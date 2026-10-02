Đài Loan tiếp nhận 2 tiêm kích F-16V đầu tiên

Phát biểu tại tòa nhà Viện Lập pháp ở Đài Bắc, người đứng đầu Cơ quan Phòng vệ Đài Loan Cố Lập Hùng cho biết sẽ có thêm các máy bay F-16V được bàn giao trong thời gian tới, dù ông không tiết lộ chi tiết, theo Reuters.

"Tất nhiên là chúng tôi sẽ không chỉ bàn giao 2 chiếc này vào cuối năm", ông nói.

Máy bay chiến đấu F-16V chuẩn bị cất cánh vào buổi tối tại căn cứ Hoa Liên (Đài Loan) hồi tháng 8.2022 ẢNH: REUTERS

Cụ thể, 2 chiến đấu cơ F-16V sẽ được bàn giao tại căn cứ ở Đài Đông trên bờ biển phía đông của Đài Loan, đánh dấu lần đầu tiên các máy bay này được chuyển giao cho hòn đảo.

Phiên bản F-16V hiện đã được trang bị hệ thống điện tử hàng không, vũ khí và radar tiên tiến. Ngoài ra, chương trình nâng cấp các máy bay F-16 hiện có của Đài Loan đã hoàn thành vào năm 2023.

Năm 2019, Mỹ phê duyệt thương vụ trị giá 8 tỉ USD để Tập đoàn quốc phòng Lockheed Martin (Mỹ) cung cấp 66 máy bay F-16V cho Đài Loan, qua đó nâng tổng số máy bay F-16 trong biên chế của hòn đảo lên hơn 200 chiếc. Tuy nhiên, một số lỗi phần mềm đã làm quá trình bàn giao bị trì hoãn trong nhiều tháng, khiến Đài Loan liên tục phàn nàn về tình trạng chậm trễ này.

Việc bàn giao 2 máy bay diễn ra trong bối cảnh Đài Loan ngày càng lo ngại về cam kết của chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump trong việc trang bị vũ khí cho hòn đảo, dù phía Mỹ từng tuyên bố chính sách đối với Đài Loan không thay đổi.

Trước đó, vào tháng 5, sau cuộc gặp với Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình, ông Trump cho biết tạm hoãn gói viện trợ mới trị giá 14 tỉ USD cho Đài Loan, sau khi đã phê duyệt một gói trị giá 11 tỉ USD vào tháng 12.2025.

Trung Quốc đã nhiều lần yêu cầu Mỹ ngừng trang bị vũ khí cho Đài Loan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc chưa lên tiếng về đợt bàn giao F-16V này.