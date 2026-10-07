Tử tù Christa Pike tỉnh lại và nói chuyện sau vụ hành quyết thất bại

Xe cứu thương đến nhà tù Riverbend hôm 30.9 sau khi vụ hành quyết bà Pike thất bại ẢNH: AP

Tờ The Guardian ngày 7.10 dẫn lời các luật sư của bà Christa Pike (50 tuổi) cho hay tử tù này đã tỉnh và có thể nói chuyện sau thời gian được điều trị tại bệnh viện.

Bà Pike sống sót sau khi bị tiêm hai liều thuốc độc pentobarbital trong nỗ lực thi hành án tử hình của giới chức bang Tennessee ở Mỹ hôm 30.9, vụ việc gây chấn động dư luận Mỹ và thu hút sự chú ý của truyền thông toàn cầu. Bà là người phụ nữ đầu tiên bị hành quyết tại Tennessee trong hơn 200 năm qua.

"Bất chấp mọi dự đoán, bà Pike vẫn tỉnh táo, có thể nói chuyện và đang tiếp tục được chăm sóc y tế đặc biệt. Dù bị thương tích nghiêm trọng ở hai tay, bà vẫn bị còng tay và xiềng chân vào giường bệnh. Sự hồi phục của bà là trường hợp chưa từng có tiền lệ về mặt y khoa. Tiên lượng về tình trạng của bà vẫn chưa rõ ràng, nhưng ít nhất chúng tôi cũng dự liệu một quá trình hồi phục kéo dài", các luật sư của Pike cho biết trong một thông cáo.

Các luật sư cho biết họ rất cảm kích đối với lực lượng ứng cứu khẩn cấp và đội ngũ y tế tại bệnh viện, những người "đã đối xử với bà Christa như một con người và dành cho bà sự chăm sóc đặc biệt".

"Bà ấy là người duy nhất được biết đến là đã sống sót sau một nỗ lực thi hành án tử hình trọn vẹn tại Mỹ. Bà là người sống sót và sẽ từng bước hồi phục. Chúng tôi tiếp tục kêu gọi Thống đốc bang Tennessee giảm án cho bà xuống mức tù chung thân không ân xá", các luật sư kêu gọi.

Thông cáo trên là thông tin đầu tiên cho thấy tình trạng của tử tù Pike đã cải thiện kể từ khi bà được xe cứu thương đưa đi khỏi một nhà tù ở Nashville vào đêm 30.9.

Những người chứng kiến vụ hành quyết kể lại rằng họ nghe thấy tiếng bà nghẹn thở và vật vã suốt một giờ đồng hồ sau khi bị tiêm mũi thuốc đầu tiên. Sau đó, bà được đưa đến bệnh viện do mũi tiêm thứ hai không thể khiến bà tử vong. Tại bệnh viện, bà phải thở máy và rơi vào tình trạng nguy kịch.

Sau nỗ lực thi hành án tử hình bất thành, luật sư Randy Spivey của bà Pike đã gọi quy trình này là "tàn nhẫn và gây đau đớn như tra tấn". Ông cho biết mình đã đếm được 7 mũi kim trên cánh tay trái của bà Pike, trong đó "có một mũi dường như đã bị cong khi được rút ra khỏi người bà ấy".

Giám đốc Sở Cải huấn bang Tennessee, ông Frank Strada, đã từ chức sau sự việc.

Bà Christa Pike (hiện 50 tuổi) thừa nhận việc sát hại bạn cùng lớp Colleen Slemmer vào năm 1995, khi nạn nhân 19 tuổi và cùng học tại Trung tâm dạy nghề Knoxville (bang Tennessee).

Các công tố viên cho biết học viên Pike lo sợ bạn học này là tình địch nên đã dụ nạn nhân đến một nơi hẻo lánh và cùng bạn trai Tadaryl Shipp sát hại. Bị cáo Shipp khi đó 17 tuổi và đã lãnh án tù chung thân với khả năng được ân xá. Bị cáo Pike khi đó 18 tuổi và bị tuyên án tử hình vào năm 1996.

Vụ án đã gây chấn động dư luận cả nước do độ tuổi của những người liên quan cũng như tính chất tàn bạo của vụ giết người.