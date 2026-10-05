    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thế giới

    Giải Nobel Y sinh 2026 vinh danh nghiên cứu giải mã hoạt động của não bộ

    Thụy Miên
    Thụy Miên
    Giải Nobel Y sinh 2026 được trao cho công trình nghiên cứu về quang di truyền học, giúp giới khoa học điều khiển hoạt động của các tế bào thần kinh bằng ánh sáng, mở ra phương pháp mới để tìm hiểu hoạt động của não bộ.

    Ba gương mặt các nhà khoa học đoạt giải Nobel Y sinh năm nay

    ảnh: nobelprize.org

    Hôm nay, Ủy ban Nobel thuộc Viện Karolinska tại Stockholm (Thụy Điển) đã mở màn mùa giải Nobel năm nay với việc công bố những chủ nhân mới của giải Nobel Y sinh 2026.

    Bộ ba nhà khoa học đoạt giải năm nay lần lượt là giáo sư Karl Deisseroth của Đại học Stanford (Mỹ), giáo sư Peter Hegemann thuộc Đại học Humboldt tại Berlin (Đức) và giáo sư Georg Nagel của Đại học Würzburg (Đức).

    Nhóm ba người cùng chia đều tiền giải thưởng năm nay là 12 triệu kronor Thụy Điển (khoảng 1,2 triệu USD).

    Công trình nghiên cứu của họ đã mang đến những khám phá đặt nền móng cho quang di truyền học, theo đó cho phép "bật hoặc mở" hoạt động của từng tế bào thần kinh trong một bộ não của người sống.

    "Phương pháp này giờ đây được các phòng thí nghiệm trên toàn thế giới sử dụng để khám phá những bí ẩn của não bộ", Ủy ban Nobel thông báo trên tài khoản X.

    Năm ngoái, giải Nobel Y sinh 2025 về tay bộ ba nhà khoa học Mỹ - Nhật Bản, lần lượt là tiến sĩ Mary E. Brunkow của Viện Sinh học Hệ thống ở Seattle (bang Washington, Mỹ); tiến sĩ Fred Ramsdell, cố vấn khoa học tại Sonoma Biotherapeutics ở San Francisco (California, Mỹ); và giáo sư Shimon Sakaguchi của Đại học Osaka (Nhật Bản).

    Họ được trao giải nhờ vào công trình nghiên cứu giúp khám phá nền tảng về cơ chế kiểm soát của hệ miễn dịch.

    Sau khi giải Nobel Y sinh, Ủy ban Nobel sẽ tiếp tục công bố giải Vật lý ngày 6.10, kế đến là Nobel Hóa học ngày 7.10, giải Văn học ngày 8.10 và Nobel Hòa bình ngày 9.10.

    Còn giải Nobel Kinh tế phải đợi đến đầu tuần sau (12.10) mới được công bố.

    Tin liên quan

    Giải Nobel Kinh tế vinh danh nghiên cứu về tăng trưởng

    Giải Nobel Kinh tế vinh danh nghiên cứu về tăng trưởng

    Chiều qua (13.10), Viện Hàn lâm khoa học Hoàng gia Thụy Điển đã trao giải Nobel Kinh tế 2025 cho 3 nhà nghiên cứu giải thích được sự tăng trưởng kinh tế được thúc đẩy nhờ đổi mới.

    Nobel Hóa học vinh danh cấu trúc khung kim loại - hữu cơ

    Nobel Vật lý 2025 trao cho 3 nhà khoa học tại Mỹ

    Khám phá thêm chủ đề

    Nobel Y sinh 2026 Ủy ban Nobel quang di truyền học hoạt động của não bộ

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận