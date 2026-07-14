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Thế giới

Ông Trump dọa giáng đòn vào 'núi hạt nhân' Pickaxe của Iran

Trí Đỗ
Trí Đỗ
Tổng thống Mỹ Donald Trump cảnh báo Washington có thể tấn công núi Pickaxe, một địa điểm ngầm kiên cố gần cơ sở làm giàu uranium Natanz của Iran, đồng thời tuyên bố Mỹ sẽ tiếp tục giáng thêm các đòn mạnh vào Tehran.

"Chúng ta sẽ kiểm soát được núi Pickaxe. Hãy bảo Iran chuẩn bị sẵn sàng", Tổng thống Trump nói trong cuộc phỏng vấn với chương trình Hugh Hewitt Show ngày 13.7.

Ông Trump cho biết nước này đang theo dõi sát sao địa điểm này và "không thấy hoạt động nào ở đó". "Tình hình hạt nhân của [Iran] không ổn. Mỗi lần chúng tôi nghe [Iran] nói về nó, chúng tôi lại cho nổ tung. Vì vậy, họ không thích nói về nó. Nhưng có lẽ chúng tôi sẽ thử tấn công Pickaxe trong thời gian tương đối sớm thôi", Reuters dẫn lời ông Trump nói.

Hình ảnh vệ tinh cho thấy toàn cảnh khu phức hợp đường hầm núi Pickaxe nằm cạnh cơ sở hạt nhân Natanz tỉnh Isfahan (miền trung Iran) ngày 30.6.2026

ẢNH: AFP

Núi Pickaxe nằm gần cơ sở hạt nhân Natanz, thuộc dãy Zagros (Iran). Đây được cho là nơi có hệ thống đường hầm chôn sâu dưới lòng đất, có thể liên quan hoạt động làm giàu uranium và cất giữ vật liệu hạt nhân. Địa điểm này không nằm trong số 3 cơ sở hạt nhân Iran bị Mỹ tập kích hồi tháng 6.2025.

Theo các chuyên gia, Pickaxe được bảo vệ đặc biệt kiên cố và có thể nằm sâu khoảng 610 m dưới lớp đá granit, khiến ngay cả các loại bom xuyên phá mạnh nhất trong kho vũ khí Mỹ cũng khó phá hủy hoàn toàn. Mục đích chính xác của cơ sở này hiện chưa rõ, trong khi các thanh sát viên của Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) chưa từng được phép tiếp cận, theo The Times of Israel.

Hình ảnh vệ tinh được công bố gần đây cho thấy hoạt động xây dựng và di chuyển phương tiện tại khu vực Pickaxe. Viện Khoa học và An ninh quốc tế (ISIS-Mỹ) cho rằng hoạt động đào bới tại đây đã diễn ra liên tục từ tháng 4, sau khi lệnh ngừng bắn trong cuộc chiến giữa Mỹ - Israel và Iran được công bố. ISIS nhận định bất kỳ hoạt động nào tại Pickaxe cũng có thể vi phạm bản ghi nhớ Islamabad giữa Mỹ và Iran.

Các phương tiện tại lối vào phía tây của khu phức hợp đường hầm núi Pickaxe ngày 21.6.2026

ẢNH: AFP

Phát biểu của ông Trump được đưa ra trong lúc căng thẳng Mỹ - Iran tiếp tục leo thang. Ngày 13.7, Mỹ tiến hành đêm không kích thứ 3 liên tiếp nhằm vào Iran. Truyền thông Iran đưa tin nhiều vụ nổ xảy ra tại thành phố cảng Bandar Abbas, các đảo Kish và Qeshm, cũng như đảo Abu Musa ở vịnh Ba Tư.

Bộ chỉ huy quân sự chung của Iran ngày 14.7 tuyên bố sẽ không cho phép Mỹ can thiệp vào việc quản lý eo biển Hormuz, đồng thời cảnh báo đáp trả mạnh mẽ trước bất kỳ hành động nào gây gián đoạn hoạt động vận chuyển thương mại.

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Cùng ngày, Bộ trưởng Dầu mỏ Iran Mohsen Paknejad khẳng định xuất khẩu dầu của Iran sẽ không bị gián đoạn, bất chấp quyết định của Mỹ chấm dứt cơ chế miễn trừ trừng phạt 60 ngày. Ông cũng cáo buộc Mỹ vi phạm bản ghi nhớ giữa 2 bên khi thu hồi quyết định miễn trừ.

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cũng cáo buộc Mỹ có hành vi "bất hợp pháp và khiêu khích" tại eo biển Hormuz, đồng thời kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc Washington chịu trách nhiệm.

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