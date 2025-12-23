Lầu Năm Góc: Trung Quốc nạp hơn 100 tên lửa ICBM, mở rộng kho hạt nhân

Theo Reuters ngày 22.12 dẫn dự thảo báo cáo của Lầu Năm Góc, Trung Quốc có thể đã triển khai hơn 100 tên lửa DF-31 sử dụng nhiên liệu rắn vào các hầm chứa gần biên giới với Mông Cổ - khu vực mới nhất trong chuỗi bãi phóng ICBM mà nước này xây dựng trong những năm gần đây.

Trước đó, Lầu Năm Góc từng báo cáo về sự tồn tại của các hầm chứa nhưng chưa công bố số lượng tên lửa được nạp.

Tên lửa đạn đạo liên lục địa DF-41 của Trung Quốc ẢNH: REUTERS

Tổ chức mang tên Bản tin nhà khoa học nguyên tử (Bulletin of the Atomic Scientists) nhận định Trung Quốc đang mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân với tốc độ nhanh hơn bất kỳ cường quốc hạt nhân nào khác. Bắc Kinh bác bỏ các đánh giá này, cho rằng đây là hành động "bôi nhọ và phỉ báng", đồng thời khẳng định nước này theo đuổi chiến lược hạt nhân mang tính phòng thủ.

Theo Lầu Năm Góc, Trung Quốc dường như không quan tâm đến các sáng kiến kiểm soát vũ khí, bất chấp việc Tổng thống Mỹ Donald Trump gần đây nói Washington có thể tìm kiếm một thỏa thuận phi hạt nhân hóa với Trung Quốc và Nga.



Đại sứ quán Trung Quốc tại Washington cho biết nước này duy trì lực lượng hạt nhân ở "mức tối thiểu cần thiết cho an ninh quốc gia" và tuân thủ chính sách không sử dụng vũ khí hạt nhân trước.

Báo cáo của Lầu Năm Góc cho biết Trung Quốc hiện sở hữu khoảng 600 đầu đạn hạt nhân và đang trên đà nâng con số này lên hơn 1.000 vào năm 2030, dù tốc độ sản xuất trong năm 2024 được đánh giá là chậm lại so với các năm trước.

Trung Quốc được cho là đang hoàn thiện các phương án tấn công, trong đó có khả năng tiến hành các đòn đánh từ khoảng cách 1.500 - 2.000 hải lý, đủ sức thách thức và làm gián đoạn sự hiện diện quân sự của Mỹ tại khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

Những đánh giá này được đưa ra khi Hiệp ước New START - thỏa thuận kiểm soát vũ khí hạt nhân cuối cùng giữa Mỹ và Nga - sắp hết hạn. Nhiều chuyên gia lo ngại việc hiệp ước chấm dứt, trong khi Trung Quốc tiếp tục mở rộng kho vũ khí hạt nhân, có thể kích hoạt một cuộc chạy đua vũ trang hạt nhân 3 bên.

"Việc sở hữu thêm vũ khí hạt nhân và thiếu vắng ngoại giao sẽ không khiến bất kỳ quốc gia nào an toàn hơn, dù là Trung Quốc, Nga hay Mỹ", ông Daryl Kimball, Giám đốc điều hành Hiệp hội Kiểm soát vũ khí, cảnh báo.

Báo cáo cũng đề cập đến chiến dịch chống tham nhũng quy mô lớn do Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình phát động, trong đó Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA) là trọng tâm. Lầu Năm Góc cho rằng chiến dịch này có thể ảnh hưởng đến mức độ sẵn sàng hạt nhân trong ngắn hạn, nhưng về lâu dài có thể củng cố năng lực quân sự của Trung Quốc.