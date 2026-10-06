Biên giới Mỹ - Mexico nóng lên

Tổng thống Mexico Claudia Sheinbaum ngày 5.10 cho biết Mexico đã triển khai 500 binh sĩ, trực thăng, máy bay không người lái (UAV) và thiết bị chống máy bay không người lái dọc biên giới Mỹ - Mexico, sau khi nhận được báo cáo về việc binh sĩ Mỹ bị bắn, theo Reuters.

Vụ việc được cho là xảy ra tại khu vực biên giới nơi bang Tamaulipas (Mexico) giáp với bang Texas (Mỹ). Trước đó, Đại sứ Mỹ tại Mexico Ronald Johnson ngày 4.10 viết trên mạng xã hội X rằng: “Lực lượng tuần duyên Mỹ đã bị nổ súng tấn công".

Tuy nhiên, tại cuộc họp báo sáng 5.10, bà Sheinbaum cho biết phía Mỹ thông báo rằng tiếng súng phát ra từ biên giới Mexico, nhưng lại không cung cấp bằng chứng. Trong khi phía lực lượng an ninh Mexico không phát hiện bất kỳ vụ việc nào.

Dù chưa xác định được vụ việc, bà Sheinbaum cho biết giới chức Mexico cũng đề xuất thực hiện “Chiến dịch Mirror” nhằm phòng ngừa các sự cố tương tự. Theo AFP, Mexico cũng đề nghị bố trí lực lượng dọc sông Rio Grande.

Cùng ngày 5.10, quân đội Mỹ cho biết đang thử nghiệm công nghệ chống UAV tại khu vực biên giới Mỹ - Mexico, nhằm đối phó nguy cơ ngày càng tăng từ việc các băng nhóm ma túy sử dụng UAV. Hoạt động này cũng giúp quân đội Mỹ thử nghiệm thiết bị, huấn luyện binh sĩ và rút kinh nghiệm từ tốc độ phát triển công nghệ quân sự trong xung đột Nga - Ukraine, theo Reuters.

Chuẩn tướng Brian Filler, phó chỉ huy Lực lượng đặc nhiệm liên hợp biên giới phía Nam, cho biết quân đội đã phát hiện 378 vụ xâm nhập bằng UAV trong 30 ngày qua và xu hướng này đang gia tăng. Theo các quan chức quân đội Mỹ, những UAV thường xuyên vượt qua biên giới phía nam chủ yếu là loại thương mại, được các băng nhóm sử dụng để giám sát hoạt động buôn lậu và buôn người.

Một binh sĩ quân đội Mỹ mang theo máy bay không người lái Anduril Ghost-X trong cuộc tập trận Falcon Peak, tại trường bắn Yuma, bang Arizona (Mỹ) hồi tháng 9.2026 ẢNH: REUTERS

Hồi tháng 9, trong cuộc tập trận Falcon Peak tại Arizona, binh sĩ Mỹ đã thử nghiệm nhiều công nghệ chống UAV, gồm radar, UAV đánh chặn và hệ thống súng tự động. Trước đó, quân đội Mỹ cho biết đã dùng tia laser bắn hạ 11 UAV của các băng nhóm ma túy kể từ khi triển khai công nghệ này dọc biên giới phía nam vào tháng 8.

Các quan chức cho rằng dù UAV của các băng nhóm không hiện đại như những hệ thống được sử dụng tại Ukraine hay Trung Đông, khu vực biên giới vẫn là môi trường thực tế để quân đội thử nghiệm và cải tiến công nghệ. Chuẩn tướng Matt Ross cho biết mục tiêu là học hỏi quy trình thích ứng nhanh chóng từ chiến trường Ukraine và “nhân rộng quy trình đó”.