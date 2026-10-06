Tennessee tìm cách thức tử hình mới sau vụ hành quyết nữ tử tù thất bại

Hôm 30.9, Tennessee thực hiện vụ tử hình đầu tiên sau hơn 200 năm đối với một nữ phạm nhân. Tử tội là bà Christa Pike (50 tuổi), bị kết tội giết người vào năm 18 tuổi.

Bà Pike bị tiêm 2 liều thuốc ức chế hệ thần kinh cực mạnh barbiturat nhưng không chết và hiện đang được điều trị cấp cứu.

Nữ tử tội Christa Pike ẢNH: AP

Thượng nghị sĩ Mỹ Marsha Blackburn, hiện là ứng cử viên của đảng Cộng hòa cho ghế thống đốc bang, ngày 5.10 cho rằng vụ hành hình thất bại "không nên là cơ sở cho việc dừng thi hành án tử hình". Thay vào đó, bà cho rằng Tennessee cần đánh giá lại các hình thức thi hành án, theo AP.

"Bất kể là tiêm thuốc độc hay ghế điện, điều chúng ta biết chắc chắn là chúng ta phải tìm cách thi hành bản án và thực hiện thành công", bà Blackburn nói.

Ông Cameron Sexton, Chủ tịch Hạ viện bang Tennessee, cho biết muốn mở rộng các hình thức tử hình phạm nhân và không loại trừ phương án nào. "Tôi nghĩ ghế điện là cách nhanh nhất và đơn giản nhất", nghị viên Todd Gardenhire, Chủ tịch Ủy ban Tư pháp Thượng viện bang Tennessee, cho ý kiến.

Theo AP, luật pháp Tennessee cho phép thi hành án tử bằng hình thức sốc điện nếu cơ quan thi hành án không thể thực hiện tiêm thuốc độc. Luật còn cho phép những người phạm tội trước năm 1999 được lựa chọn việc tử hình bằng cách sốc điện.

Từ năm 2018-2020, có 5 tử tội chọn hình thức này. Đó có thể vẫn là lựa chọn của khoảng 20 phạm nhân khác đang chờ ngày tử hình.

Theo Trung tâm Thông tin án tử hình (Mỹ), hầu hết các tiểu bang còn duy trì hình phạt này hiện chọn cách tiêm thuốc độc làm cách hành hình chính. Bang Nam Carolina mặc định cách sốc điện trong khi tại bang Idaho là xử bắn.

Một số tiểu bang cho phép tử tội chọn hình thức "ra đi" như sốc điện hoặc ngạt khí nitơ. Tại bang Florida - nơi có số vụ tử hình nhiều nhất tại Mỹ trong năm nay, các quan chức thi hành án bằng cách tiêm 3 liều thuốc độc gồm một liều thuốc ngủ, một liều làm tê liệt và một liều làm ngưng tim.

Lãnh đạo nhà tù Tennessee từ chức sau vụ hành quyết nữ tử tù thất bại

Ngoài việc xem xét mở rộng phương án tử hình, các nghị sĩ còn kêu gọi rà soát các thủ tục, quy trình và nhân sự liên quan việc thi hành án tử. Lãnh đạo phe đa số tại Hạ viện bang William Lamberth cho biết ông sẵn sàng ủng hộ chọn sốc điện làm cách tử hình chính. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng dù là hình thức nào, ông không muốn việc thay đổi làm mất quá nhiều thời gian.

"Chúng tôi muốn những bản án này được thực hiện hiệu quả, nhanh chóng và nhân đạo. Bất kể chúng ta làm gì, tôi không muốn điều đó làm trì hoãn việc mang lại công lý cho gia đình các nạn nhân", ông Lamberth nói.