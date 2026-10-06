Ông Trump gây tranh cãi khi nói Iran có thể ‘tiêu diệt’ Los Angeles, San Diego

Theo Los Angeles Times, phát biểu trước đám đông tại Grand Island (bang Nebraska, Mỹ) ngày 5.10, Tổng thống Trump kêu gọi cử tri mang lại chiến thắng áp đảo cho đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tháng 11, cho rằng kết quả này sẽ khẳng định những chính sách mà chính quyền ông đã thực hiện.

Tổng thống Donald Trump tham dự một cuộc mít tinh tranh cử ở bang Nebraska (Mỹ) ngày 5.10.2026 ẢNH: AP

Đề cập xung đột với Iran, Tổng thống Mỹ cho rằng cuộc chiến đó là "cái giá nhỏ phải trả để giữ cho thế giới an toàn, giữ cho đất nước chúng ta an toàn". Trong tiếng reo hò của người ủng hộ, ông Trump nói: "[Iran] có thể phá hủy một thành phố, cứ để họ phá hủy Los Angeles, cứ để họ phá hủy San Diego. Đó là cái giá rất nhỏ phải trả".

Hiện chưa rõ phát biểu trên mang hàm ý đùa cợt hay phản ánh đánh giá của ông Trump về nguy cơ Iran tấn công lãnh thổ Mỹ. Việc ông chủ Nhà Trắng nhắc đích danh 2 thành phố lớn đã lập tức vấp phải phản ứng từ các lãnh đạo California.

Thống đốc Gavin Newsom đã đăng trên mạng xã hội X : "Sau khi điều động Vệ binh Quốc gia và thủy quân lục chiến kiểm soát California, ông Donald Trump giờ lại nói rằng kẻ thù nước ngoài của chúng ta nên 'tiêu diệt' Los Angeles và San Diego. ... Ông ta bị điên và nguy hiểm".

Văn phòng ông Newsom nhấn mạnh hơn 10 triệu cư dân tại Los Angeles và San Diego không thể bị xem là cái giá có thể chấp nhận được trong xung đột.

Thị trưởng San Diego Todd Gloria cũng phản đối, tuyên bố thành phố này không phải đối tượng có thể bị hy sinh hay xem là "cái giá nhỏ phải trả".

Iran nhấn mạnh lập trường về eo biển Hormuz, nâng tầm bắn tên lửa

Trong khi đó, Thị trưởng Los Angeles Karen Bass gọi phát biểu của ông Trump là "nguy hiểm". "Vai trò của tổng thống là bảo vệ đất nước, chứ không phải chủ động đe dọa đất nước và khuyến khích các cuộc tấn công nhằm vào sinh mạng người Mỹ", bà nói.

Thượng nghị sĩ Adam Schiff và một số chính trị gia đảng Dân chủ khác tại California cũng lên tiếng chỉ trích, đặt câu hỏi về cách Nhà Trắng đánh giá những rủi ro đối với dân thường trong cuộc xung đột với Iran.

Theo Los Angeles Times, chưa rõ phát biểu của ông Trump có dựa trên thông tin tình báo cụ thể hay không. Khả năng Iran tiến hành một cuộc tấn công tên lửa trực tiếp vào lãnh thổ Mỹ cũng chưa được xác định.

Hồi tháng 3, giới chức thực thi pháp luật California từng nhận cảnh báo về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công bất ngờ bằng máy bay không người lái liên quan xung đột với Iran. Tuy nhiên, không có thông tin tình báo đáng tin cậy chứng minh mối đe dọa này, theo The Times dẫn các nguồn thạo tin.

Cùng tháng, Iran đã phóng tên lửa về phía Diego Garcia, một hòn đảo ở Ấn Độ Dương - nơi có căn cứ quân sự chiến lược của Anh và Mỹ. Hãng thông tấn AP đưa tin vào thời điểm đó, Iran chủ động giới hạn tầm bắn tên lửa ở khoảng 2.220 km. Trong khi đó, Diego Garcia nằm ngoài tầm bắn này.

Mỹ từ lâu cũng bày tỏ lo ngại chương trình không gian của Iran có thể hỗ trợ Tehran phát triển tên lửa đạn đạo liên lục địa.