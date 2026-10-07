Nhà Trắng giải thích phát biểu 'Iran tiêu diệt 2 thành phố Mỹ' của ông Trump

Giám đốc truyền thông Nhà Trắng Steven Cheung ngày 6.10 cho rằng phát biểu của Tổng thống Trump nhằm cảnh báo về hậu quả nếu để Iran tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân, theo AFP.

“[Ông Trump] rõ ràng đang nói rằng các thành phố của Mỹ sẽ bị đe dọa nếu chương trình hạt nhân của Iran không bị ngăn chặn”, ông Cheung viết trên kênh X.

Tài khoản phản ứng nhanh của Nhà Trắng trên X cũng bác bỏ tiêu đề của tờ Los Angeles Times, trong đó cho rằng ông Trump đã gợi ý cho phép Iran "tiêu diệt" Los Angeles và San Diego.

“Không, [ông Trump] không nói thế, lũ ngốc ạ. Ông ấy đang nói rằng Mỹ đang chiến đấu để ngăn chặn Iran tấn công Los Angeles và San Diego bằng vũ khí hạt nhân, điều mà họ sẽ làm nếu có cơ hội”, tài khoản này viết.

Nhà Trắng cũng gọi những cáo buộc nhằm vào ông Trump là sự thổi phồng của giới truyền thông và không dựa trên thực tế.

Tổng thống Donald Trump phát biểu trong một cuộc mít tinh ở bang Nebraska (Mỹ) ngày 5.10 ẢNH: REUTERS

Tranh cãi bắt nguồn từ đoạn video ghi lại phát biểu của ông Trump tại một cuộc mít tinh vận động tranh cử giữa nhiệm kỳ ở bang Nebraska (Mỹ) ngày 5.10. Tại đây, ông Trump cho rằng việc giá dầu tăng cao do xung đột với Iran là cái giá xứng đáng để ngăn chặn Tehran sở hữu vũ khí hạt nhân.

Sau đó, ông đề cập đến khả năng Iran có thể phá hủy một thành phố. “[Iran] có thể phá hủy một thành phố. Cứ để họ làm vậy, cứ để họ phá hủy Los Angeles, cứ để họ phá hủy San Diego. Đó là một cái giá rất nhỏ, và mọi chuyện sẽ sớm kết thúc thôi”, ông nói.

Những phát biểu trên đã khiến các chính trị gia đảng Dân chủ chỉ trích ông Trump, cáo buộc tổng thống khuyến khích Iran tấn công 2 thành phố lớn của Mỹ.

Cùng ngày 6.10, ông Trump cho rằng không ai biết ai đang điều hành Iran sau khi các lãnh đạo nước này lần lượt thiệt mạng trong cuộc chiến của Mỹ và Israel với Iran. "Các nhà lãnh đạo của họ đã ra đi, nhóm lãnh đạo thứ 2 của họ cũng đã ra đi, và vấn đề lớn nhất tôi gặp phải là không ai biết ai đang điều hành đất nước này cả", ông Trump nói, theo Reuters.

Iran nhấn mạnh lập trường về eo biển Hormuz, nâng tầm bắn tên lửa

Tuy nhiên, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei ngày 4.10 đã khẳng định Mỹ biết rõ đối tác và cơ chế ra quyết định tại Iran, đồng thời cho rằng vấn đề nằm ở "những lập trường mâu thuẫn và thông điệp trái chiều" từ các quan chức Mỹ.

Lãnh tụ tối cao Iran Ayatollah Ali Khamenei đã thiệt mạng trong ngày đầu tiên của cuộc chiến bắt đầu từ 28.2. Con trai ông, ông Mojtaba Khamenei, đã kế vị nhưng chưa xuất hiện trước công chúng kể từ khi bị thương trong đợt tấn công của Mỹ - Israel.

Ông Trump đang thực hiện các chuyến đi vận động tranh cử trong tháng cuối cùng trước cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ. Phía đảng Cộng hòa lo ngại sự bất mãn của cử tri về cuộc xung đột với Iran và tình trạng giá cả leo thang có thể khiến đảng này mất quyền kiểm soát Quốc hội.