Lãnh đạo nhà tù Tennessee từ chức sau vụ hành quyết nữ tử tù thất bại

Thống đốc bang Tennessee Bill Lee ngày 3.10 thông báo ông Frank Strada, Ủy viên Sở Cải huấn Tennessee (chịu trách nhiệm điều hành và quản lý các nhà tù ở bang), sẽ từ chức trong tháng này. Động thái diễn ra sau khi nhiều quan chức hối thúc thay đổi lãnh đạo do sự cố nghiêm trọng trong quá trình hành quyết nữ tử tù Christa Pike vào ngày 30.9.

Ủy viên Sở Cải huấn Tennessee Frank Strada phát biểu trước truyền thông ngày 5.8 ẢNH: AP

Theo AP, Thống đốc Bill Lee cũng chỉ định cựu công tố viên Mỹ Ed Stanton dẫn đầu một cuộc điều tra làm rõ những gì đã xảy ra trong phòng thi hành án. Ông Stanton từng thực hiện một cuộc đánh giá tương tự vào năm 2022 và phát hiện bang Tennessee đã không tuân thủ quy trình tiêm thuốc độc.

Ông Strada ra tuyên bố nêu rằng việc từ chức “là vì lợi ích tốt nhất của người dân bang Tennessee” trong lúc chờ kết quả điều tra. Dù đã tiêm 2 liều thuốc độc pentobarbital, tử tù Christa Pike vẫn sống, đang bất tỉnh và phải thở máy tại bệnh viện.

Các luật sư của bà Pike cho rằng sai sót trong quá trình tiêm đã khiến thuốc pentobarbital không đi vào mạch máu của thân chủ. Đội ngũ pháp lý gọi đây là "một sự thất bại mang tính hệ thống" và hy vọng cuộc điều tra độc lập sẽ phơi bày những lỗ hổng nghiêm trọng.

Đáng chú ý, đây là lần thứ 2 trong vài tháng qua bang Tennessee không thể thi hành án tử hình. Hồi tháng 5, bang này đã phải hoãn hành quyết tử tù Tony Carruthers trong 1 năm, sau khi nhân viên không tìm thấy ven của tử tù để tiêm thuốc.

Việc liên tiếp xảy ra các vụ thi hành án lỗi đang khiến cả 2 bên ủng hộ và phản đối án tử hình yêu cầu chính quyền phải có câu trả lời thỏa đáng.