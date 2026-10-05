Bạn có bỏ lỡ gì không?

Bầu cử tổng thống Brazil gay cấn, hai ứng viên bước vào vòng bỏ phiếu thứ hai

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva và ông Flavio Bolsonaro sẽ bước vào vòng bỏ phiếu quyết định sau khi không ứng cử viên nào giành đủ số phiếu để thắng ngay trong ngày 4.10.

Thượng nghị sĩ cánh hữu Bolsonaro đang dẫn trước ông Lula với tỷ lệ 47,27% số phiếu bầu so với 44,88% của vị tổng thống đương nhiệm thuộc phe cánh tả, khi 98,64% số phiếu từ các máy bỏ phiếu điện tử đã được kiểm đếm.

Tổng thống Brazil Luiz Inacio Lula da Silva (trái) và ông Flavio Bolsonaro Ảnh: Reuters

Hai ứng cử viên hàng đầu sẽ bước vào vòng bỏ phiếu thứ hai vào ngày 25.10, sau khi vượt qua 12 ứng cử viên khác trong một chiến dịch tập trung vào các vấn đề như chi phí sinh hoạt ngày càng tăng, nạn tham nhũng và tình trạng mất an ninh trong đời sống thường ngày của người dân Brazil, theo Reuters sáng 5.10.

Bộ trưởng Dầu mỏ Iran bất ngờ từ chức

Truyền thông nhà nước Iran đưa tin Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad đã từ chức vì lý do cá nhân, và ông Hamid Bovard, Giám đốc điều hành Công ty Dầu khí Quốc gia Iran sẽ đảm nhiệm vai trò quyền bộ trưởng.

Ông Mohsen Paknejad làm Bộ trưởng Dầu mỏ Iran từ tháng 8.2024. Phía Văn phòng Tổng thống Iran cho biết ông Paknejad đã xin từ chức vì lý do cá nhân từ khá lâu trước đó và Tổng thống Masoud Pezeshkian đã chấp thuận đơn từ chức theo nguyện vọng kiên quyết của ông Paknejad.

Ông Zelensky nói Nga chia sẻ công nghệ UAV cho Triều Tiên

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 4.10 cho biết ông tin rằng Nga có thể đã chia sẻ công nghệ máy bay không người lái (UAV) phản lực với CHDCND Triều Tiên.

Khi được hỏi liệu Nga có chia sẻ công nghệ chế tạo các loại UAV phản lực thế hệ mới nhất của mình với Triều Tiên hay không, ông Zelensky nói với các phóng viên: "Có, tất nhiên rồi. Họ (Nga) đang chia sẻ mọi công nghệ với Triều Tiên. Tôi không rõ về công nghệ tên lửa đạn đạo hay những thứ tương tự, nhưng tôi nghĩ là có, bởi vì Triều Tiên đã hỗ trợ họ về tên lửa, theo Reuters ngày 5.10.

Nga và Triều Tiên chưa lên tiếng về thông tin này.

Mỹ rút toàn bộ oanh tạc cơ B-1 khỏi căn cứ không quân ở Anh

Lầu Năm Góc xác nhận thông tin rút toàn bộ máy bay ném bom B-1 khỏi căn cứ Không quân Hoàng gia (RAF) Fairford tại Anh - nơi mới xảy ra một vụ việc đáng ngờ dẫn đến lệnh sơ tán người dân ở khu vực lân cận.

Một quan chức Lầu Năm Góc ngày 4.10 ra tuyên bố xác nhận tất cả các máy bay ném bom của Mỹ được triển khai tới RAF Fairford đã quay trở lại các căn cứ thường trực tại Mỹ, theo AFP ngày 5.10.

Pháp đóng cửa hàng trăm trường học trong ngày 5.10 vì lo ngại an ninh

AFP đưa tin Bộ trưởng Giáo dục Pháp Edouard Geffray cho biết sẽ có tới 500 trường học trên khắp cả nước phải đóng cửa hoàn toàn hoặc một phần vào ngày 5.10 do làn sóng biểu tình học sinh.

Ông Edouard Geffray nói rằng việc giảng dạy sẽ bị tạm dừng hoàn toàn hoặc một phần tại khoảng 400-500 trường trung học do các điều kiện an ninh không được đảm bảo. Ông cũng nói thêm rằng đã có 24 trường học bị đốt phá hoặc lục soát kể từ khi làn sóng biểu tình bắt đầu. Ông mô tả việc đóng cửa trường học chủ yếu là biện pháp phòng ngừa an ninh trước các cuộc biểu tình quy mô lớn dự kiến vào ngày 6.10.

Biểu tình ở Pháp khiến nhiều trường học phải đóng cửa Ảnh: Reuters

Học sinh tại các trường trung học Pháp cho rằng việc học tập của họ đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi tỷ lệ giáo viên vắng mặt cao, thời gian học trong ngày quá dài và cơ sở vật chất xuống cấp, cùng nhiều vấn đề bức xúc khác. Làn sóng này bắt đầu tại một trường học ở Paris vào ngày 17.9 nhưng đã lan rộng thành các cuộc biểu tình trên toàn quốc vào tuần trước, đi kèm với những vụ bạo lực bùng phát.