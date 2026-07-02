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Thế giới Quân sự

Đại diện Mỹ kêu gọi biến Đài Loan thành 'tổ ong' drone

Vi Trân
Vi Trân
Đại diện hàng đầu của Mỹ tại Đài Loan cho rằng hòn đảo này cần lực lượng thiết bị không người lái (drone) hùng hậu để ngăn ngừa xung đột và đảm bảo an ninh.

Phát biểu tại một diễn đàn về drone ở thành phố Đài Trung của Đài Loan ngày 2.7, Giám đốc Viện Mỹ tại Đài Loan Raymond Greene, đại diện cao nhất của Washington tại hòn đảo, cho rằng drone đóng vai trò thay đổi cuộc chơi trong việc tăng cường an ninh của Đài Loan, theo Reuters.

Ông nhận định Mỹ và Đài Loan có thể là nền tảng cho việc sản xuất drone và tăng cường năng lực răn đe tập thể.

Đại diện Mỹ: drone sẽ giúp Đài Loan ngăn chặn xung đột - Ảnh 1.

Drone quân sự tại Viện Khoa học và Công nghệ Đài Loan ở Đài Trung

ẢNH: REUTERS

"Drone đã tăng cường đáng kể khả năng cho bên phòng thủ, ngay cả khi đối diện lực lượng áp đảo", ông Greene nói, nhắc đến vai trò của drone trong xung đột Nga - Ukraine. "Không có gì ngăn chặn xung đột hiệu quả hơn việc biến Đài Loan thành 'tổ ong bắp cày' với các loại drone trên không, trên mặt nước và dưới nước", vị quan chức Mỹ nói.

Tại cuộc họp của đảng Dân Tiến ngày 1.7, nhà lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức cho rằng drone là nhu cầu cấp thiết. "Đối mặt với những thay đổi trong tình hình địa chính trị và sự tiến hóa của tác chiến hiện đại, việc xây dựng các năng lực chiến đấu bất đối xứng là dự án phòng vệ mang tính cấp thiết", ông Lại nói.

Chính quyền Đài Loan đã ưu tiên phát triển drone và các hệ thống vũ khí bất đối xứng. Tuy nhiên, trong tháng 5, Viện Lập pháp hiện do phe đối lập kiểm soát chỉ thông qua 2/3 trong số 40 tỉ USD ngân sách quốc phòng bổ sung mà ông Lại Thanh Đức yêu cầu, chủ yếu để mua vũ khí Mỹ.

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Chính quyền đã đề xuất một gói ngân sách mới trị giá 210 tỉ Đài tệ (6,59 tỉ USD) để mua các loại drone giám sát, tấn công bờ biển và drone mặt nước cỡ nhỏ đến cuối năm 2031.

Trong tuần này, Quốc Dân đảng - đảng đối lập chính - đưa ra đề xuất riêng về drone, giới hạn mức chi tiêu tối đa là 240 tỉ Đài tệ trong 6 năm và mức tối đa hằng năm là 40 tỉ Đài tệ. Quốc Dân đảng muốn chi ngân sách cho drone từ ngân sách chính thay vì ngân sách đặc biệt như chính quyền muốn.

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