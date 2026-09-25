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    Thế giới

    Bị cuốn ra biển lúc tập trận, 14 binh sĩ Kazakhstan thiệt mạng

    Văn Khoa
    Văn Khoa
    Bộ Quốc phòng Kazakhstan hôm nay 25.9 thông báo 14 binh sĩ nước này đã thiệt mạng sau khi bị cuốn ra biển trong một cuộc tập trận gần đây, theo AFP.

    Bộ Quốc phòng Kazakhstan hôm nay thông báo đã tìm thấy thêm 2 thi thể sau vụ 17 quân nhân bị cuốn ra biển trong cuộc tập trận ở vùng ven biển Caspi, nâng tổng số người thiệt mạng lên 14.

    12 quân nhân Kazakhstan chết sau khi bị cuốn ra biển lúc tập trận - Ảnh 1.

    Bức ảnh do Bộ Quốc phòng Kazakhstan công bố ngày 25.9 cho thấy các quân nhân Kazakhstan đang thực hiện hoạt động tìm kiếm cứu nạn tại một địa điểm không được tiết lộ trên vùng biển Caspi

    Ảnh: AFP

    Vụ việc xảy ra tại vùng Mangystau ở phía tây Kazakhstan trong một cuộc tập trận tác chiến vào ngày 24.9.

    Bộ Quốc phòng Kazakhstan cho hay 17 quân nhân đã bị sóng cuốn ra biển khi thời tiết bất ngờ chuyển biến xấu.

    "3 người trong số họ đã được cứu sống, còn 14 quân nhân đã thiệt mạng", Bộ Quốc phòng Kazakhstan thông báo trên ứng dụng nhắn tin Telegram hôm nay, đồng thời cho biết thêm công tác tìm kiếm cứu nạn hiện đã kết thúc.

    Một đội ngũ do Bộ trưởng Quốc phòng Kazakhstan Dauren Kosanov dẫn đầu đã được điều động đến hiện trường để làm rõ nguyên nhân vụ việc cũng như phối hợp công tác tìm kiếm, cứu nạn.

    Tổng thống Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev đã chỉ thị cho một ủy ban chính phủ thực hiện mọi biện pháp cần thiết để làm rõ tình hình. Ông Tokayev cũng tuyên bố ngày 25.9 là ngày quốc tang.

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