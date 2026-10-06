Bị đẩy lùi khỏi eo biển Bab el-Mandeb, Houthi tấn công sân bay Ả Rập Xê Út?

Lực lượng chính phủ Yemen tấn công các tay súng Houthi tại tỉnh Taiz ở Yemen trong hình ảnh được đưa ra hôm 5.10 ẢNH: REUTERS

Hãng Reuters ngày 6.10 đưa tin lực lượng chính phủ Yemen do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn đã thực hiện cuộc tiến công chớp nhoáng nhằm tái kiểm soát vùng ven biển trải dài từ eo biển Bab el-Mandeb đến thành phố Mocha, qua đó đẩy lùi lực lượng Houthi khỏi phần lớn các khu vực mà nhóm này giành quyền kiểm soát vào tháng trước.

Đáp lại, lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công các địa điểm trọng yếu tại Ả Rập Xê Út, bao gồm Sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, nhà máy lọc dầu của Aramco tại Rabigh, Sân bay quốc tế Abha và căn cứ quân sự Khamis Mushait.

Các tuyên bố này chưa thể được xác minh ngay lập tức. Ả Rập Xê Út và Aramco chưa phản hồi ngay đề nghị bình luận.

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Theo giới thạo tin, các lực lượng thuộc chính phủ được quốc tế công nhận tại Yemen với sự hỗ trợ từ các cuộc không kích dữ dội của Ả Rập Xê Út đã tiến đến vùng ngoại ô thành phố Mocha vào cuối ngày 5.10, trong khi các tay súng Houthi đang rút lui về phía vùng cao nguyên.

Nếu được xác nhận, bước tiến này sẽ làm suy yếu quyền kiểm soát của lực lượng Houthi đối với tuyến vận chuyển dầu huyết mạch trên biển Đỏ, vốn đang gây biến động cho thị trường năng lượng song song với việc Iran đóng cửa eo biển Hormuz, dù nhóm này vẫn có thể tấn công tàu thuyền bằng máy bay không người lái (UAV) từ các vị trí khác.

Giao tranh đã diễn ra ác liệt dọc theo nhiều chiến tuyến tại Yemen trong nhiều tuần qua, kể từ khi cuộc nội chiến vốn đang tạm lắng bùng phát trở lại do tác động lan tỏa từ cuộc xung đột giữa Mỹ và Iran. Lực lượng Houthi tìm cách kiểm soát eo biển Bab el-Mandeb, đồng thời phóng tên lửa và UAV nhắm vào các thành phố và cơ sở hạ tầng của Ả Rập Xê Út.

Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu trong cuộc chiến chống lại lực lượng Houthi cũng thông báo vào tối 5.10 rằng lực lượng hải quân đã thực hiện một chiến dịch quân sự tại tỉnh Hodeidah của Yemen, nằm ven biển Đỏ.

Trước đó, các lực lượng chính phủ Yemen đã giành được những vị trí then chốt, bao gồm một đường băng tại quận Dhubab nằm ngay cửa eo biển.

Lực lượng Houthi cho rằng những tuyên bố của chính phủ được Ả Rập Xê Út hậu thuẫn là vô căn cứ. Houthi vốn kiểm soát nhiều khu vực đông dân cư của Yemen, bao gồm cả thủ đô Sanaa, kể từ năm 2014.