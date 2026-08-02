Tướng Mỹ cảnh báo Lầu Năm Góc thiếu tàu chiến để tiếp tục bảo vệ Israel

Tướng Mỹ Alexus Grynkewich hiện là Tư lệnh tối cao các lực lượng đồng minh NATO tại châu Âu

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Báo The Washington Post hôm 1.8 dẫn lời một số quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ giấu tên tiết lộ tướng Alexus Grynkewich, chỉ huy EUCOM kiêm Tư lệnh Tối cao các lực lượng đồng minh NATO, trong tuần đã gửi thông báo bằng văn bản cho các quan chức cấp cao của Lầu Năm Góc về tình trạng thiếu lực lượng bảo vệ Israel trước các vụ tấn công bằng tên lửa đạn đạo.

Cụ thể, vị tướng cảnh báo rằng nếu không được tăng cường thêm một tàu khu trục đến khu vực, ông sẽ buộc phải ưu tiên nhiệm vụ bảo vệ lãnh thổ của Mỹ thay vì Israel.

Một quan chức Bộ Quốc phòng Mỹ cho hay cảnh báo trên của tướng Grynkewich tương tự những trường hợp trước đây khi các tướng lĩnh cấp cao thường báo cáo lên Lầu Năm Góc khi phát hiện những rủi ro cần được Washington cân nhắc.

Cũng theo quan chức Mỹ, điều này có thể diễn ra trong bối cảnh các tư lệnh phụ trách những vùng khác nhau đang phải cạnh tranh để giành nguồn lực và số lượng vũ khí có hạn.

Lầu Năm Góc từ chối bình luận. EUCOM không phản hồi yêu cầu được cung cấp thông tin về vấn đề bảo vệ Israel. Người phát ngôn của Đại sứ quán Israel tại Washington cũng chưa đưa ra ý kiến, theo tờ The Washington Post.

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Cảnh báo của tướng Grynkewich được đưa ra vào thời khắc căng thẳng sau cuộc xung đột kéo dài 5 tháng giữa Mỹ - Israel với Iran. Trong thời gian này, Hải quân Mỹ chịu nhiều áp lực do phải thực thi chỉ đạo của chính quyền Tổng thống Donald Trump phong tỏa eo biển Hormuz.

Nhiều năm qua, các tàu khu trục Mỹ ở phía đông Địa Trung Hải đã trở thành một phần quan trọng trong hệ thống phòng thủ của Israel. Các tàu chiến Mỹ với radar hiện đại cùng nhiều loại tên lửa đánh chặn không chỉ bắn hạ tên lửa từ Iran mà còn đối phó các đợt tấn công của lực lượng Houthi tại Yemen.

EUCOM đóng vai trò trung tâm trong nhiệm vụ bảo vệ Israel. Cùng lúc, lực lượng này phải duy trì trạng thái sẵn sàng để ứng phó nguy cơ Nga có thể giáng đòn tấn công vào lãnh thổ được NATO bảo vệ. Nga cũng sở hữu tên lửa đạn đạo có thể đặt lục địa Mỹ vào tầm ngắm.

Theo Lầu Năm Góc, Hải quân Mỹ hiện triển khai 5 tàu khu trục từ cảng Rota (Tây Ban Nha), với tàu thứ sáu đã nhận nhiệm vụ đến khu vực trong những tháng tới.