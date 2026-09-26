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    Thế giới

    Đồng đội bắn nhầm, 4 quân nhân Ý bị thương

    Thụy Miên
    Thụy Miên
    Hôm 26.9, Bộ Quốc phòng Ý thông báo 4 quân nhân Ý đã bị thương do sự cố đạn lạc trong khuôn khổ cuộc tập trận quân sự của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) ở Latvia.
    Quân nhân Ý bị thương do đồng đội bắn nhầm trong cuộc tập trận NATO- Ảnh 1.

    Xe tăng Ariete của Lục quân Ý tham gia tập trận NATO tại thao trường Adazi (Latvia) hôm 13.9.2021

    ảnh: reuters

    Vụ việc xảy ra vào ngày 25.9 tại thao trường Adazi cách trung tâm thủ đô Riga khoảng 20 km về hướng bắc. Đây là cơ sở huấn luyện quan trọng của Latvia và được sử dụng cho các hoạt động huấn luyện của NATO.

    Theo thông tin từ Bộ Quốc phòng Ý hôm 26.9, vụ việc liên quan một vũ khí gắn trên xe quân sự Ý bất ngờ bắn trúng một xe quân sự đang chở 4 binh sĩ, khiến những người trên xe bị thương.

    "Sự cố đã xảy ra trong một hoạt động diễn tập bắn đạn thật tại thao trường Adazi (Latvia), trong đó 4 binh sĩ thuộc Lục quân Ý đã bị thương. Những người này là thành viên của Trung đoàn Bersaglieri số 11 và đang tham gia sứ mệnh "Lực lượng Lục quân Tiền phương" (FLF) của NATO tại Latvia", theo thông cáo của Bộ Quốc phòng Ý.

    Cả 4 quân nhân Ý lập tức được hỗ trợ y tế và đưa đến cơ sở điều trị tại Riga. Một người trong số này bị thương nặng nhưng cho đến nay không có ai bị nguy hiểm đến tính mạng.

    Các bác sĩ tại bệnh viện Riga đang theo dõi tình hình của nhóm quân nhân bị thương.

    "Tất cả các biện pháp kiểm tra cần thiết đã được lập tức tiến hành nhằm xác định nguyên nhân và tái hiện hoàn cảnh vụ việc. Thân nhân của các bác sĩ đã được báo tin", Bộ Quốc phòng Ý bổ sung.

    Trong một diễn biến khác, một ngày trước, Bộ Quốc phòng Kazakhstan thông báo 14 binh sĩ đã thiệt mạng sau khi bị cuốn ra biển trong một cuộc tập trận gần đây, theo AFP.

    Vụ việc xảy ra tại vùng Mangystau ở phía tây Kazakhstan trong một cuộc tập trận tác chiến vào ngày 24.9.

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