Rắc rối vụ hành quyết nữ tử tù ở Mỹ

Đây là vụ hành hình phạm nhân nữ đầu tiên của bang Tennessee trong 200 năm qua. AFP ngày 4.10 dẫn lời Thống đốc Bill Lee tại bang Tennessee (Mỹ) thông báo Giám đốc Cơ quan Cải huấn Frank Strada tại bang này đã nộp đơn từ chức, sau vụ thi hành án nữ tử tù Christa Pike không thành công khiến phạm nhân bị kết tội giết người này rơi vào tình trạng nguy kịch và phải thở máy. Ông Lee cho biết ông Strada sẽ rời vị trí trong tháng này và bang Tennessee sẽ tạm dừng các vụ hành quyết trong năm nay để chờ "một cuộc đánh giá toàn diện do bên thứ 3 thực hiện".

Các nhân chứng truyền thông kể lại giây phút thi hành án đối với phạm nhân Christa Pike Ảnh: AP

Vụ án hơn 31 năm

Bà Christa Pike (hiện 50 tuổi) thừa nhận việc sát hại bạn cùng lớp Colleen Slemmer vào năm 1995, khi nạn nhân 19 tuổi và cùng học tại Trung tâm dạy nghề Knoxville (bang Tennessee). Các công tố viên cho biết học viên Pike lo sợ bạn học này là tình địch nên đã dụ nạn nhân đến một nơi hẻo lánh và cùng bạn trai Tadaryl Shipp sát hại. Bị cáo Shipp khi đó 17 tuổi và đã lãnh án tù chung thân với khả năng được ân xá. Bị cáo Pike khi đó 18 tuổi và bị tuyên án tử hình vào năm 1996.

Vụ án đã thu hút sự chú ý rộng rãi do tính chất tàn bạo của vụ giết người, độ tuổi của những người liên quan và việc nạn nhân bị khắc lên người một biểu tượng của Satan trong lúc bị tra tấn, theo AP. Pike cho biết cô đã bị lạm dụng tình dục từ khi còn rất nhỏ và từng bị cưỡng hiếp vào năm 11 và 17 tuổi. Các luật sư của cô lập luận rằng bản án tử hình dành cho cô là bất công, bởi khi phạm tội cô mới 18 tuổi và bồi thẩm đoàn đã không được thông báo về việc cô từng bị lạm dụng cũng như những tác động của điều đó đối với hành vi của cô.

Lãnh đạo nhà tù Tennessee từ chức sau vụ hành quyết nữ tử tù thất bại

Trắc trở thi hành án

Ban đầu, việc thi hành án tử hình đối với phạm nhân Pike dự kiến bắt đầu lúc 10 giờ ngày 30.9, nhưng một tòa phúc thẩm liên bang đã ra lệnh dừng lại khoảng một giờ trước thời điểm đó. Tiểu bang đã kháng cáo lên Tòa án Tối cao Mỹ và cơ quan có đa số thẩm phán quan điểm bảo thủ này chỉ mất 8 giờ để đảo ngược phán quyết của tòa cấp dưới, cho phép tiến hành tiêm thuốc độc có chứa hoạt chất pentobarbital (thuộc nhóm barbiturat).

Khoảng 90 phút sau khi tòa cho phép tiến hành, các quan chức nhà tù kéo tấm màn ngăn cách buồng thi hành án lên. Tại đây, các nhân chứng từ giới truyền thông nhìn thấy tử tù Pike đang nằm cố định trên cáng với ống truyền dịch cắm ở cánh tay. Vài phút sau khi nói lời cuối cùng, nữ phạm nhân nói rằng cánh tay bị đau hoặc có cảm giác nóng rát và hỏi liệu có phải cảm giác đó là bình thường hay không.

Tử tù Christa Pike trong bức ảnh năm 2023 của Cơ quan Cải huấn Tennessee Ảnh: Reuters

Sau đó, tấm màn ngăn cách các nhân chứng được khép lại, nhưng mở ra lần nữa vào khoảng thời gian chuẩn bị tiêm liều pentobarbital thứ 2. Phạm nhân Pike dường như đã mất ý thức, nhưng vẫn tiếp tục thở và thỉnh thoảng phát ra những âm thanh giống như tiếng ngáy trong suốt một giờ sau đó. Tấm màn sau đó che lại cho đến khi luật sư của phạm nhân được thông báo rằng xe cấp cứu đang đến, còn các nhân chứng được yêu cầu rời đi. Giới chức nhà tù chưa cho biết thời điểm nào thì việc thi hành án tử hình đối với phạm nhân Pike chuyển thành nỗ lực cứu mạng, trong khi khẳng định rằng quy trình tiêm thuốc độc đã được tuân thủ. Phạm nhân sau đó rơi vào tình trạng bất tỉnh, được đặt ống nội khí quản và thở máy.

Các luật sư của phạm nhân Pike đang đề nghị Thống đốc Tennessee giảm án cho thân chủ, nhưng chưa rõ điều gì sẽ xảy ra tiếp theo.