Điện Kremlin lên tiếng về tin 30.000 quân Triều Tiên tới Nga

Tại họp báo ngày 27.7, phát ngôn viên Điện Kremlin Peskov được hỏi liệu Nga có xem xét khả năng huy động quân đội Triều Tiên tham gia chiến dịch quân sự tại Ukraine hay không, như tuyên bố trước đó của ông Zelensky.

"Tôi cho rằng không cần thiết phải bình luận về những phát ngôn như vậy. Ông Zelensky không có quyền nói về kế hoạch của chúng tôi", Hãng thông tấn TASS dẫn lời ông Peskov nói.

Phát ngôn viên Điện Kremlin Dmitry Peskov tham dự sự kiện tại Ashgabat (Turkmenistan) ngày 12.12.2025

ẢNH: AFP

Trước đó, ông Zelensky tuyên bố Nga đang chuẩn bị tiếp nhận khoảng 30.000 binh sĩ Triều Tiên tại vùng Voronezh của Nga. Điện Kremlin không xác nhận thông tin này.

Nga và Triều Tiên thời gian qua tăng cường hợp tác quân sự sau khi Tổng thống Nga Vladimir Putin và nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un ký hiệp định đối tác chiến lược toàn diện tại Bình Nhưỡng hồi tháng 6.2024.

Tháng 11.2025, ông Peskov từng nói Nga sẽ ghi nhớ vai trò của quân đội Triều Tiên trong nhiệm vụ rà phá bom mìn tại vùng Kursk. Theo phía Nga, các kỹ sư công binh Triều Tiên đã tham gia xử lý thiết bị nổ tại khu vực này cùng lực lượng Nga, sau các trận giao tranh ở vùng biên giới.

Theo báoThe Guardian, Nga và Triều Tiên cũng sắp hoàn thành cây cầu đường bộ đầu tiên nối 2 nước, trong bối cảnh phương Tây lo ngại hạ tầng mới có thể tạo điều kiện cho hợp tác quân sự giữa Moscow và Bình Nhưỡng liên quan chiến sự Ukraine.

Cây cầu bắc qua sông Tumen, nối Khasan ở vùng Viễn Đông Nga với Tumangang của Triều Tiên. Đây là khu vực biên giới hẻo lánh, dân cư thưa thớt.

Theo các bên, dự án gần như đã hoàn tất. Triều Tiên đã hoàn thành phần xây dựng của mình, gồm cơ sở hải quan và kiểm dịch, trước thời điểm dự kiến mở cửa ngày 19.6. Tuy nhiên, phía Nga bị chậm tiến độ và hiện chưa có ngày khai trương mới.

Nga và Triều Tiên công khai mô tả cây cầu là dự án nhằm thúc đẩy thương mại, du lịch và giao lưu nhân dân. Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA đưa tin công trình này sẽ hỗ trợ "việc đi lại của người dân, du lịch và lưu thông hàng hóa" giữa 2 nước.

Tổng thống Ukraine đến Mỹ, cáo buộc Triều Tiên sắp chi viện lớn cho Nga

Cũng trong ngày 27.7, Điện Kremlin cho biết chưa nhận được thông tin cụ thể nào về các đề xuất hòa bình mới cho Ukraine, trước cuộc gặp dự kiến giữa Tổng thống Mỹ Donald Trump và ông Zelensky tại Washington ngày 28.7.

Trước đó, theo Reuters dẫn một nguồn thạo tin, các quan chức Mỹ và Ukraine đã thảo luận về đề xuất ngừng bắn trên không để trình Nga trong vòng đàm phán hòa bình mới.

"Đúng là thông tin này đã xuất hiện vài ngày trước, nhưng đến nay vẫn chỉ là suy đoán của truyền thông. Không có chi tiết cụ thể nào về vấn đề này, cũng như về bất kỳ đề xuất hay gợi ý mới nào", ông Peskov nói.

Tuyên bố của Điện Kremlin được đưa ra trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao liên quan chiến sự Ukraine chưa đạt được đột phá vẫn chưa rõ ràng.