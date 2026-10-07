Mỹ bắt cặp vợ chồng giàu có ngược đãi 21 người con

Ngôi biệt thự sang trọng của ông Xuan và bà Zhang ở Arcadia ẢNH: AP

Hãng AP ngày 7.10 dẫn lời các công tố viên tại Mỹ cho hay một cặp vợ chồng gốc Hoa giàu có tại bang California vừa bị bắt giữ về cáo buộc bạo hành 21 đứa con, phần lớn được sinh ra nhờ mang thai hộ, và nuôi chúng trong "ngôi nhà kinh hoàng".

Ông Guojun Xuan (66 tuổi) và bà Silvia Zhang (39 tuổi) bị bắt tại dinh thự rộng lớn của họ ở Arcadia, một thành phố nằm cách trung tâm Los Angeles khoảng 20 km về phía đông bắc.

Theo các công tố viên, những đứa trẻ đã phải chịu đựng những trận đòn roi hằng ngày từ các bảo mẫu tàn nhẫn, trong khi cặp đôi này vừa theo dõi qua hệ thống camera giám sát vừa cười cợt. Cặp đôi này bị cáo buộc đã tuyển mộ phụ nữ trên cả nước để mang thai hộ, với lời hứa rằng họ chỉ đang tìm kiếm thêm một đứa con.

Theo chưởng lý Nathan Hochman, cặp đôi này đối mặt với nhiều cáo buộc ngược đãi trẻ em, cũng như các tội danh âm mưu ngược đãi trẻ em, đồng phạm sau khi vụ việc xảy ra và cản trở nhân chứng.

"Vụ việc này chưa từng có tiền lệ. Thật kinh hoàng. Những hành vi ngược đãi thể xác, đánh đập và trừng phạt mà các em nhỏ này phải gánh chịu thật đáng ghê tởm", ông Hochman phát biểu trong một cuộc họp báo.

Trong phiên tòa diễn ra vào buổi chiều tại thành phố Pasadena gần đó, với sự hỗ trợ của phiên dịch viên, cặp đôi này khẳng định mình không phạm tội và phủ nhận mọi cáo buộc. Các công tố viên đã đề nghị mức bảo lãnh tại ngoại là 100 triệu USD cho mỗi người, do tính chất nghiêm trọng của các cáo buộc cũng như nguy cơ họ có thể bỏ trốn.

Cặp đôi này sở hữu hơn 200 tài khoản ngân hàng cá nhân và 70 tài khoản doanh nghiệp với tổng giá trị giao dịch chuyển tiền hằng năm lên tới 250 triệu USD, theo lời Phó chưởng lý MacKenzie Teymouri.

Cả hai được cho là sở hữu hộ chiếu của Mỹ, Mexico và Trung Quốc, dù các điều tra viên chưa xác định được liệu tất cả số hộ chiếu này có hợp lệ hay không. Các công tố viên cho biết hai nghi phạm này đã sử dụng hộ chiếu giả để mở một số tài khoản ngân hàng.

Theo bà Teymouri, bên trong ngôi biệt thự của cặp đôi này, các điều tra viên đã tìm thấy một bản sao kê ngân hàng cho thấy số dư hơn 70 triệu USD trong một tài khoản, cùng với các tài sản như tượng điêu khắc cổ và các loại rượu đặc biệt có tổng giá trị gần 10 triệu USD.

Thẩm phán Kerry White thuộc tòa thượng thẩm quận Los Angeles đã ấn định mức bảo lãnh tại ngoại là 20 triệu USD cho mỗi người, kèm theo các điều kiện quản thúc tại gia và lệnh cấm tiếp xúc với con cái của họ.

Ông Mitchell Krems, luật sư biện hộ, cho rằng mức tiền bảo lãnh là "vô lý" so với các cáo buộc mà thân chủ của ông phải đối mặt, đồng thời nhấn mạnh cần cân nhắc đến tình trạng sức khỏe của bà Zhang.

Bà Zhang, người đã xuất hiện tại tòa trên chiếc xe lăn, đang mắc một dạng ung thư bạch cầu hiếm gặp và đang trong quá trình hồi phục sau khi cấy ghép tủy xương, theo luật sư Krems.

Có 15 đứa trẻ đã được đưa khỏi ngôi biệt thự vào năm ngoái sau khi có cáo buộc về hành vi ngược đãi, và 6 em đang sống ở nơi khác cũng đã được tìm thấy. Các em có độ tuổi từ 2 tháng đến 13 tuổi, trong đó phần lớn ở độ tuổi từ 1 đến 3. Cảnh sát cho rằng bà Zhang đã sinh một hoặc hai đứa trẻ, trong khi những đứa còn lại được sinh ra nhờ mang thai hộ.