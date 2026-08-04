Lầu Năm Góc loay hoay với bài toán Iran

Ngày 2.8, ông Trump thông báo tạm ngưng kế hoạch tấn công quy mô lớn vào Iran vì có tiến triển trong đàm phán và vì lời kêu gọi của các nước trong khu vực, gồm Iran và lãnh đạo các đồng minh của Washington. "Lý do họ yêu cầu là vì họ nghĩ sẽ có một thỏa thuận về (eo biển) Hormuz và rồi sẽ có một thỏa thuận về hạt nhân, hoặc có thể gọi nó là phi hạt nhân hóa Iran", ông Trump nói và cho biết cuộc đàm phán diễn ra vào chiều 3.8.

Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dan Caine trong phiên điều trần ngày 21.7 ẢNH: REUTERS

Tuy nhiên, ông Baghaei hôm qua tuyên bố: "Chúng tôi hiện không đàm phán với Mỹ. Cuộc đàm phán của chúng tôi là với Oman nhằm đảm bảo quyền đi lại qua eo biển Hormuz". Ông Baghaei tiết lộ Iran và Oman đang thảo luận thiết lập một tuyến đường tạm thời mới, an toàn cho tàu thuyền qua eo biển. Đó sẽ là tuyến đường duy nhất với các làn đi vào và đi ra. Nhà Trắng chưa bình luận về tuyên bố của ông Baghaei.

Những tuyên bố trái ngược của hai phía cho thấy sự bế tắc trong tiến trình ngoại giao nhằm chấm dứt cuộc chiến kéo dài hơn 5 tháng. Mặc dù Mỹ đã loại hàng loạt quan chức lãnh đạo và tuyên bố phá hủy hải quân, không quân Iran nhưng đến nay vẫn chưa thể ép nước này mở cửa eo biển Hormuz. Giới quan sát dự báo Tổng thống Trump vẫn có thể đi đến kết luận rằng việc leo thang xung đột là điều cần thiết, theo AP. Song, sự do dự trong việc đẩy mạnh xung đột có thể phản ánh sự ngầm thừa nhận trong chính quyền Mỹ rằng chỉ dùng biện pháp quân sự là không đủ để ép Iran nhượng bộ.

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CNN hôm qua cũng dẫn nguồn tin cho biết một sĩ quan cấp cao thuộc Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) đã gửi email cho các nhà phân tích trong quân đội, kêu gọi đưa ra "những sáng kiến mới, phi truyền thống để gây sức ép và trừng phạt Iran". Động thái này được cho là dấu hiệu cho thấy Lầu Năm Góc đang bí ý tưởng và phương án để Tổng thống Trump lựa chọn. Trong phiên điều trần hồi tháng 7 trước một ủy ban Thượng viện, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ Dan Caine thừa nhận những hạn chế của việc không kích, trong khi giới truyền thông loan tin ông Caine đã cảnh báo ông Trump về sự suy giảm đáng lo ngại kho tên lửa đánh chặn của Mỹ.