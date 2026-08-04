Kho tên lửa chiến lược Mỹ 'gần cạn hết' trong cuộc chiến với Iran?

Theo Reuters ngày 4.8 dẫn 2 nguồn thạo tin, Mỹ được cho là đã sử dụng "hầu như toàn bộ" số tên lửa đạn đạo chiến thuật ATACMS và tên lửa đạn đạo PrSM được phân bổ cho chiến dịch quân sự với Iran. Đây là lần đầu tiên mức độ suy giảm của 2 loại đạn dược này được tiết lộ.

Tàu khu trục tên lửa dẫn đường USS Delbert D. Black của Mỹ phóng tên lửa Tomahawk trên Địa Trung Hải ngày 28.2.2026 ẢNH: AFP

Theo một nguồn tin khác, Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM), phụ trách hoạt động quân sự tại Trung Đông, gần như đã sử dụng hết lượng tên lửa phóng từ mặt đất có sẵn tại khu vực trước khi chiến sự bùng phát. Tuy nhiên, CENTCOM vẫn có thể được bổ sung từ các kho dự trữ của Mỹ tại những khu vực khác.

ATACMS và PrSM cho phép lực lượng mặt đất tấn công chính xác từ khoảng cách xa. Trong khi đó, PrSM là dòng tên lửa thế hệ mới, có tầm bắn xa và đang dần thay thế ATACMS. Việc sử dụng nhiều ATACMS và PrSM phản ánh lựa chọn của Mỹ nhằm tấn công mục tiêu Iran từ xa, thay vì triển khai máy bay có người lái vào những khu vực có nguy cơ cao.

Tuy nhiên, sức ép không chỉ xuất hiện đối với kho vũ khí tấn công. Theo Reuters dẫn 2 nguồn tin, giới lãnh đạo quân sự Mỹ đã nhiều tuần cảnh báo Tổng thống Trump rằng kho vũ khí phòng thủ, trong đó có tên lửa đánh chặn Patriot, cũng đang suy giảm. Đây có thể là một trong những yếu tố khiến ông Trump không phát động thêm một cuộc tấn công quy mô lớn vào Iran. Tuy nhiên, một quan chức Mỹ bác bỏ nhận định này và cho rằng quyết định chủ yếu xuất phát từ sức ép của các nước vùng Vịnh.

Theo báo cáo của Trung tâm Nghiên cứu chiến lược và quốc tế (CSIS-Mỹ), từ tháng 2 đến tháng 7, Mỹ đã tiêu hao khoảng 65% số tên lửa đánh chặn Patriot, trong khi kho tên lửa THAAD giảm ít nhất 38% so với thời điểm đầu chiến sự tại Trung Đông. Reuters đưa tin các ước tính này phù hợp với dữ liệu nội bộ của Mỹ.

Theo một nguồn thạo tin, Mỹ còn sử dụng gần một nửa số tên lửa hành trình Tomahawk trong kho dự trữ toàn cầu kể từ khi xung đột bắt đầu. Tomahawk thường được phóng từ tàu khu trục, tàu tuần dương và tàu ngầm, cho phép hải quân tấn công những mục tiêu được bảo vệ nghiêm ngặt mà không đặt phi công vào nguy hiểm.

Các chuyên gia nhận định những vũ khí có giá hơn 1 triệu USD/quả sẽ giữ vai trò quan trọng trong bất kỳ cuộc xung đột tiềm tàng nào với một đối thủ sở hữu hệ thống phòng không mạnh. Do đó, mức tiêu hao hiện nay cũng có thể ảnh hưởng đến khả năng răn đe Nga, Trung Quốc và ứng phó các điểm nóng khác.

Tổng thống Trump cùng Israel phát động chiến dịch quân sự chống Iran hồi tháng 2, ban đầu dự đoán xung đột sẽ chỉ kéo dài trong thời gian ngắn. Tuy nhiên, khi giao tranh bước sang tháng thứ 5, vấn đề duy trì kho đạn ngày càng trở thành mối quan tâm lớn trong chính quyền ông Trump.

Các số liệu về kho dự trữ đã được lưu hành trong chính phủ liên bang trong tuần qua, giữa lúc các quan chức tranh luận về thời gian Mỹ có thể tiếp tục tập kích Iran mà không làm giảm năng lực ứng phó tại các khu vực khác.

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Bình luận về thông tin trên, Nhà Trắng dẫn lời ông Trump khẳng định Mỹ có "nhiều đạn dược hơn bất kỳ quốc gia nào" và sở hữu lượng dự trữ "nhiều hơn mức cần thiết". "Các công ty quốc phòng của chúng ta đang sản xuất nhiều đạn dược hơn bao giờ hết, đồng thời mở rộng nhà máy và thiết bị ở mức kỷ lục", ông Trump tuyên bố.

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell cũng khẳng định quân đội Mỹ có đủ năng lực thực hiện nhiệm vụ vào thời điểm và địa điểm do tổng thống lựa chọn, đồng thời duy trì kho vũ khí đủ mạnh để bảo vệ người dân và lợi ích quốc gia.

Dù sản lượng một số loại đạn pháo và tên lửa của Mỹ đang ở mức cao, giới phân tích cảnh báo năng lực sản xuất vẫn có thể không theo kịp nhu cầu trong một cuộc chiến kéo dài.

Trong bối cảnh kho dự trữ suy giảm, Lầu Năm Góc đang thúc đẩy các nhà thầu quốc phòng mở rộng sản xuất. Raytheon đã đạt thỏa thuận sơ bộ kéo dài nhiều năm nhằm tăng sản lượng Tomahawk, trong khi lục quân Mỹ chuyển dần dây chuyền từ ATACMS sang PrSM và đặt mua thêm loại tên lửa mới cho năm 2027.