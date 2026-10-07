Mỹ khuyến cáo công dân rời Nga, Moscow khẳng định không có nguy cơ dịch bệnh

Cơ quan giám sát y tế Nga (Rospotrebnadzor) hôm nay (7.10) tuyên bố không có nguy cơ dịch bệnh đe dọa người dân tại vùng Irkutsk (Siberia, Nga), sau cái chết của nhân viên làm việc tại Viện Nghiên cứu Phòng chống dịch hạch Irkutsk, Reuters đưa tin.

Rospotrebnadzor khẳng định kết quả khám nghiệm tử thi không phát hiện vi khuẩn dịch hạch và nguyên nhân tử vong là do “viêm phổi không rõ nguyên nhân”.

Bệnh viện chuyên khoa truyền nhiễm tại thị trấn Shelekhov, tỉnh Irkutsk (Nga) ngày 7.10 ẢNH: AFP

Trước đó, Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 6.10 nhắc lại cảnh báo đi lại cấp độ 4 đối với Nga, theo đó yêu cầu công dân không đến Nga, cũng như công dân đang ở Nga nên rời đi ngay lập tức. “Đại sứ quán Mỹ đã nắm được các báo cáo từ khu vực Irkutsk về trường hợp nghi mắc bệnh dịch hạch phổi dẫn đến tử vong của một cá nhân, cũng như các biện pháp cách ly và đóng cửa các bệnh viện liên quan ở Irkutsk”, Bộ Ngoại giao Mỹ viết trên mạng xã hội X.

Chính phủ Mỹ nhấn mạnh đang theo dõi chặt chẽ tình hình, đồng thời hối thúc công dân Mỹ tại Nga rời đi lập tức, lưu ý rằng khả năng hỗ trợ của chính phủ Mỹ tại Nga, đặc biệt ở ngoài thủ đô Moscow, là rất hạn chế.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng bày tỏ sự lo ngại về ca bệnh này. Ông Trump dự kiến sẽ có cuộc điện đàm với Tổng thống Nga Vladimir Putin về trường hợp nhiễm bệnh nêu trên. Trong khi đó, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio kêu gọi Moscow minh bạch thông tin.

Hãng AFP đưa tin người dân tại thành phố Irkutsk tỏ ra không mấy lo ngại và cho biết thành phố không áp dụng bất kỳ biện pháp phong tỏa đặc biệt nào. “Nếu thật sự nghiêm trọng, tôi nghĩ họ đã phong tỏa mọi thứ. Như hiện nay, dường như không ai bận tâm”, một người dân sống tại Irkutsk nói với AFP. Một người khác chia sẻ rằng đã nhắc gia đình rửa tay thường xuyên, song không coi tình hình hiện nay là rủi ro nghiêm trọng.