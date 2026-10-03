Kỳ quan hàng trăm năm tuổi đổ sụp ở Hawaii

Cơ quan Công viên Quốc gia Mỹ (NPS) ngày 1.10 đã đăng tải những bức ảnh trước và sau của vách đá ven biển lên mạng xã hội, kèm theo biểu tượng cảm xúc khuôn mặt đang khóc.

“Đúng vậy, đó là sự thật,” bài đăng viết. “Cổng vòm đá Holei đã biến mất”.

Theo NPS, vòm đá Holei được hình thành từ nhung nham cổ đại cách đây hơn nửa thiên niên kỷ, nằm tại Vườn quốc gia núi lửa Hawaii trên đảo Big Island (Mỹ).

Trước đó, kỳ quan thiên nhiên này vẫn còn đứng vững vào ngày 23.9 nhưng lại sụp đổ vào đêm 27.9. Tuy nhiên, NPS cho biết thời điểm chính xác xảy ra vụ sập chưa được xác định và có thể vụ việc xảy ra khi công viên tạm thời đóng cửa trong thời gian bão nhiệt đới Nolo.

Bão Nolo đã chịu tác động bởi dòng nước ấm lên do hiện tượng El Nino ở Thái Bình Dương, đi qua đảo Big Island cách khoảng 233km về phía nam vào ngày 26.9 và mang theo mưa lớn cùng những cơn gió giật mạnh. Cơn bão cũng nhiều lần chuyển đổi giữa trạng thái bão nhiệt đới và bão mạnh, là một trong chuỗi các cơn bão đã gây ngập lụt tại Hawaii kể từ tháng 8.

Ảnh chụp trước và sau khi biến mất của vòm đá Holei tại tại Vườn quốc gia núi lửa Hawaii ẢNH: BỘ NỘI VỤ MỸ

Trước chu kỳ khí hậu đó, NPS cho biết hình thái địa chất của vòm đá biển rất đẹp, nhưng chỉ tồn tại trong thời gian nhất định và cuối cùng sẽ sụp xuống biển do quá trình xói mòn. Cơ quan này cũng từng dự báo vòm đá Holei sẽ biến mất khi các vách đá ven biển tiếp tục dịch chuyển vào đất liền, nhưng cho hay quá trình này cũng sẽ tạo điều kiện cho những vòm đá mới hình thành dọc bờ biển.

Sau vụ sụp đổ, Google Maps đã đánh dấu địa điểm này là “đóng cửa vĩnh viễn” khiến những người từng ghé thăm khu vực bờ biển của công viên bày tỏ tiếc nuối. Nhiều người đã đăng tải hình ảnh trong các chuyến du lịch trước đây để tưởng nhớ địa danh này.

Vụ việc cũng gợi nhớ đến sự sụp đổ của một kiệt tác vòm đá nổi tiếng khác tại vùng Puglia (Ý), được biết đến với tên gọi Vòm đá tình yêu. Địa danh này từng là nơi nhiều cặp đôi chụp ảnh và cầu hôn bên bờ biển Adriatic, đã sụp đổ sau một cơn bão hồi tháng 2.