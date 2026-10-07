Houthi bị đẩy lùi tại Yemen, Iran nói đàm phán với Mỹ là 'vô nghĩa'

Sau đó, quân đội chính phủ Yemen do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn cho biết họ đã đẩy lùi các tay súng Houthi khỏi khu vực quanh eo biển Bab al Mandeb, trong đó có TP.Mocha, sân bay Dhubab và doanh trại quân đội Al-Omari, cũng như một số khu vực ở tỉnh Taiz phía tây nam.

Đáp lại, lực lượng Houthi tuyên bố đã tấn công các địa điểm trọng yếu tại Ả Rập Xê Út, bao gồm sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh, nhà máy lọc dầu của Aramco tại Rabigh, sân bay quốc tế Abha và căn cứ quân sự Khamis Mushait.

Quân chính phủ Yemen tại tỉnh Taiz ngày 5.10 Ảnh: AFP

Trước đó, ngày 5.10, Liên minh Quốc phòng Mecca gồm Ả Rập Xê Út, Thổ Nhĩ Kỳ và Pakistan công bố quyết định kích hoạt "các biện pháp răn đe" theo thỏa thuận phòng vệ chung và nhanh chóng điều lực lượng đến hỗ trợ Ả Rập Xê Út đối phó các cuộc tấn công của Houthi. Quyết định được công bố sau khi các bộ trưởng quốc phòng và ngoại giao của 3 nước tiến hành họp khẩn cấp tại Riyadh (Ả Rập Xê Út). Theo Đài Al Jazeera, đây là lần đầu tiên liên minh này kích hoạt thỏa thuận kể từ khi ký kết ngày 7.8.

Houthi bị đẩy lùi ở Yemen, tấn công trả đũa vào Ả Rập Xê Út

Trong một diễn biến khác, Hãng thông tấn IRNA ngày 5.10 dẫn lời Tổng thống Iran Masoud Pezeshkian cho rằng các cuộc đàm phán với Mỹ là "vô nghĩa" và chỉ dẫn đến những cuộc tấn công mới. Ông nói rằng Mỹ đã tấn công Iran 3 lần sau những cuộc đàm phán, cho thấy mục tiêu của Washington là "lật đổ Cộng hòa Hồi giáo Iran". Trong khi đó, Tổng thống Donald Trump khẳng định Mỹ luôn sẵn sàng đối thoại trực tiếp với phía Iran.