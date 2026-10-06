WHO, Tổng thống Mỹ lên tiếng về ca tử vong vì viêm phổi 'lạ' tại Nga

Cơ quan chức năng Nga cuối tuần qua thông báo về ca tử vong của nữ nhân viên phòng thí nghiệm tại Viện Nghiên cứu Phòng chống dịch hạch Irkutsk khu vực Siberia và Viễn Đông Nga.

WHO ngày 6.10 cho biết dựa trên các thông tin hiện có, "nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng nói chung dường như ở mức thấp". Tổ chức này cũng cho biết sẽ tiến hành các đánh giá rủi ro mới khi có thêm thông tin.

Trung tâm Cứu hộ và Hỗ trợ y tế - một bệnh viện chuyên khoa truyền nhiễm - tại thị trấn Shelekhov, tỉnh Irkutsk (Nga) ẢNH: REUTERS

"Theo báo cáo, tất cả những người tiếp xúc với bệnh nhân đều đã được xác định và đang được theo dõi các triệu chứng bệnh, cho đến nay chưa ai có biểu hiện bệnh", người phát ngôn WHO Christian Lindmeier nói với TASS.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nhận định đây là một "vấn đề lớn đối với Nga" và ngỏ ý sẵn sàng hỗ trợ Moscow giải quyết sự việc. "Chúng tôi sẽ giúp đỡ. Chúng tôi luôn sẵn sàng hỗ trợ bất kỳ ai gặp phải vấn đề như vậy", ông Trump nói ngày 5.10.

Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio cho biết Washington đang theo dõi sát sao tình hình. Ủy ban châu Âu cũng ra tuyên bố tương tự.

Tổng thống Mỹ Donald Trump trả lời báo chí tại Nhà Trắng ngày 5.10 ẢNH: REUTERS

Truyền thông địa phương xác định danh tính nhân viên phòng thí nghiệm đã qua đời là Darya Shipilova (28 tuổi).

Cơ quan Giám sát Liên bang Nga về Bảo vệ Quyền Lợi Người Tiêu Dùng và Phúc Lợi Con Người (Rospotrebnadzor) cho biết bệnh nhân đã tử vong do viêm phổi chưa rõ nguyên nhân. Cơ quan giám sát y tế này cũng thông báo không tìm thấy bằng chứng về bất kỳ sự cố nào liên quan đến việc xử lý mầm bệnh, sau khi xuất hiện tin đồn trên mạng xã hội về một sự cố trong phòng thí nghiệm.

Tuy nhiên, bà Anna Popova - người đứng đầu Rospotrebnadzor - đã bay đến Siberia để tham dự một cuộc họp khẩn cấp vào cuối tuần qua.

Trước đó, khi được hỏi về các tin đồn về bệnh dịch hạch hoặc một loại nhiễm trùng khác ở vùng Irkutsk, người phát ngôn của Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết người dân nên dựa vào đánh giá của Rospotrebnadzor thay vì tin đồn và suy đoán vô căn cứ.

CNN dẫn các báo cáo từ truyền thông Nga cho hay khoảng 200 người từng tiếp xúc với nạn nhân đã bị cách ly, một số khu vực tại bệnh viện ở thị trấn Shelekhov - nơi bệnh nhân tử vong - đã bị phong tỏa. Đồng thời, một nhà máy nhôm trong vùng được cho là yêu cầu công nhân đeo khẩu trang để đề phòng.

Trong một tuyên bố sau đó được hãng tin TASS trích dẫn, Rospotrebnadzor cho biết các quan chức tại vùng Irkutsk đã phát hiện 2 ca nhiễm Covid-19 và 2 ca nhiễm rhinovirus trong số những người từng tiếp xúc với nạn nhân. Không có trường hợp mắc bệnh truyền nhiễm nào khác được ghi nhận.

Cơ quan này cho biết tỉnh Irkutsk ghi nhận khoảng 16.000 ca bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus mỗi tuần và không có dấu hiệu tăng lên trong 2 tuần qua.

Theo thông báo, tỷ lệ mắc các bệnh nhiễm trùng đường hô hấp cấp tính do virus tại Irkutsk là 12,6%, thấp hơn ngưỡng dịch và phù hợp với mức trung bình dài hạn. "Các loại virus đường hô hấp điển hình của thời điểm này trong năm đang lưu hành, trong đó rhinovirus chiếm ưu thế. Các trường hợp cúm đầu tiên, chủ yếu là cúm A(H1N1), cũng đang được ghi nhận", Rospotrebnadzor báo cáo.

Theo Reuters, dịch hạch là căn bệnh đặc hữu tại Siberia - nơi từng ghi nhận đợt bùng phát dịch bệnh đầu tiên ở người thời tiền sử - do vi khuẩn Yersinia pestis tồn tại ở các loài thú hoang dã nhỏ và bọ chét sống trên cơ thể chúng làm lây lan sang người. Tuy nhiên, người dân Nga được cho là hiếm khi mắc bệnh dịch hạch, dù các ca bệnh vẫn xuất hiện hàng năm ở những nơi khác trên thế giới, đặc biệt là tại châu Phi, theo Reuters.

Còn được gọi là "cái chết đen", bệnh dịch hạch đã khiến hơn 50 triệu người thiệt mạng tại châu Âu trong thế kỷ 14. Bệnh dịch hạch có 3 thể bệnh chính ảnh hưởng đến các bộ phận khác nhau của cơ thể gồm thể hạch, thể nhiễm trùng huyết và thể phổi. Trong đó, dịch hạch thể phổi (nhiễm trùng phổi) đặc biệt nguy hiểm, khiến bệnh nhân ho và phát tán các giọt bắn chứa mầm bệnh vào không khí.

Nếu được phát hiện sớm, bệnh có thể được điều trị bằng thuốc kháng sinh. Tuy nhiên, nếu không được điều trị, bệnh có thể dẫn đến tử vong chỉ trong vòng từ 1 - 6 ngày.