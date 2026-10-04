Houthi tấn công cơ sở dầu khí Ả Rập Xê Út

AFP ghi nhận cảnh khói lửa bốc lên từ một cơ sở của tập đoàn dầu khí Aramco ở phía nam của thủ đô Riyadh vào chiều 3.10 (giờ địa phương).

Đám cháy tại một cơ sở thuộc tập đoàn dầu khí Aramco của Ả Rập Xê Út, nằm ở phía nam thủ đô Riyadh, vào ngày 3.10 Ảnh: AFP

Trong khi giới chức Ả Rập Xê Út chưa đưa ra bình luận, thì vào cuối ngày 3.10, phát ngôn viên Houthi Yahya Saree tuyên bố lực lượng này đã tấn công một cơ sở dầu khí ở Riyadh bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái. Ông Saree khẳng định cuộc tấn công đã gây ra hỏa hoạn tại địa điểm này.

Theo AFP, lính cứu hỏa đang nỗ lực dập tắt đám cháy tại nhà máy lọc dầu của Aramco ở Riyadh, trong khi xe cứu thương và xe cảnh sát túc trực gần cơ sở này.

Trước đó cùng ngày, kênh truyền hình Al-Masirah thuộc Houthi đưa tin máy bay Ả Rập Xê Út đã thực hiện 26 cuộc không kích vào thủ đô Sanaa của Yemen. Al-Masirah không cung cấp chi tiết về các mục tiêu hay thương vong.

Al-Masirah còn đưa tin về các cuộc tấn công bằng tên lửa nhắm vào mạng lưới viễn thông tại tỉnh Saada thuộc tây bắc Yemen, một trong những thành trì của Houthi.

Trong khi đó, các lực lượng vũ trang sát cánh cùng chính phủ Yemen được Ả Rập Xê Út ủng hộ sáng nay 4.10 tuyên bố họ đang tiến hành các cuộc tấn công nhắm vào Houthi tại thủ đô Sanaa và tỉnh Saada, theo Reuters.

Ả Rập Xê Út được cho là đã đề nghị Mỹ hỗ trợ đối phó Houthi (được Iran hậu thuẫn), nhưng Tổng thống Mỹ Donald Trump đến nay vẫn từ chối đề nghị này, theo AFP.

Hôm 3.10, trang tin Axios dẫn lời ba quan chức Mỹ cho hay các thành viên cấp cao trong nội các của chính quyền Tổng thống Trump đã họp hôm 2.10 để thảo luận về vấn đề Yemen cũng như xung đột với Iran.

Mỹ thông báo đã trục xuất 2 thành viên phái đoàn Iran

Bộ Ngoại giao Mỹ hôm 3.10 thông báo nước này đã trục xuất hai thành viên thuộc phái đoàn Iran tham dự kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc gần đây, sau khi họ phớt lờ lệnh rời khỏi Mỹ, theo AFP.

"Hai thành viên nữa của phái đoàn Iran vẫn ở lại (New York) một thời gian sau khi kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc kết thúc. Hiện họ đã bị trục xuất khỏi Mỹ", một quan chức Mỹ khẳng định với AFP.

Trước đó, báo chí Mỹ đưa tin Bộ Ngoại giao đã yêu cầu Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cùng phái đoàn rời khỏi đất nước hôm 28.9 và quyết định trục xuất hai thành viên nói trên sau khi biết tin từ phái đoàn Iran tại Liên Hiệp Quốc rằng họ vẫn còn ở lại Mỹ vào ngày 2.10.

Theo trang tin Axios, một thành viên trong phái đoàn Iran đã rời đi vào tối 2.10, trong khi người còn lại rời Mỹ vào sáng 3.10. Hiện chưa có thông tin phản ứng từ phía Iran.

Các quan chức Mỹ và Iran đã gặp nhau bên lề kỳ họp Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc tại New York vào tuần trước. Tổng thống Trump đã bác bỏ đề xuất của Tehran về kế hoạch đình chiến 7 ngày và sau đó mở lại eo biển Hormuz, nhưng nói rằng ông kỳ vọng các cuộc đàm phán sẽ sớm được nối lại.

Tuy nhiên, Hãng thông tấn nhà nước Iran IRNA đưa tin rằng Tehran hiện không có kế hoạch cho các cuộc đàm phán trực tiếp nào khác với Washington.