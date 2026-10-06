Mỹ sắp xử bắn thủ phạm thảm sát ở căn cứ Fort Hood

Phát ngôn viên Lầu Năm Góc Sean Parnell trong bài đăng trên X cho biết Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth là người đề xuất và Tổng thống Trump đã chấp thuận “án tử hình bằng đội bắn của quân đội Mỹ đối với tên khủng bố bị kết án Nidal Malik Hasan", theo AFP.

"Bộ trưởng Lục quân sẽ ấn định thời gian và địa điểm thi hành án. Ngày phán xét dành cho Hasan cuối cùng cũng đã đến", ông Parnell viết.

Việc Tổng thống Trump phê duyệt phương thức xử bắn sẽ đưa vụ án kéo dài hơn 15 năm đến gần thời điểm thi hành án, đồng thời có thể đánh dấu lần đầu tiên quân đội Mỹ thực hiện một vụ hành quyết kể từ năm 1961.

Thảm sát tại Fort Hood

Ngày 5.11.2009, thiếu tá Nidal Malik Hasan, một người Mỹ gốc Palestine theo đạo Hồi, đã nổ súng tại cơ sở y tế bên trong căn cứ Fort Hood. Khi đó, căn cứ Fort Hood là một trong những căn cứ quân sự lớn của Mỹ và là nơi tập kết binh sĩ trước khi được triển khai đến Iraq và Afghanistan.

Vụ tấn công khiến 13 người thiệt mạng và hơn 30 người bị thương. Ông Hasan sau đó đã bị một sĩ quan cảnh sát dân sự đến hiện trường bắn bị thương, khiến ông ta bị liệt một phần cơ thể.

Thiếu tá Nidal Hasan sau khi được chuyển từ Trung tâm y tế quân đội Brooke ở San Antonio đến Nhà tù ở Belton, bang Texas (Mỹ) hồi tháng 4.2010 ẢNH: AFP

Đến năm 2013, bồi thẩm đoàn quân sự đã kết tội ông Hasan và tuyên án tử hình vì vụ xả súng tại căn cứ Fort Hood. Trong quá trình xét xử, các công tố viên cho biết ông Hasan đã phản đối sự hiện diện quân sự của Mỹ tại Iraq và Afghanistan. Người này cũng từng trao đổi trực tuyến với giáo sĩ cực đoan Anwar al-Awlaki, nhân vật được cho là có liên hệ với tổ chức mạng lưới khủng bố Al-Qaeda. Ông Awlaki, công dân Mỹ, sau đó đã thiệt mạng trong cuộc không kích bằng máy bay không người lái (UAV) của Mỹ tại Yemen.

Vào thời điểm trên, ông Hasan đã tự bào chữa tại phiên tòa nhưng không gọi nhân chứng, không đưa ra lời khai và không tìm cách bác bỏ các cáo buộc. Các luật sư được tòa chỉ định khi đó bày tỏ lo ngại rằng ông Hasan cố tình muốn nhận được một bản án tử hình.

Theo tờ New York Post, vào tháng 2, các quan chức quân đội cũng được cho là đã lưu hành kế hoạch phối hợp với Cục nhà tù liên bang Mỹ để thi hành án tử hình đối với ông Hasan và 3 tù nhân khác đang chờ thi hành án.

Những vụ bạo lực xảy ra tại các cơ sở quân sự Mỹ trong những năm gần đây cũng cho thấy nguy cơ tấn công bằng súng vẫn tồn tại. Năm 2025, một binh sĩ nổ súng tại một căn cứ quân sự ở Georgia, khiến 5 đồng đội bị thương trước khi bị khống chế và bắt giữ.

Trước đó, năm 2019, một thủy thủ Mỹ bắn chết 2 người và làm bị thương 1 người khác tại một căn cứ quân sự ở Hawaii. Cùng năm, một học viên quân sự người Ả Rập Xê Út đã nổ súng tại một cơ sở quân sự ở Florida, khiến 3 người thiệt mạng.

Năm 2015, một công dân Mỹ gốc Kuwait tấn công 2 căn cứ quân sự ở Tennessee, làm 4 lính thủy đánh bộ và 1 thủy thủ thiệt mạng. FBI sau đó kết luận vụ tấn công được một “nhóm khủng bố nước ngoài” xúi giục.