    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
    Thế giới

    Houthi bị đẩy lùi tại Yemen, Iran nói đàm phán với Mỹ là 'vô nghĩa'

    Khánh An
    Khánh An
    AFP ngày 6.10 đưa tin lực lượng liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đã tấn công các mục tiêu quân sự của lực lượng Houthi ở TP.Hodeida (Yemen) nằm bên bờ biển Đỏ.

    Sau đó, quân đội chính phủ Yemen do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn cho biết họ đã đẩy lùi các tay súng Houthi khỏi khu vực quanh eo biển Bab al Mandeb, trong đó có TP.Mocha, sân bay Dhubab và doanh trại quân đội Al-Omari, cũng như một số khu vực ở tỉnh Taiz phía tây nam.

    Đáp lại, lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công các địa điểm trọng yếu tại Ả Rập Xê Út, bao gồm sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, nhà máy lọc dầu của Aramco tại Rabigh, sân bay quốc tế Abha và căn cứ quân sự Khamis Mushait.

    Houthi bị đẩy lùi tại Yemen, Iran nói đàm phán với Mỹ là "vô nghĩa" - Ảnh 1.

    Quân chính phủ Yemen tại tỉnh Taiz ngày 5.10

    Ảnh: AFP

    Trước đó, ngày 5.10, Liên minh Quốc phòng Mecca gồm Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan công bố quyết định kích hoạt "các biện pháp răn đe" theo thỏa thuận phòng vệ chung và nhanh chóng điều lực lượng đến hỗ trợ Ả Rập Xê Út đối phó các cuộc tấn công của Houthi. Quyết định được công bố sau khi các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao của 3 nước tiến hành họp khẩn cấp tại Riyadh (Ả Rập Xê Út). Theo Đài Al Jazeera, đây là lần đầu tiên liên minh này kích hoạt thỏa thuận kể từ khi ký kết ngày 7.8.

    Houthi bị đẩy lùi ở Yemen, tấn công trả đũa vào Ả Rập Xê Út

    Trong một diễn biến khác, Hãng thông tấn IRNA ngày 5.10 dẫn lời Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng các cuộc đàm phán với Mỹ là "vô nghĩa" và chỉ dẫn đến những cuộc tấn công mới. Ông nói rằng Mỹ đã tấn công Iran 3 lần sau những cuộc đàm phán, cho thấy mục tiêu của Washington là "lật đổ Cộng hòa Hồi giáo Iran". Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ luôn sẵn sàng đối thoại trực tiếp với phía Iran.

    Tin liên quan

    Iran tuyên bố nâng tầm bắn tên lửa, Yemen bắt đầu chiến dịch lớn chống Houthi

    Iran tuyên bố nâng tầm bắn tên lửa, Yemen bắt đầu chiến dịch lớn chống Houthi

    Quân đội Iran cho biết sẽ nâng tầm bắn các tên lửa của nước này sau khi rút ra kết luận từ xung đột với Mỹ, trong khi chính phủ Yemen tuyên bố bắt đầu chiến dịch quy mô lớn chống lại lực lượng Houthi.

    Chính phủ Yemen tìm cách tái kiểm soát thủ đô Sanaa

    Tin quốc tế ngày 6.10: Trung Đông diễn biến nóng, Liên minh Mecca kích hoạt phòng thủ chung

    Khám phá thêm chủ đề

    ả rập xê út Liên minh Quốc phòng Mecca houthi Yemen Iran

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận