Nữ tử tù tại Mỹ hôn mê, đang phải thở máy sau phiên hành hình thất bại

Các luật sư của bà Pike cho biết nhân viên y tế đang nỗ lực cứu mạng bà. Tính đến cuối ngày 1.10, các bác sĩ vẫn đang cố gắng đào thải 2 mũi thuốc mà tiểu bang sử dụng để thi hành án tử hình ra khỏi cơ thể bà, theo AP ngày 3.10.

Bức ảnh chụp bà Christa Pike do Sở Cải huấn Tennessee công bố ẢNH: AP

Sự cố nghiêm trọng xảy ra tại phòng thi hành án tử hình ở thành phố Nashville, bang Tennessee hôm 30.9 đã khiến cả hai phe trong cuộc tranh luận về án tử hình đều yêu cầu làm rõ vụ việc. Thống đốc bang Tennessee Bill Lee đã ra lệnh tiến hành một cuộc điều tra độc lập về sự cố.

Hồ sơ trình lên tòa án ngày 2.10 cung cấp những thông tin chi tiết đầu tiên về tình trạng của bà Pike sau khi bà được xe cứu thương đưa đi khỏi Nhà tù An ninh Tối đa Riverbend ở Nashville vào tối 30.9. Trong thông báo ngày 1.10, các luật sư của bà cho biết thân chủ đang trong tình trạng nguy kịch.

Thuốc bị tiêm vào cơ thể thay vì mạch máu

Các luật sư của bà Pike tin rằng sự cố với đường truyền tĩnh mạch đã khiến thuốc pentobarbital chảy vào cơ thể nữ phạm nhân thay vì vào máu.

"Hình như không một thành viên nào trong đội thi hành án nhận ra rằng các đường truyền tĩnh mạch đã đặt không đúng vị trí hoặc tĩnh mạch đã bị vỡ, và liều thuốc pentobarbital đã đi toàn bộ hoặc một phần vào cơ thể bà Pike [thay vì đi vào mạch máu]", các luật sư viết trong hồ sơ nộp lên tòa án.

Thay vì "khắc phục sự cố này", họ lại chuẩn bị và tiêm liều pentobarbital thứ hai, luật sư cho biết.

Tử tù còn sống sau 2 mũi thuốc độc, tiểu bang Mỹ hoãn thi hành án để điều tra

Đội thi hành án đã làm việc suốt một giờ để tiêm các loại thuốc độc, theo lời luật sư bào chữa Randy Spivey, người đã đếm được ít nhất 7 mũi kim trên tay trái của tử tù.

Cả liều pentobarbital ban đầu lẫn liều dự phòng đều không có tác dụng. Cho đến khi micro trong phòng thi hành án bị tắt sau hơn một giờ tử hình, bà Pike vẫn còn ngáy.

Nữ tử tội bị cũng đang được điều trị "những thương tích nghiêm trọng ở cả 2 cánh tay" do 2 mũi tiêm pentobarbital gây chết người không thành công. Theo nhóm luật sư, có lúc bà Pike nói cảm giác như cánh tay mình sắp nổ tung và những người chứng kiến có thể nghe thấy bà rên rỉ trong phiên hành hình.

Nhân chứng John North làm việc cho một hãng truyền thông kể lại cuộc hành hình hôm 30.9. Bên cạnh là ảnh của nạn nhân Colleen Slemmer - người bị bà Pike sát hại ẢNH: REUTERS

Luật sư yêu cầu lưu giữ bằng chứng

Giới chức tiểu bang hiện vẫn chưa đưa ra bất kỳ lời giải thích nào về nguyên nhân dẫn đến sai sót.

Thống đốc Lee đã yêu cầu xem xét lại các quy trình thi hành án tử hình và hoãn vô thời hạn án tử hình của bà Pike cùng một ca thi hành án khác dự kiến diễn ra trong năm nay. Các nghị sĩ đảng Cộng hòa tại bang Tennessee cho rằng tiểu bang nên xem xét liệu có nên dừng phương pháp tiêm thuốc độc sử dụng một loại thuốc duy nhất và cân nhắc các phương án khác để thực hiện các án tử hình.

Các luật sư của bà Pike đã yêu cầu tòa án tiểu bang ra lệnh cho Sở Cải huấn Tennessee lưu trữ toàn bộ bằng chứng từ vụ thi hành án không thành công này.

"Việc lưu trữ bằng chứng này là điều thiết yếu để hiểu rõ những gì đã xảy ra, đảm bảo trách nhiệm giải trình và bảo vệ các quyền lợi hợp pháp của bà Christa", hai trong số các luật sư của nữ phạm nhân cho biết trong một tuyên bố.

Phạm nhân Christa Pike bị xử tử về tội giết người bạn cùng lớp Colleen Slemmer vào năm 1995. Bà Pike - khi đó mới 18 tuổi (nạn nhân 19 tuổi) - đã ra tay vì sợ bà Slemmer cướp bạn trai. Tính chất vụ án đặc biệt nghiêm trọng khi hung thủ và đồng phạm hành hạ dù nạn nhân van xin, sau đó dùng dao rạch biểu tượng ma thuật hình tròn với ngôi sao 5 cánh lên bụng nạn nhân và lấy một mảnh sọ của người này để làm "vật kỷ niệm". Bạn trai Tadaryl Shipp (khi đó 17 tuổi) của bà Pike lãnh án tù chung thân do chưa đủ tuổi trưởng thành. Ông Shipp khai nhận sau khi bị tuyên án rằng mình chính là người rạch hình ngôi sao lên ngực nạn nhân. Đồng phạm còn lại là Shadolla Peterson (khi đó 18 tuổi) - cũng là bạn học chung - đóng vai trò cảnh giới và chỉ bị quản thúc nhờ hợp tác điều tra. Phiên xử tử diễn ra vào ngày 30.9 tại thành phố Nashville sau các nỗ lực xin giảm án và hoãn thi hành án bất thành từ phía phạm nhân. Bà Pike là nữ phạm nhân đầu tiên bị tử hình tại Tennessee trong hơn 200 năm. Bà Pike (hiện 50 tuổi) bị tiêm 2 liều thuốc độc nhưng sau đó 40 phút vẫn còn sống và ngáy ngủ dù đáng ra phải tử vong ngay sau liều tiêm.



