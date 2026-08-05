Đài Loan khai mạc tập trận Hán Quang với hàng loạt điểm mới

Binh sĩ Đài Loan tập trận bắn đạn thật trên bãi biển hôm 5.8 ẢNH: AFP

Hãng Reuters ngày 5.8 dẫn lời giới chức cấp cao Đài Loan cho hay hòn đảo vừa bắt đầu cuộc tập trận quân sự quy mô lớn nhằm kiểm tra khả năng tác chiến linh hoạt trước những động thái khó lường của đối phương, đồng thời lần đầu tiên mô phỏng việc làm chậm tốc độ truy cập internet.

Cuộc tập trận thường niên Hán Quang kéo dài 10 ngày bắt đầu vào sáng sớm 5.8, sau khi một trung tâm chỉ huy ngầm ở Đài Bắc ban hành lệnh tập trận, kích hoạt các động thái sẵn sàng chiến đấu, bao gồm việc điều động khẩn các máy bay chiến đấu và triển khai lực lượng phòng thủ ven biển.

Đài Loan cũng sẽ lần đầu diễn tập một mô hình dựa trên phương pháp tác chiến của quân đội Mỹ, trong đó các sĩ quan cấp dưới sau khi nhận lệnh sẽ phải trình bày lại chi tiết nhiệm vụ cho cấp trên, nhằm đảm bảo lệnh được hiểu một cách chính xác.

Một quan chức cho biết động thái này nhằm "đảm bảo các chỉ huy và cấp dưới đồng bộ về ý đồ tác chiến".

Ngoài ra, cuộc tập trận còn tập trung vào mối lo ngại chính, bao gồm khả năng bị đối phương sớm làm tê liệt các trung tâm chỉ huy, cảng, hậu cần và cơ sở công nghiệp phòng vệ.

Được tổ chức hằng năm kể từ năm 1984, cuộc tập trận Hán Quang lần đầu sẽ diễn tập việc cố tình làm chậm tốc độ truy cập internet di động để kiểm tra xem người dân sẽ liên lạc như thế nào nếu băng thông trở nên khan hiếm.

Lực lượng Đài Loan sẽ mô phỏng việc di dời một kho vũ khí lớn trong thời chiến, huy động các nhà máy dân sự và tiến hành các cuộc diễn tập hộ tống trên biển.

Lực lượng này cũng sẽ triển khai cơ chế phóng viên tháp tùng để đánh giá các thông cáo báo chí thời chiến ở tiền tuyến và các nỗ lực chống lại thông tin sai lệch của đối phương.

Trong cuộc tập trận Hán Quang năm nay, Đài Loan huy động hơn 20.000 binh sĩ, trong đó có khoảng 5.000 binh sĩ dự bị.