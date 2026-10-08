Mỹ tăng sức ép cho Nga về vụ dịch hạch

Động thái trên đánh dấu sự gia tăng áp lực từ phía Washington, trong bối cảnh Mỹ vẫn chờ tin từ Nga sau khi một nhân viên phòng thí nghiệm của viện nghiên cứu tử vong vì mắc bệnh viêm phổi có nguồn gốc chưa rõ. Theo các quan chức Mỹ không nêu tên, công hàm đại diện cho lời nhắc nhở rằng Nga có nghĩa vụ kịp thời chia sẻ thông tin về các đợt bùng phát dịch bệnh với chính phủ các nước khác. Và Washington cũng đang liên lạc với các quốc gia trên thế giới để nắm bắt thông tin.

Ông Trump sẽ điện đàm với ông Putin về ca tử vong nghi do dịch hạch

Tại cuộc họp báo ngày 6.10, Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết Rospotrebnadzor - cơ quan chịu trách nhiệm giám sát việc bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng và sức khỏe cộng đồng Nga - đang cung cấp mọi thông tin cần thiết về vụ việc. Còn theo Rospotrebnadzor, các biện pháp phòng ngừa lập tức được kích hoạt, và các cá nhân có tiếp xúc với người chết đều bị cách ly. Bên cạnh việc không ghi nhận ca bệnh truyền nhiễm nào tại phòng thí nghiệm trong vòng 10 ngày, các cuộc xét nghiệm trên diện rộng cũng không tìm thấy bất kỳ mầm bệnh nào trong thi thể nhân viên có liên quan đến công tác nghiên cứu tại nơi làm việc.

Bên trong phòng thí nghiệm của Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk Ảnh: Viện Nghiên cứu Chống dịch hạch Irkutsk

Tổng thống Trump cho biết Mỹ sẵn sàng hỗ trợ Nga giải quyết tình hình. Trong khi đó, tại Geneva (Thụy Sĩ), Người phát ngôn Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Christian Lindmeier xác nhận Nga đến nay vẫn chưa gửi thông báo chính thức cho WHO về trường hợp ở viện nghiên cứu Siberia. Theo ông Lindmeier, Moscow có thể vẫn đang trong quá trình đánh giá nhằm xác định liệu ca tử vong có thuộc nhóm sự kiện cần phải thông báo theo quy định hay không. Hiện WHO nhận định nguy cơ đang ở mức "thấp" cho Nga và "rất thấp" cho khu vực châu Âu theo sau vụ việc.