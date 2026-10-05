Giải Nobel Y sinh 2026 vinh danh nghiên cứu giải mã hoạt động của não bộ

Ba gương mặt các nhà khoa học đoạt giải Nobel Y sinh năm nay ảnh: nobelprize.org

Hôm nay, Ủy ban Nobel thuộc Viện Karolinska tại Stockholm (Thụy Điển) đã mở màn mùa giải Nobel năm nay với việc công bố những chủ nhân mới của giải Nobel Y sinh 2026.

Bộ ba nhà khoa học đoạt giải năm nay lần lượt là giáo sư Karl Deisseroth của Đại học Stanford (Mỹ), giáo sư Peter Hegemann thuộc Đại học Humboldt tại Berlin (Đức) và giáo sư Georg Nagel của Đại học Würzburg (Đức).

Nhóm ba người cùng chia đều tiền giải thưởng năm nay là 12 triệu kronor Thụy Điển (khoảng 1,2 triệu USD).

Công trình nghiên cứu của họ đã mang đến những khám phá đặt nền móng cho quang di truyền học, theo đó cho phép "bật hoặc mở" hoạt động của từng tế bào thần kinh trong một bộ não của người sống.

"Phương pháp này giờ đây được các phòng thí nghiệm trên toàn thế giới sử dụng để khám phá những bí ẩn của não bộ", Ủy ban Nobel thông báo trên tài khoản X.

Năm ngoái, giải Nobel Y sinh 2025 về tay bộ ba nhà khoa học Mỹ - Nhật Bản, lần lượt là tiến sĩ Mary E. Brunkow của Viện Sinh học Hệ thống ở Seattle (bang Washington, Mỹ); tiến sĩ Fred Ramsdell, cố vấn khoa học tại Sonoma Biotherapeutics ở San Francisco (California, Mỹ); và giáo sư Shimon Sakaguchi của Đại học Osaka (Nhật Bản).

Họ được trao giải nhờ vào công trình nghiên cứu giúp khám phá nền tảng về cơ chế kiểm soát của hệ miễn dịch.

Sau khi giải Nobel Y sinh, Ủy ban Nobel sẽ tiếp tục công bố giải Vật lý ngày 6.10, kế đến là Nobel Hóa học ngày 7.10, giải Văn học ngày 8.10 và Nobel Hòa bình ngày 9.10.

Còn giải Nobel Kinh tế phải đợi đến đầu tuần sau (12.10) mới được công bố.