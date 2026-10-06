Lithuania sốt sắng mời Mỹ lập căn cứ quân sự

Thủ tướng Lithuania ngày 6.10 viết trên Facebook: “Tất cả những gì các đối tác của chúng tôi cần làm là đưa ra quyết định chính trị về việc triển khai quân đội lâu dài, và Lithuania sẵn sàng chi trả các chi phí tài chính liên quan”, theo đài LRT.

Tuyên bố trên được đưa ra sau khi Lithuania đề nghị Mỹ xem xét thiết lập một căn cứ quân sự thường trực tại quốc gia Baltic này, nước giáp biên giới với Nga và Belarus.

Trước đó, Tổng thống Trump ngày 5.10 cũng cho biết ông sẽ xem xét đề nghị của Lithuania. “Họ là bạn của tôi, họ là những người tuyệt vời, vì vậy chúng tôi chắc chắn sẽ xem xét điều đó”, ông Trump nói, theo Reuters.

Ông Trump cho biết sẽ xem xét việc thiết lập căn cứ quân sự thường trực của Mỹ tại Lithuania ẢNH: AP

Ông Sinkevicius sau đó hoan nghênh phản hồi của Tổng thống Trump, đồng thời cho rằng việc Mỹ triển khai lực lượng lâu dài tại Lithuania sẽ là một sự bảo đảm quan trọng đối với khả năng răn đe và an ninh của nước này.

Bộ trưởng quốc phòng Lithuania Robertas Kaunas cũng hoan nghênh phát biểu của ông Trump và cho biết sẽ nỗ lực thúc đẩy đề xuất. Theo ông Kaunas, những phát biểu của Tổng thống Trump cho thấy nhà lãnh đạo Mỹ nhận thức được các khoản đầu tư của Lithuania cho quốc phòng cũng như quyết tâm của nước này trong việc tăng cường an ninh khu vực.

“Tôi nghĩ đây là dấu hiệu của sự hợp tác tốt đẹp và chặt chẽ, cho thấy tổng thống hiểu rõ Lithuania, biết về các khoản đầu tư của chúng tôi, biết về quyết tâm xây dựng an ninh của chúng tôi và đánh giá cao điều đó”, ông Kaunas nói.

Mỹ rút oanh tạc cơ B-1B khỏi Anh sau sự cố tại căn cứ không quân

Ông Kaunas cũng cho biết thêm ông đã trực tiếp nêu khả năng thiết lập một căn cứ quân sự thường trực của Mỹ tại Lithuania trong chuyến thăm Mỹ vào cuối tháng 9, khi gặp ông Elbridge Colby, Thứ trưởng Bộ Chiến tranh Mỹ phụ trách chính sách.

“Chúng tôi sẽ nỗ lực hết sức để đảm bảo rằng ý tưởng này được xem xét nghiêm túc và các quyết định được đưa ra”, ông Kaunas nói. Tuy nhiên, ông nhấn mạnh rằng phát biểu của Tổng thống Trump mới chỉ là một tín hiệu tích cực và chưa có quyết định nào được đưa ra.

Đề xuất lập căn cứ thường trực được đưa ra trong bối cảnh Lithuania tiếp tục tăng cường năng lực quốc phòng và đẩy mạnh hợp tác quân sự với Mỹ cùng các đồng minh NATO khác.

Cuối tháng 9, ông Kaunas cho biết sẽ có 2 tiểu đoàn quân đội Mỹ dự kiến đến Lithuania vào cuối tháng 10. Theo hệ thống luân chuyển hiện tại, binh sĩ Mỹ sẽ phục vụ tại Lithuania trong 9 tháng, dự kiến tiếp tục được duy trì trong thời gian này.

Lithuania hiện là nơi đồn trú luân phiên của lực lượng Mỹ trong khuôn khổ nỗ lực của NATO nhằm tăng cường sườn phía đông của liên minh trước những diễn biến an ninh liên quan đến Nga - Ukraine.