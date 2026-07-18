Mỹ điều nhiều máy bay tiếp dầu đến Israel, báo hiệu đợt oanh tạc lớn

Theo truyền thông, Mỹ đã thông báo với Israel rằng sẽ điều thêm hàng chục máy bay tiếp dầu đến nước này, trong bối cảnh Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc phát động một đợt không kích quy mô lớn mới nhằm vào Iran.

Các máy bay quân sự Mỹ tại sân bay Ben Gurion gần Tel Aviv (Israel) hôm 25.2.2026 ẢNH: AFP

Các quan chức Mỹ và Israel nói với trang tin Axios rằng ông Trump có thể leo thang các cuộc tấn công nhằm vào Iran trong những ngày tới, sau 7 đêm liên tiếp Mỹ tiến hành các chiến dịch không kích trên khắp Iran, sau khi bản ghi nhớ đạt được hồi tháng trước bị đổ vỡ.

Hiện có 33 máy bay tiếp nhiên liệu trên không của Mỹ đang đỗ tại sân bay Ben Gurion, khiến sân bay này quá tải và ảnh hưởng đến hoạt động của các chuyến bay thương mại.

Bộ trưởng Giao thông Israel Miri Regev trước đó trong tuần cho biết số máy bay này sẽ giảm xuống còn 20 chiếc nhằm hạn chế gián đoạn hoạt động hàng không trong mùa hè, theo tờ The Times of Israel.

Dù bà Regev cho biết các máy bay quân sự Mỹ sẽ được chuyển sang hạ cánh tại các căn cứ quân sự của Israel, Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM) được cho là vẫn ưu tiên sử dụng sân bay Ben Gurion do có hạ tầng và điều kiện hỗ trợ tốt hơn.

Ban đầu, Axios đưa tin Mỹ chỉ thông báo với Israel về kế hoạch điều thêm máy bay tiếp nhiên liệu, hàm ý rằng Tel Aviv không có quyền quyết định. Tuy nhiên, sau đó trang tin lại viết rằng Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu sẽ là người đưa ra quyết định cuối cùng về vấn đề này.

Trong khi đó, một bản tin không dẫn nguồn của Ynet News cho biết các máy bay tiếp nhiên liệu bổ sung của Mỹ dự kiến không hạ cánh xuống sân bay Ben Gurion. Theo báo này, mỗi ngày sẽ có khoảng 5-8 máy bay được điều đến Israel.

Ông Trump cân nhắc leo thang chiến sự

Sau khi được trình bày một số phương án tác chiến mới tại cuộc họp ở Phòng Tình huống tại Nhà Trắng hôm 14.7, Tổng thống Mỹ Donald Trump đang cân nhắc mở một chiến dịch tấn công quy mô lớn hơn nhằm vào Iran, với phạm vi rộng hơn các cuộc không kích hiện nay tập trung quanh eo biển Hormuz.

Theo Axios, các phương án đang được xem xét bao gồm tấn công các cơ sở hạ tầng của Iran như nhà máy điện, tiếp tục không kích các cơ sở hạt nhân nhằm chôn vùi sâu hơn lượng uranium đã được làm giàu của Iran, cũng như oanh tạc khu vực ngầm ở núi Pickaxe, nơi bị nghi là một cơ sở hạt nhân đang được xây dựng.

Hiện ông Trump vẫn chưa đưa ra quyết định cuối cùng, nhưng được cho là sẵn sàng leo thang chiến dịch quân sự nhằm gây thiệt hại đủ lớn để buộc chính quyền Iran mở lại eo biển Hormuz và chấp nhận các yêu cầu của Mỹ liên quan đến chương trình hạt nhân.

Theo các quan chức Mỹ và Israel, Tổng thống Trump có thể ra lệnh mở rộng chiến dịch tấn công trong vài ngày tới.