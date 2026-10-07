Houthi tấn công sân bay Aden, xung đột leo thang tại Yemen

Lực lượng chính phủ khai hỏa trong xung đột với Houthi tại Yemen trong hình ảnh đưa ra hôm 6.10 ẢNH: AP

Bộ Giao thông Yemen ngày 7.10 cho hay lực lượng Houthi tấn công sân bay quốc tế Aden bằng tên lửa đạn đạo và máy bay không người lái mang theo chất nổ vào sáng sớm cùng ngày.

Trong khi đó, giao tranh tăng nhiệt khắp một số mặt trận giữa lực lượng Houthi và quân chính phủ Yemen do Ả Rập Xê Út hậu thuẫn, theo Reuters.

Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu đang nỗ lực giành lại các vùng lãnh thổ chiến lược bị Houthi kiểm soát.

Động thái leo thang căng thẳng này diễn ra sau khi lực lượng chính phủ Yemen, với sự hỗ trợ đường không từ liên quân, phát động một cuộc phản công chớp nhoáng trong tuần này nhằm giành quyền kiểm soát khu vực ven biển Đỏ quanh tuyến đường hàng hải chiến lược Bab el-Mandeb và thành phố Mocha.

Chính phủ Yemen cho biết họ đã đẩy lùi lực lượng Houthi khỏi các khu vực mà nhóm này kiểm soát vào tháng trước, làm bùng phát trở lại cuộc xung đột kéo dài 12 năm qua.

Theo Bộ Giao thông Yemen, một quả tên lửa đã rơi gần đường băng tại sân bay quốc tế Aden chỉ vài phút trước khi một chuyến bay từ Cairo dự kiến hạ cánh. Nhà chức trách đã hủy việc hạ cánh và chuyển hướng máy bay đến Jeddah, đồng thời di dời hai máy bay khác trên đường băng khỏi khu vực này do lo ngại về các cuộc tấn công tiếp theo.

Hiện chưa có bình luận nào từ phía lực lượng Houthi về diễn biến trên.

Liên quân do Ả Rập Xê Út dẫn đầu cho biết họ đã đánh chặn và phá hủy một tên lửa đạn đạo của lực lượng Houthi ở phía bắc Riyadh, đồng thời đang theo dõi bệ phóng tại Sanaa do lực lượng Houthi kiểm soát và tuyên bố sẽ phá hủy.



Người phát ngôn quân sự của lực lượng Houthi, ông Yahya Saree, cho biết lực lượng này đã nhắm mục tiêu vào sân bay quốc tế King Khalid ở Riyadh bằng một số UAV. Ả Rập Xê Út chưa xác nhận về vụ tấn công này.