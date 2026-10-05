Trung Quốc thêm nỗ lực 'giải cứu' nền kinh tế

Mới đây, tờ China Daily đưa tin Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc (PBOC), ngân hàng T.Ư của nước này, cuối tháng 9 công bố một loạt biện pháp hỗ trợ tăng cường nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế.

Tung ra lượng tiền 'khủng'

Các biện pháp mới bao gồm việc cắt giảm lãi suất một năm của cơ sở cho vay bổ sung bảo đảm (PSL) từ 1,75% xuống 1,5% nhằm hỗ trợ nhiều lĩnh vực hơn, đặc biệt là sáng kiến "6 mạng lưới", bao gồm việc xây dựng mạng lưới nước, lưới điện kiểu mới, mạng lưới sức mạnh tính toán, mạng lưới truyền thông thế hệ tiếp theo, mạng lưới đường ống ngầm đô thị và mạng lưới logistics. Được ra mắt bởi PBOC vào năm 2014, PSL được sử dụng để cung cấp hỗ trợ tài chính cho các dự án được chính phủ bảo lãnh.

Tiêu dùng nội địa ở mức thấp đang gây khó cho nền kinh tế Trung Quốc ảnh: Phương An

Bên cạnh đó, PBOC tăng hạn mức của cơ sở cho vay lại cho đổi mới khoa học và công nghệ cũng như nâng cấp công nghệ thêm 200 tỉ nhân dân tệ (khoảng 30 tỉ USD), từ mức 1.200 tỉ lên 1.400 tỉ nhân dân tệ, để hỗ trợ các doanh nghiệp khoa học và công nghệ nhỏ và vừa, cũng như giúp các doanh nghiệp mở rộng đầu tư thiết bị ở các lĩnh vực then chốt. Ngân hàng T.Ư Trung Quốc tăng hạn mức cho doanh nghiệp tư nhân vay từ mức 1 lên 1,3 triệu tỉ nhân dân tệ.

Đặc biệt, Bộ Tài chính Trung Quốc cũng vừa công bố chính sách trợ cấp một điểm phần trăm lãi suất của các khoản vay thế chấp trong thời hạn tối đa 5 năm. Việc trợ cấp này áp dụng tối đa là 1 triệu nhân dân tệ (khoảng 149.000 USD, gần 4 tỉ đồng) đối với mỗi hộ gia đình lần đầu mua nhà mới có diện tích tối đa 120 m2 và trị giá không quá 1,5 triệu nhân dân tệ.

Trong một bài viết đăng ngày 1.10 trên tạp chí Cầu Thị thuộc Đảng Cộng sản Trung Quốc, Bộ trưởng Tài chính nước này Lân Phật An cam kết thực hiện các chính sách thúc đẩy chi tiêu công nhanh hơn một cách hợp lý và hỗ trợ rộng rãi hơn cho nền kinh tế.

Nhiều thách thức

Các biện pháp trên nhằm giải quyết tình trạng thị trường bất động sản trì trệ và tiêu dùng nội địa thấp vốn đang kiềm chế tăng trưởng của kinh tế Trung Quốc. Năm nay, nước này đặt ra mục tiêu tăng trưởng từ 4,5 - 5%, được xem là sự thay đổi nhẹ so với mục tiêu "xung quanh 5%" vốn trở thành chuẩn mực của những năm trước.

Thực tế, các nỗ lực trên đã được xúc tiến suốt hơn 1 năm qua. Tại Hội nghị Công tác kinh tế T.Ư thường niên ở Bắc Kinh hồi tháng 12.2024, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình đã nhấn mạnh các ưu tiên cho phát triển kinh tế nước này năm 2025. Trong đó có "chính sách tiền tệ nới lỏng vừa phải" - một khái niệm mà Trung Quốc từng nêu ra hồi tháng 7.2010 giữa lúc ứng phó cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Từ cuối tháng 9.2024, Trung Quốc đã cắt giảm 0,5 điểm phần trăm của lãi suất thế chấp cho nhà ở với kỳ vọng mang lại lợi ích cho 50 triệu hộ gia đình - tương đương 150 triệu người, nhằm giảm chi phí lãi vay hộ gia đình trung bình khoảng 150 tỉ nhân dân tệ mỗi năm, hướng đến thúc đẩy tiêu dùng và đầu tư một cách hiệu quả.

Tuy vậy, sau một thời gian áp dụng thì kinh tế Trung Quốc vẫn chưa vượt qua "căn bệnh" thị trường bất động sản trì trệ và tiêu dùng nội địa ở mức thấp. Vốn dĩ, nền sản xuất Trung Quốc đang trong tình trạng dư thừa sản lượng và suốt nhiều năm lệ thuộc xuất khẩu. Tuy nhiên, căng thẳng thương mại tăng cao những năm qua khiến xuất khẩu bị ảnh hưởng, nên tiêu dùng trong nước được xem là "cứu cánh" nhưng chưa phát huy hiệu quả.

Trong phân tích mới đây, ông Lynn Song, kinh tế trưởng về thị trường Đại Trung Quốc của Tập đoàn tài chính ING (Hà Lan), đánh giá sự giảm tốc doanh số bán lẻ làm nổi bật điểm yếu trong tiêu dùng nội địa ở Trung Quốc. Điển hình, doanh số ô tô tháng 8 vừa qua là yếu tố kéo giảm lớn nhất đối với doanh số bán lẻ Trung Quốc, giảm 18,5% so với cùng kỳ năm trước, dù nước này dẫn đầu thế giới về sản lượng sản xuất lẫn tiêu thụ ô tô điện. Tính từ tháng 1 - 8.2026, đầu tư tài sản cố định tại Trung Quốc cũng giảm 7,2% so với cùng kỳ năm trước.

Theo số liệu thống kê, tăng trưởng kinh tế Trung Quốc trong quý 2/2026 chỉ đạt 4,3% - mức thấp nhất của nước này kể từ năm 2022 là thời điểm khó khăn phục hồi sau đại dịch Covid-19.

Trong phân tích gửi đến Thanh Niên mới đây về tình hình kinh tế toàn cầu cập nhật đến tháng 9, Fitch Ratings nâng dự báo tăng trưởng toàn cầu năm 2026 từ mức 2,4% trong báo cáo tháng 6 lên mức 2,6% do khả năng chống chịu tốt hơn dự kiến trước cú sốc giá năng lượng. Thế nhưng, báo cáo này hạ thấp dự báo tăng trưởng kinh tế Trung Quốc từ 4,6% xuống còn 4,5%, vì các chỉ số về nhu cầu nội địa Trung Quốc đã suy yếu trở lại trong những tháng gần đây, đầu tư vào tài sản cố định sụt giảm và tình trạng sa sút của thị trường nhà ở ngày càng trầm trọng.