.2002, nhưng bà Pike vào tháng 7.2002 thay đổi quyết định và tiếp tục quá trình kháng cáo.

Vào năm 2005, bà May Martinez, mẹ của cô Slemmer, đã yêu cầu được nhận lại một mảnh hộp sọ của con gái mình, vốn được giữ lại làm vật chứng.

Bà Martinez cho biết bà muốn nhận lại hài cốt để có thể an táng con gái mình. Cuối cùng, phần hài cốt này đã được trao trả cho gia đình vào năm 2009.

Vào tháng 9.2025, tòa án Tennessee đã ấn định ngày thi hành án tử hình đối với tử tù Pike là ngày 30.9.2026. Trong năm 2026, các luật sư của Pike tiếp tục phản đối việc thi hành án nhưng tòa vẫn ra phán quyết.



Đến ngày 30.9, bà Pike (hiện 50 tuổi) bị tiêm 2 mũi thuốc độc nhưng vẫn sống sót, dù bất tỉnh và trong tình trạng nguy kịch, buộc cơ quan chức năng phải đưa đến bệnh viện để chữa trị. Nữ tử tù này sau đó tỉnh lại và đã có thể nói chuyện. Chưa rõ động thái tiếp theo của cơ quan chức năng, trong khi các luật sư tiếp tục đề nghị giảm án cho thân chủ.