Mỹ rút toàn bộ máy bay ném bom B-1B từ Anh về nước

Một quan chức Lầu Năm Góc ngày 4.10 ra tuyên bố xác nhận tất cả các máy bay ném bom của Mỹ được triển khai tới RAF Fairford đã quay trở lại các căn cứ thường trực tại Mỹ, theo AFP ngày 5.10.

Máy bay ném bom B-1B cất cánh từ căn cứ Fairford ở Anh hôm 29.9 ẢNH: REUTERS

Tuyên bố cũng lưu ý rằng "các quy định về an ninh tác chiến không cho phép chúng tôi xác nhận việc di chuyển khí tài và lực lượng theo thời gian thực".

Trước đó, cảnh sát đã được điều động đến căn cứ Fairford - nằm ở phía tây nam nước Anh sau khi một nông dân địa phương báo cáo về việc một nhóm nam giới cùng nhiều xe tải nhỏ có những hành động "đáng ngờ".

Sự việc gây lo ngại này đã buộc người dân tại 85 ngôi nhà gần căn cứ không quân - nơi từng được sử dụng để thực hiện các cuộc tấn công nhắm vào Iran - phải sơ tán.

Xuất hiện nhiều đồn đoán về động cơ đằng sau vụ việc, từ nguy cơ khủng bố cho đến hành vi trộm cắp nhiên liệu, trong bối cảnh giá năng lượng tại Anh tăng lên mức cao kỷ lục trong tuần này.

Ông Lawrence Taylor, người đứng đầu lực lượng Cảnh sát Chống khủng bố Anh, cho biết các điều tra viên không tìm thấy chất nổ nào trên những chiếc xe tải, nhưng lại thu giữ được "một lượng xăng".

Năm công dân Anh sống ở London bị bắt giữ trong vụ việc - tất cả đều là nam giới ở độ tuổi ngoài 20 - đã được tại ngoại, động thái vấp phải sự chỉ trích từ phía Washington.

"Tôi sẽ không làm như vậy", Tổng thống Mỹ Donald Trump phát biểu trước các phóng viên, trong khi Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cáo buộc có sự tham gia của một "thế lực nước ngoài".

Đại sứ quán Iran tại London tuyên bố họ "kiên quyết bác bỏ và lên án mạnh mẽ" những đồn đoán cho rằng Tehran có liên quan vụ việc.

Theo các thông tin, an ninh tại căn cứ này đã được tăng cường trong thời gian gần đây. Vào tháng 3, Anh cấp phép cho Washington sử dụng căn cứ Fairford để thực hiện "các hoạt động phòng thủ cụ thể nhắm vào Iran", và kể từ đó, máy bay ném bom cùng các loại máy bay khác của Mỹ nhiều lần được nhìn thấy cất, hạ cánh tại đây.