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Thế giới

Phe đối lập Đài Loan hoãn dự luật chi 6,6 tỉ USD mua UAV

Văn Khoa
Văn Khoa
Viện Lập pháp Đài Loan do phe đối lập kiểm soát ngày 26.6 đã trì hoãn đề xuất chi 6,6 tỉ USD cho việc mua máy bay không người lái (UAV) sản xuất nội địa, theo AFP.

Trong nhiều tháng qua, chính quyền của nhà lãnh đạo Đài Loan Lại Thanh Đức đã bất đồng quan điểm với hai đảng đối lập gồm Quốc dân đảng (KMT) và đảng Nhân dân Đài Loan (TPP) về số tiền cần chi để tăng cường khả năng phòng thủ của hòn đảo.

Phe đối lập Đài Loan hoãn dự luật chi 6,6 tỉ USD mua UAV- Ảnh 1.

UAV Albatross II do Đài Loan tự sản xuất

Ảnh: Reuters

Chính quyền của ông Lại muốn phân bổ tới 210 tỉ Đài tệ (6,6 tỉ USD) trong hơn 5 năm cho việc mua UAV được sản xuất tại Đài Loan, trong đó có loại UAV tấn công và giám sát bờ biển.

Tuy nhiên, KMT và TPP, hai đảng nắm giữ đa số ghế trong Viện Lập pháp Đài Loan, hôm nay (26.6) đã từ chối xem xét dự luật nói trên, nhưng lại đưa ra các phiên bản riêng của mình.

Nghị viện KMT Mã Văn Quân khẳng định đảng này "không thể chấp nhận" dự luật mới nhất của chính quyền Đài Loan. "Nó chỉ đơn giản là đưa trở lại những phần mà chúng tôi đã phản đối trước đó", bà Mã nói với AFP.

Nghị viên KMT Hứa Vũ Chân thì khẳng định đảng này "ủng hộ sự phát triển của ngành công nghiệp hệ thống không người lái và máy bay không người lái", và sẽ đề xuất phiên bản riêng của mình. "Chúng tôi hy vọng tất cả các bên có thể thảo luận về những phiên bản khác nhau một khi chúng được đề xuất", AFP dẫn lời bà Hứa.

Trong khi đó, nghị viên Chung Giai Tân thuộc đảng Dân tiến (DPP) của ông Lại đã chỉ trích phe đối lập vì sự trì hoãn nói trên. "Nếu trong tuần tới hoặc tuần sau đó, họ đưa ra phiên bản của riêng mình, liệu họ có đồng ý cho phép các phiên bản khác được xem xét hay không?", ông Chung nói với AFP.

Trong tháng trước, KMT và TPP đã thông qua ngân sách chi tiêu quân sự đặc biệt trị giá 25 tỉ USD, giảm 1/3 số tiền mà DPP yêu cầu. Phe đối lập đã cắt giảm khoảng 15 tỉ USD mà chính quyền Đài Loan muốn sử dụng cho việc mua sắm UAV và những nỗ lực khác để tăng cường năng lực quân sự.

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